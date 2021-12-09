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Суд отправил под домашний арест жену владельца "Рив Гош"
Суд отправил под домашний арест жену владельца "Рив Гош" - РИА Новости, 09.12.2021
Суд отправил под домашний арест жену владельца "Рив Гош"
Московский районный суд Петербурга вынес постановление о домашнем аресте жены владельца сети "Рив Гош" Инны Мейер по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей,... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T16:13
2021-12-09T16:41
происшествия
санкт-петербург
сбербанк россии
юлмарт
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Московский районный суд Петербурга вынес постановление о домашнем аресте жены владельца сети "Рив Гош" Инны Мейер по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.Ранее суд отправил под домашний арест ее супруга, владельца сети "Рив Гош" Августа Мейера, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Мейеру вменяется два эпизода мошенничества на сумму около 2,5 миллиарда рублей.Следствие, обосновывая свое ходатайство, указывало, что Инна Мейер "не работает, официального источника дохода не имеет, является гражданкой двух иностранных государств, многократно выезжала за пределы РФ на длительный период, указанные обстоятельства позволяют полагать, что Мейер может скрыться". Инна Мейер и ее защитник возражали и просили назначить запрет определённых действий или залог.По информации "Коммерсанта", совладелец некогда крупнейшего в России интернет-ритейлера "Юлмарт" Август Мейер и его супруга и деловой партнер Инна Мейер подозреваются в хищении у Сбербанка 2,3 миллиарда рублей, полученных в виде кредитов незадолго до того, как у "Юлмарта" начались проблемы."Юлмарт" - российская торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники, электроники и непродовольственных товаров. В отношении компании в июне 2018 года в судебном порядке введена процедура наблюдения, а в феврале 2020 года арбитраж Петербурга признал ее банкротом и ввел процедуру конкурсного производства.
https://ria.ru/20211209/moshennichestvo-1762906765.html
санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, сбербанк россии, юлмарт, россия
16:13 09.12.2021 (обновлено: 16:41 09.12.2021)
 
Суд отправил под домашний арест жену владельца "Рив Гош"

Суд в Петербурге отправил под домашний арест жену владельца "Рив Гош" по делу о хищении

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВывеска на входе в магазин "Рив гош"
Вывеска на входе в магазин Рив гош - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Московский районный суд Петербурга вынес постановление о домашнем аресте жены владельца сети "Рив Гош" Инны Мейер по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Инны Мейер", - сказано в сообщении. Мейер запрещено покидать квартиру, за исключением периода прогулок. Также ей запрещено использовать интернет и другие средства связи, общаться с кем-то, кроме родственников, адвоката и следователя.
Ранее суд отправил под домашний арест ее супруга, владельца сети "Рив Гош" Августа Мейера, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Мейеру вменяется два эпизода мошенничества на сумму около 2,5 миллиарда рублей.
Следствие, обосновывая свое ходатайство, указывало, что Инна Мейер "не работает, официального источника дохода не имеет, является гражданкой двух иностранных государств, многократно выезжала за пределы РФ на длительный период, указанные обстоятельства позволяют полагать, что Мейер может скрыться". Инна Мейер и ее защитник возражали и просили назначить запрет определённых действий или залог.
По информации "Коммерсанта", совладелец некогда крупнейшего в России интернет-ритейлера "Юлмарт" Август Мейер и его супруга и деловой партнер Инна Мейер подозреваются в хищении у Сбербанка 2,3 миллиарда рублей, полученных в виде кредитов незадолго до того, как у "Юлмарта" начались проблемы.
"Юлмарт" - российская торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники, электроники и непродовольственных товаров. В отношении компании в июне 2018 года в судебном порядке введена процедура наблюдения, а в феврале 2020 года арбитраж Петербурга признал ее банкротом и ввел процедуру конкурсного производства.
Август Мейер в суде. Кадр видео
12:29
Владельца сети "Рив Гош" Мейера обвинили в мошенничестве
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСбербанк РоссииЮлмартРоссия
 
 
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