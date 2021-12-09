https://ria.ru/20211209/teaser-1762877463.html

Вышел тизер эпизода "Южного парка" о поисках истока коронавируса

Вышел тизер эпизода "Южного парка" о поисках истока коронавируса - РИА Новости, 09.12.2021

Вышел тизер эпизода "Южного парка" о поисках истока коронавируса

На YouTube разместили тизер второго нового спецэпизода мультсериала "Южный парк", посвященного пандемии коронавируса. Серия получила название "COVID... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T10:44

2021-12-09T10:44

2021-12-09T10:44

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. На YouTube разместили тизер второго нового спецэпизода мультсериала "Южный парк", посвященного пандемии коронавируса. Серия получила название "COVID Возвращается" ("South Park: Post COVID: COVID Returns").Действие в шоу происходит через 40 лет после событий оригинального "Южного парка". В новых сериях рассказывают историю повзрослевших друзей Стэна, Кайла, Кенни и Картмана. В предстоящем эпизоде Кенни умирает. Приятели воссоединяются на похоронах своего друга, который работал ученым и проводил исследования, чтобы раскрыть истоки вспышки коронавирса. Стэн и Кайл клянутся завершить работу Кенни и отправиться в путешествие во времени. Но им, как всегда, хочет помешать Картман. Премьера спецэпизода состоится 16 декабря на сервисе Paramount+.Серия "COVID Возвращается" станет второй с тех пор, как в августе шоураннеры "Южного парка" Трей Паркер и Мэтт Стоун заключили контракт на создание шести новых сезонов мультипликационного ситкома, а также 14 дополнительных фильмов до 2027 года.Сериал "Южный парк" вышел в 1997 году. В нем рассказывают о четырех мальчиках из небольшого города в Колорадо, которые постоянно разбираются с разными актуальными проблемами. В разные года на шоу поднимали такие темы, как СПИД, наркотики, однополые браки, популярность игры World of Warcraft и многое другое.

https://ria.ru/20211204/peacemaker-1762074329.html

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новости культуры, кино и сериалы, колорадо, youtube