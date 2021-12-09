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В Литве призвали Украину рассчитывать на себя в обороне суверенитета
В Литве призвали Украину рассчитывать на себя в обороне суверенитета - РИА Новости, 09.12.2021
В Литве призвали Украину рассчитывать на себя в обороне суверенитета
Защита суверенитета Украины – задача самой страны и ее армии, а помощь стран НАТО может быть разнообразной, заявил журналистам глава министерства обороны Литвы... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T13:40
2021-12-09T13:40
в мире
украина
литва
нато
ситуация на украине
арвидас анушаускас
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Защита суверенитета Украины – задача самой страны и ее армии, а помощь стран НАТО может быть разнообразной, заявил журналистам глава министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас."У Украины есть свои силы, и в первую очередь она опирается на свою армию… Мы прекрасно понимаем, что столько военных, сколько есть у самих украинцев, никакая страна НАТО прислать не может. Без сомнения, (Украина – ред.) понимает, что защита суверенитета – дело самой страны. А помощь других стран тоже необходима, но она может быть самой разной формы", - приводит слова Анушаускаса LRT (Литовское радио и телевидение).Глава министерства обороны Литвы также отметил, что Украина высоко оценивает военную поддержку Литвы."С нашей стороны, будь это передача антидронов или разнообразных приспособлений, производимых в Литве, они ценят помощь наших военных, которые работают инструкторами, обучают их бойцов и военным специальностям, и тонкостям управления, и знакомят с армейскими стандартами стран НАТО. Эту поддержку они особенно ценят, потому что это позволяет реформировать и изменить саму армию Украины", - сказал Анушаускас.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211207/donbass-1762413025.html
https://ria.ru/20211202/nato-1761803373.html
https://ria.ru/20211208/voyska-1762828496.html
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в мире, украина, литва, нато, ситуация на украине, арвидас анушаускас
13:40 09.12.2021
 
В Литве призвали Украину рассчитывать на себя в обороне суверенитета

Глава Минобороны Литвы Анушаускас назвал защиту суверенитета Украины задачей самой Украины

© Фото : Андрей ЖуковскийАрвидас Анушаускас, глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Литвы
Арвидас Анушаускас, глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Литвы - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Фото : Андрей Жуковский
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Защита суверенитета Украины – задача самой страны и ее армии, а помощь стран НАТО может быть разнообразной, заявил журналистам глава министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
"У Украины есть свои силы, и в первую очередь она опирается на свою армию… Мы прекрасно понимаем, что столько военных, сколько есть у самих украинцев, никакая страна НАТО прислать не может. Без сомнения, (Украина – ред.) понимает, что защита суверенитета – дело самой страны. А помощь других стран тоже необходима, но она может быть самой разной формы", - приводит слова Анушаускаса LRT (Литовское радио и телевидение).
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Глава министерства обороны Литвы также отметил, что Украина высоко оценивает военную поддержку Литвы.
"С нашей стороны, будь это передача антидронов или разнообразных приспособлений, производимых в Литве, они ценят помощь наших военных, которые работают инструкторами, обучают их бойцов и военным специальностям, и тонкостям управления, и знакомят с армейскими стандартами стран НАТО. Эту поддержку они особенно ценят, потому что это позволяет реформировать и изменить саму армию Украины", - сказал Анушаускас.
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Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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В миреУкраинаЛитваНАТОСитуация на УкраинеАрвидас Анушаускас
 
 
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