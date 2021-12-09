https://ria.ru/20211209/sud-1762922704.html
Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве владельца "Рив Гош"
Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве владельца "Рив Гош" - РИА Новости, 09.12.2021
Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве владельца "Рив Гош"
Московский районный суд Петербурга арестовал владельца сети "Рив Гош" Августа Мейера, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T13:28
2021-12-09T13:28
2021-12-09T13:38
происшествия
санкт-петербург
сбербанк россии
юлмарт
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Московский районный суд Петербурга арестовал владельца сети "Рив Гош" Августа Мейера, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в объединённой пресс-службе судов города."Московский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Августа Мейера", - говорится в сообщении.Мейеру вменяется два эпизода мошенничества на сумму около 2,5 миллиарда рублей.По информации "Коммерсанта", совладелец некогда крупнейшего в России интернет-ритейлера "Юлмарт" Август Мейер и его супруга и деловой партнер Инна Мейер подозреваются в хищении у Сбербанка кредитов, полученных незадолго до того, как у "Юлмарта" начались проблемы."Юлмарт" - российская торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники, электроники и непродовольственных товаров. В отношении компании в июне 2018 года в судебном порядке введена процедура наблюдения, а в феврале 2020 года арбитраж Петербурга признал ее банкротом и ввел процедуру конкурсного производства.
https://ria.ru/20211209/moshennichestvo-1762906765.html
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происшествия, санкт-петербург, сбербанк россии, юлмарт, россия
13:28 09.12.2021 (обновлено: 13:38 09.12.2021)
Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве владельца "Рив Гош"
Суд Петербурга арестовал обвиняемого в мошенничестве владельца "Рив Гош"