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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211209/sputnik-1763007336.html
Мурашко рассказал о планах по выпуску вакцины "Спутник М"
Мурашко рассказал о планах по выпуску вакцины "Спутник М" - РИА Новости, 09.12.2021
Мурашко рассказал о планах по выпуску вакцины "Спутник М"
Российские власти в 2021 году планируют запустить в гражданский оборот около 150 тысяч доз вакцины "Спутник М", которая будет применяться для подростков,... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T18:36
2021-12-09T18:58
распространение коронавируса
общество
дети
вакцинация
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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ПЕРМЬ, 9 дек - РИА Новости. Российские власти в 2021 году планируют запустить в гражданский оборот около 150 тысяч доз вакцины "Спутник М", которая будет применяться для подростков, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко."Мы планировали в этом году где-то 150 тысяч выпустить. Сейчас контроль завершается", — сказал он.Он отметил, что дети младше 15 лет включительно смогут сделать прививку только с согласия родителей.Минздрав России ранее принял решение зарегистрировать препарат против коронавирусной инфекции для подростков 12-17 лет "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала свою эффективность и безопасность.Первая и вторая фазы изучения начались еще летом и продлятся год. Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, "Спутник М" — это, по сути, препарат "Спутник V", но в значительно меньшей дозировке — 1/5 от взрослой.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, дети, вакцинация, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
18:36 09.12.2021 (обновлено: 18:58 09.12.2021)
 
Мурашко рассказал о планах по выпуску вакцины "Спутник М"

Мурашко: в этом году планируется запустить в оборот около 150 тысяч доз "Спутника М"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ПЕРМЬ, 9 дек - РИА Новости. Российские власти в 2021 году планируют запустить в гражданский оборот около 150 тысяч доз вакцины "Спутник М", которая будет применяться для подростков, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Мы планировали в этом году где-то 150 тысяч выпустить. Сейчас контроль завершается", — сказал он.
Он отметил, что дети младше 15 лет включительно смогут сделать прививку только с согласия родителей.
Минздрав России ранее принял решение зарегистрировать препарат против коронавирусной инфекции для подростков 12-17 лет "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала свою эффективность и безопасность.
Первая и вторая фазы изучения начались еще летом и продлятся год. Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, "Спутник М" — это, по сути, препарат "Спутник V", но в значительно меньшей дозировке — 1/5 от взрослой.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
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Распространение коронавирусаОбществоДетиВакцинацияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Здоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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