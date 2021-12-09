https://ria.ru/20211209/sputnik-1763007336.html

Мурашко рассказал о планах по выпуску вакцины "Спутник М"

Мурашко рассказал о планах по выпуску вакцины "Спутник М" - РИА Новости, 09.12.2021

Мурашко рассказал о планах по выпуску вакцины "Спутник М"

Российские власти в 2021 году планируют запустить в гражданский оборот около 150 тысяч доз вакцины "Спутник М", которая будет применяться для подростков,... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T18:36

2021-12-09T18:36

2021-12-09T18:58

распространение коронавируса

общество

дети

вакцинация

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

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ПЕРМЬ, 9 дек - РИА Новости. Российские власти в 2021 году планируют запустить в гражданский оборот около 150 тысяч доз вакцины "Спутник М", которая будет применяться для подростков, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко."Мы планировали в этом году где-то 150 тысяч выпустить. Сейчас контроль завершается", — сказал он.Он отметил, что дети младше 15 лет включительно смогут сделать прививку только с согласия родителей.Минздрав России ранее принял решение зарегистрировать препарат против коронавирусной инфекции для подростков 12-17 лет "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала свою эффективность и безопасность.Первая и вторая фазы изучения начались еще летом и продлятся год. Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, "Спутник М" — это, по сути, препарат "Спутник V", но в значительно меньшей дозировке — 1/5 от взрослой.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211209/koronavirus-1762868280.html

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