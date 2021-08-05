https://ria.ru/20210805/southpark-1744557887.html

Сериал "Южный Парк" продлили до 2027 года

Сериал "Южный Парк" продлили до 2027 года - РИА Новости, 05.08.2021

Сериал "Южный Парк" продлили до 2027 года

Создатели анимационного сериала "Южный парк" Трей Паркер и Мэтт Стоун заключили контракт с медиакорпорацией ViacomCBS Inc. стоимостью 900 миллионов долларов... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T18:53

2021-08-05T18:53

2021-08-05T18:53

культура

netflix

новости культуры

кино и сериалы

южный парк (мультсериал)

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Создатели анимационного сериала "Южный парк" Трей Паркер и Мэтт Стоун заключили контракт с медиакорпорацией ViacomCBS Inc. стоимостью 900 миллионов долларов. Соглашение стало одним из самых дорогих в истории телевидения, сообщает Bloomberg. Оно действует до 2027 года. В течение следующих шести лет режиссеры должны будут создать шесть новых сезонов "Южного парка", а также разработать14 дополнительных фильмов. Все проекты будут транслировать на платформе Paramount +.Первой станет лента, действие которой происходит в мире "Южного парка". Ожидается, что она выйдет в этом году.С помощью этой сделки ViacomCBS рассчитывает ускорить прирост подписчиков. В Bloomberg подчеркивают, что хотя Paramount + уступает Netflix и Disney +, после ребрендинга, проведенного в марте, количество подписчиков платформы увеличилось на миллионы.С "Южным парком" этот показатель станет еще выше. Многосерийный мультфильм остается самым популярным телешоу на Comedy Central и одним из самых продолжительных сериалов в истории телевидения — 24 года в эфире.

https://ria.ru/20210803/reesewitherspoon-1744139619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

netflix, новости культуры, кино и сериалы, южный парк (мультсериал)