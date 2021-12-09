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https://ria.ru/20211209/ukraina-1762945162.html
На Украине предложили ввести штраф за "отрицание агрессии России"
На Украине предложили ввести штраф за "отрицание агрессии России" - РИА Новости, 09.12.2021
На Украине предложили ввести штраф за "отрицание агрессии России"
Кабинет министров Украины на заседании в четверг одобрил и направил на рассмотрение в Верховную раду законопроект, согласно которому публичное "отрицание... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T14:50
2021-12-09T14:52
в мире
украина
кабинет министров украины
верховная рада украины
ситуация на украине
ситуация в днр и лнр
россия
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КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в четверг одобрил и направил на рассмотрение в Верховную раду законопроект, согласно которому публичное "отрицание вооруженной агрессии РФ" и "оккупации Россией территории" будут считаться противоправным и будут караться штрафом в размере до 1890 долларов, трансляция заседания шла на канале украинского правительства в YouТube."Публичное отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, временной оккупации РФ территории Украины, попыток РФ легализировать аннексию временно оккупированной территории признается надругательством над жертвами начатой РФ агрессивной войны против Украины, унижением достоинства украинского народа, является противоправным и несет установленные законом правовые последствия", - говорится в законопроекте, опубликованном на сайте правительства.Согласно документу, под публичным отрицанием "агрессии РФ" или "попыток легитимизировать аннексию территорий" предлагается понимать хотя бы одно открытое обращение к двум и более лицам или "графическое изображение Крыма в составе другого государства или как отдельного территориального субъекта вне границ Украины". Также публичным отрицанием будет считаться распространение листовок, плакатов, лозунгов и других товаров в общественных местах. Штрафы будут применяться к публичным деятелям, чиновникам и "политически значимым лицам".Законопроект предлагает установить штраф за такое правонарушение в размере от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 630 до 1260 долларов). За повторное нарушение закона в течение одного года предлагается установить штраф в размере от 1260 до 1890 долларов.
https://ria.ru/20211208/dialog-1762665008.html
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в мире, украина, кабинет министров украины, верховная рада украины, ситуация на украине, ситуация в днр и лнр, россия
14:50 09.12.2021 (обновлено: 14:52 09.12.2021)
 
На Украине предложили ввести штраф за "отрицание агрессии России"

Кабмин Украины направил в Раду законопроект о штрафах за "отрицание агрессии России"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в четверг одобрил и направил на рассмотрение в Верховную раду законопроект, согласно которому публичное "отрицание вооруженной агрессии РФ" и "оккупации Россией территории" будут считаться противоправным и будут караться штрафом в размере до 1890 долларов, трансляция заседания шла на канале украинского правительства в YouТube.
"Публичное отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, временной оккупации РФ территории Украины, попыток РФ легализировать аннексию временно оккупированной территории признается надругательством над жертвами начатой РФ агрессивной войны против Украины, унижением достоинства украинского народа, является противоправным и несет установленные законом правовые последствия", - говорится в законопроекте, опубликованном на сайте правительства.
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Согласно документу, под публичным отрицанием "агрессии РФ" или "попыток легитимизировать аннексию территорий" предлагается понимать хотя бы одно открытое обращение к двум и более лицам или "графическое изображение Крыма в составе другого государства или как отдельного территориального субъекта вне границ Украины". Также публичным отрицанием будет считаться распространение листовок, плакатов, лозунгов и других товаров в общественных местах. Штрафы будут применяться к публичным деятелям, чиновникам и "политически значимым лицам".
Законопроект предлагает установить штраф за такое правонарушение в размере от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 630 до 1260 долларов). За повторное нарушение закона в течение одного года предлагается установить штраф в размере от 1260 до 1890 долларов.
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