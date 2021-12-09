https://ria.ru/20211209/ssha-1762909846.html

Герасимов заявил об отработке США ракетных ударов у границ России

Герасимов заявил об отработке США ракетных ударов у границ России - РИА Новости, 09.12.2021

Герасимов заявил об отработке США ракетных ударов у границ России

Стратегическая авиация США гораздо чаще стала появляться в непосредственной близости от восточных рубежей России, отрабатывая выход на рубеж применения крылатых РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T12:43

2021-12-09T12:43

2021-12-09T12:43

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сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

валерий герасимов

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вооруженные силы рф

генштаб вс россии

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Стратегическая авиация США гораздо чаще стала появляться в непосредственной близости от восточных рубежей России, отрабатывая выход на рубеж применения крылатых ракет, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге перед зарубежными военными атташе."В последнее время отмечается значительное увеличение количества полетов стратегической авиации США непосредственно у восточных рубежей России. В ходе этих мероприятий экипажи американских бомбардировщиков также отрабатывают выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара", - сказал Герасимов в четверг. По его словам, во всех случаях российская противовоздушная оборона "своевременно обнаруживает такие цели и осуществляет меры по предотвращению инцидентов".Как ранее рассказал министр обороны Сергей Шойгу, над Охотским морем стратегическая авиация ВВС США выполнила 22 полета против всего 3 полетов двумя годами ранее.По его оценке, активность стратегической авиации США у восточной границы России "создают угрозу не только России, но и Китаю", что делает российско-китайскую координацию "стабилизирующим фактором в мировых делах".

https://ria.ru/20211205/ssha-1762250539.html

https://ria.ru/20211123/shoygu-1760382629.html

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в мире, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), валерий герасимов, ввс сша, вооруженные силы рф, генштаб вс россии, россия