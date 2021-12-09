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https://ria.ru/20211209/ukraina-1762962002.html
В МИД напомнили о посреднической роли России в урегулировании на Украине
В МИД напомнили о посреднической роли России в урегулировании на Украине - РИА Новости, 09.12.2021
В МИД напомнили о посреднической роли России в урегулировании на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев при поддержке Запада пытается переложить ответственность на Россию, хотя Москва является лишь... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:57
2021-12-09T16:10
в мире
украина
москва
ситуация в днр и лнр
россия
киев
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев при поддержке Запада пытается переложить ответственность на Россию, хотя Москва является лишь посредником в мирном процессе."Вместо того, чтобы выполнять обязательства по Минскому комплексу мер, киевский режим занимается просто имитацией процесса, уклоняется от прямого диалога с Донецком и Луганском и пытается переложить ответственность за урегулирование на Украине на Россию, которая, напомню, является посредником в мирном процессе", - сказала она.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По данным Донецкой и Луганской народных республик, жертвами конфликта стали около 6,8 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне НАТО перебрасывает технику к границам РФ.
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в мире, украина, москва, ситуация в днр и лнр, россия, киев
15:57 09.12.2021 (обновлено: 16:10 09.12.2021)
 
В МИД напомнили о посреднической роли России в урегулировании на Украине

МИД: Запад пытается переложить ответственность за урегулирование на Украине на Россию

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев при поддержке Запада пытается переложить ответственность на Россию, хотя Москва является лишь посредником в мирном процессе.
"Вместо того, чтобы выполнять обязательства по Минскому комплексу мер, киевский режим занимается просто имитацией процесса, уклоняется от прямого диалога с Донецком и Луганском и пытается переложить ответственность за урегулирование на Украине на Россию, которая, напомню, является посредником в мирном процессе", - сказала она.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По данным Донецкой и Луганской народных республик, жертвами конфликта стали около 6,8 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне НАТО перебрасывает технику к границам РФ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
15:59
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В миреУкраинаМоскваСитуация в ДНР и ЛНРРоссияКиев
 
 
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