Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211209/teaser-1762877463.html
Вышел тизер эпизода "Южного парка" о поисках истока коронавируса
Вышел тизер эпизода "Южного парка" о поисках истока коронавируса - РИА Новости, 09.12.2021
Вышел тизер эпизода "Южного парка" о поисках истока коронавируса
На YouTube разместили тизер второго нового спецэпизода мультсериала "Южный парк", посвященного пандемии коронавируса. Серия получила название "COVID... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T10:44
2021-12-09T10:44
культура
новости культуры
кино и сериалы
колорадо
youtube
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762877795_0:0:3636:2045_1920x0_80_0_0_2cad200ff63ce67cf38b3df1cd6df431.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. На YouTube разместили тизер второго нового спецэпизода мультсериала "Южный парк", посвященного пандемии коронавируса. Серия получила название "COVID Возвращается" ("South Park: Post COVID: COVID Returns").Действие в шоу происходит через 40 лет после событий оригинального "Южного парка". В новых сериях рассказывают историю повзрослевших друзей Стэна, Кайла, Кенни и Картмана. В предстоящем эпизоде Кенни умирает. Приятели воссоединяются на похоронах своего друга, который работал ученым и проводил исследования, чтобы раскрыть истоки вспышки коронавирса. Стэн и Кайл клянутся завершить работу Кенни и отправиться в путешествие во времени. Но им, как всегда, хочет помешать Картман. Премьера спецэпизода состоится 16 декабря на сервисе Paramount+.Серия "COVID Возвращается" станет второй с тех пор, как в августе шоураннеры "Южного парка" Трей Паркер и Мэтт Стоун заключили контракт на создание шести новых сезонов мультипликационного ситкома, а также 14 дополнительных фильмов до 2027 года.Сериал "Южный парк" вышел в 1997 году. В нем рассказывают о четырех мальчиках из небольшого города в Колорадо, которые постоянно разбираются с разными актуальными проблемами. В разные года на шоу поднимали такие темы, как СПИД, наркотики, однополые браки, популярность игры World of Warcraft и многое другое.
https://ria.ru/20211204/peacemaker-1762074329.html
колорадо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762877795_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_eef63426be842baf4b1979d893a3da31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, колорадо, youtube
10:44 09.12.2021
 
Вышел тизер эпизода "Южного парка" о поисках истока коронавируса

Вышел тизер эпизода "Южного парка" о поисках истока коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. На YouTube разместили тизер второго нового спецэпизода мультсериала "Южный парк", посвященного пандемии коронавируса. Серия получила название "COVID Возвращается" ("South Park: Post COVID: COVID Returns").
Действие в шоу происходит через 40 лет после событий оригинального "Южного парка". В новых сериях рассказывают историю повзрослевших друзей Стэна, Кайла, Кенни и Картмана.
В предстоящем эпизоде Кенни умирает. Приятели воссоединяются на похоронах своего друга, который работал ученым и проводил исследования, чтобы раскрыть истоки вспышки коронавирса. Стэн и Кайл клянутся завершить работу Кенни и отправиться в путешествие во времени. Но им, как всегда, хочет помешать Картман.
Премьера спецэпизода состоится 16 декабря на сервисе Paramount+.
Серия "COVID Возвращается" станет второй с тех пор, как в августе шоураннеры "Южного парка" Трей Паркер и Мэтт Стоун заключили контракт на создание шести новых сезонов мультипликационного ситкома, а также 14 дополнительных фильмов до 2027 года.
Сериал "Южный парк" вышел в 1997 году. В нем рассказывают о четырех мальчиках из небольшого города в Колорадо, которые постоянно разбираются с разными актуальными проблемами. В разные года на шоу поднимали такие темы, как СПИД, наркотики, однополые браки, популярность игры World of Warcraft и многое другое.
Кадр из трейлера фильма Миротворец
4 декабря, 03:46Культура
Вышел новый трейлер сериала "Миротворца", спин-оффа "Отряда самоубийц"
 
КультураНовости культурыКино и сериалыКолорадоYouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Крыму выиграл от воссоединения с Россией, заявила белорусская делегация
03:15Финансист дал прогноз по курсу рубля в 2022 году
03:05Гражданская жена стрелка назвала причину нападения на МФЦ в Москве
02:56FT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"
02:55СМИ: в ДТП с грузовиком в Мексике погибли 49 человек
02:45Белый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"
02:42Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг Украины
02:39МВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов
02:35Диетолог развеяла миф о пиве
02:31США продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом доме
02:29В Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против России
02:23Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с Украиной
02:15Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни
02:15Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19
02:07"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
02:06Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
01:43В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"
01:39В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступления
01:35Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД
01:20Немцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте Балтийска
Лента новостейМолния
Крыму выиграл от воссоединения с Россией, заявила белорусская делегацияФинансист дал прогноз по курсу рубля в 2022 годуГражданская жена стрелка назвала причину нападения на МФЦ в МосквеFT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"СМИ: в ДТП с грузовиком в Мексике погибли 49 человекБелый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг УкраиныМВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетовДиетолог развеяла миф о пивеСША продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом домеВ Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против РоссииБайден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с УкраинойДиетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухниВрач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужаБайден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженностиВ Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступленияКиев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГДНемцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте Балтийска