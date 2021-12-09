https://ria.ru/20211209/standart-1762862186.html

Роскачество оценило российские игристые вина

Роскачество оценило российские игристые вина - РИА Новости, 09.12.2021

Роскачество оценило российские игристые вина

Подавляющее большинство российских игристых вин, почти 85%, соответствует повышенному стандарту качества, следует из материалов Роскачества (есть в распоряжении РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T05:32

2021-12-09T05:32

2021-12-09T10:37

общество

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

роскачество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762881238_0:159:3071:1886_1920x0_80_0_0_931895908dc94265ce72d4d7248afd3b.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Подавляющее большинство российских игристых вин, почти 85%, соответствует повышенному стандарту качества, следует из материалов Роскачества (есть в распоряжении РИА Новости).Результаты исследования организация представила в рамках "Винного гида России", совместного проекта с Минпромторгом и Минсельхозом, который был запущен в 2018 году. Эксперты оценили 147 образцов игристых вин и российского шампанского - рекордное количество за всю историю проекта."Согласно исследованию 2021 года, 84,35% всех изученных образцов соответствует повышенному стандарту Роскачества, и имеет балл от 78 и выше - из 100 максимальных", - сообщается в материалах организации. Среди исследованных вин большую часть - 33% - составили игристое белое брют или экстра брют, порядка 6% пришлось на красное игристое вино.Среди всех игристых вин 15 наименований произведено по классическому методу - с выдержкой в бутылке. Остальные - по более технологичному и современному методу Шарма (акратофорному), который представляет собой вторичное брожение в нержавеющей емкости высокого давления (акратофоре). "Акратофорным методом произведены вина 132 наименований 31 торговой марки, из них высокие оценки получили товары 109 наименований, то есть 83% исследованных. Оценка ниже 71 балла, не удовлетворяющая требованиям ГОСТа, только у одного игристого", - сообщает Роскачество.Среди лучших игристых вин, изготовленных по методу Шарма, преобладают образцы из Краснодарского края (Таманский полуостров и Новороссийск), Крыма и Севастополя. Кроме того, в топ-20 вошли вина, произведенные в Дагестане и в долине Дона (Ростовская область), а также несколько образцов из других регионов Кубани (Крымск и Геленджик).Стилистика вин, изготовленных методом Шарма, отличается от "классики": как отметили в Роскачестве, такие вина получаются яркими, фруктовыми, легкими - но недолговечными, поэтому их лучше пить в первый год после розлива. Самое дешевое такое вино было приобретено за 170 рублей, самое дорогое - за 735 рублей, а лучшее игристое вино в рейтинге обойдется покупателю в 445 рублей.Эксперты проверили все наиболее крупные и исторически значимые предприятия по производству игристых вин в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму, Севастополе и Дагестане. Закупочная стоимость образцов составила от 170 рублей до 999,9 рубля за бутылку. Рейтинг напитков опубликован на сайте Роскачества.

https://ria.ru/20211207/vino-1762565567.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), роскачество