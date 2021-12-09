https://ria.ru/20211209/standart-1762862186.html
Роскачество оценило российские игристые вина
Роскачество оценило российские игристые вина - РИА Новости, 09.12.2021
Роскачество оценило российские игристые вина
Подавляющее большинство российских игристых вин, почти 85%, соответствует повышенному стандарту качества, следует из материалов Роскачества (есть в распоряжении РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T05:32
2021-12-09T05:32
2021-12-09T10:37
общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
роскачество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Подавляющее большинство российских игристых вин, почти 85%, соответствует повышенному стандарту качества, следует из материалов Роскачества (есть в распоряжении РИА Новости).Результаты исследования организация представила в рамках "Винного гида России", совместного проекта с Минпромторгом и Минсельхозом, который был запущен в 2018 году. Эксперты оценили 147 образцов игристых вин и российского шампанского - рекордное количество за всю историю проекта."Согласно исследованию 2021 года, 84,35% всех изученных образцов соответствует повышенному стандарту Роскачества, и имеет балл от 78 и выше - из 100 максимальных", - сообщается в материалах организации. Среди исследованных вин большую часть - 33% - составили игристое белое брют или экстра брют, порядка 6% пришлось на красное игристое вино.Среди всех игристых вин 15 наименований произведено по классическому методу - с выдержкой в бутылке. Остальные - по более технологичному и современному методу Шарма (акратофорному), который представляет собой вторичное брожение в нержавеющей емкости высокого давления (акратофоре). "Акратофорным методом произведены вина 132 наименований 31 торговой марки, из них высокие оценки получили товары 109 наименований, то есть 83% исследованных. Оценка ниже 71 балла, не удовлетворяющая требованиям ГОСТа, только у одного игристого", - сообщает Роскачество.Среди лучших игристых вин, изготовленных по методу Шарма, преобладают образцы из Краснодарского края (Таманский полуостров и Новороссийск), Крыма и Севастополя. Кроме того, в топ-20 вошли вина, произведенные в Дагестане и в долине Дона (Ростовская область), а также несколько образцов из других регионов Кубани (Крымск и Геленджик).Стилистика вин, изготовленных методом Шарма, отличается от "классики": как отметили в Роскачестве, такие вина получаются яркими, фруктовыми, легкими - но недолговечными, поэтому их лучше пить в первый год после розлива. Самое дешевое такое вино было приобретено за 170 рублей, самое дорогое - за 735 рублей, а лучшее игристое вино в рейтинге обойдется покупателю в 445 рублей.Эксперты проверили все наиболее крупные и исторически значимые предприятия по производству игристых вин в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму, Севастополе и Дагестане. Закупочная стоимость образцов составила от 170 рублей до 999,9 рубля за бутылку. Рейтинг напитков опубликован на сайте Роскачества.
https://ria.ru/20211207/vino-1762565567.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), роскачество
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Подавляющее большинство российских игристых вин, почти 85%, соответствует повышенному стандарту качества, следует из материалов Роскачества
(есть в распоряжении РИА Новости).
Результаты исследования организация представила в рамках "Винного гида России", совместного проекта с Минпромторгом
и Минсельхозом
, который был запущен в 2018 году. Эксперты оценили 147 образцов игристых вин и российского шампанского - рекордное количество за всю историю проекта.
"Согласно исследованию 2021 года, 84,35% всех изученных образцов соответствует повышенному стандарту Роскачества, и имеет балл от 78 и выше - из 100 максимальных", - сообщается в материалах организации. Среди исследованных вин большую часть - 33% - составили игристое белое брют или экстра брют, порядка 6% пришлось на красное игристое вино.
Среди всех игристых вин 15 наименований произведено по классическому методу - с выдержкой в бутылке. Остальные - по более технологичному и современному методу Шарма (акратофорному), который представляет собой вторичное брожение в нержавеющей емкости высокого давления (акратофоре). "Акратофорным методом произведены вина 132 наименований 31 торговой марки, из них высокие оценки получили товары 109 наименований, то есть 83% исследованных. Оценка ниже 71 балла, не удовлетворяющая требованиям ГОСТа, только у одного игристого", - сообщает Роскачество.
Среди лучших игристых вин, изготовленных по методу Шарма, преобладают образцы из Краснодарского края
(Таманский полуостров
и Новороссийск
), Крыма и Севастополя
. Кроме того, в топ-20 вошли вина, произведенные в Дагестане и в долине Дона
(Ростовская область
), а также несколько образцов из других регионов Кубани (Крымск
и Геленджик
).
Стилистика вин, изготовленных методом Шарма, отличается от "классики": как отметили в Роскачестве, такие вина получаются яркими, фруктовыми, легкими - но недолговечными, поэтому их лучше пить в первый год после розлива. Самое дешевое такое вино было приобретено за 170 рублей, самое дорогое - за 735 рублей, а лучшее игристое вино в рейтинге обойдется покупателю в 445 рублей.
Эксперты проверили все наиболее крупные и исторически значимые предприятия по производству игристых вин в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму, Севастополе и Дагестане. Закупочная стоимость образцов составила от 170 рублей до 999,9 рубля за бутылку. Рейтинг напитков опубликован на сайте Роскачества.