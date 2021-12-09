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Эксперт Роспотребнадзора назвала основные симптомы при омикроне
Эксперт Роспотребнадзора назвала основные симптомы при омикроне - РИА Новости, 09.12.2021
Эксперт Роспотребнадзора назвала основные симптомы при омикроне
Основные симптомы при заражении омикроном — выраженная слабость и температура, сообщила РИА Новости замдиректора по клинической работе Московского НИИ... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T03:24
2021-12-09T10:51
распространение коронавируса
общество
воз
здоровье - общество
коронавирус covid-19
татьяна руженцова
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Основные симптомы при заражении омикроном — выраженная слабость и температура, сообщила РИА Новости замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова."По анализу течения заболевания можно сказать, что в первую очередь у большинства больных отмечается выраженная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель", — сказала собеседница агентства.Все это может сопровождаться типичными для COVID-19 поражениями легких и других органов, добавила она, отметив, что данных по-прежнему мало.В свою очередь, младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина рассказала РИА Новости, что информации по симптомам у детей пока тоже немного, но врачи обратили внимание на то, что у них, помимо повышения температуры, головных болей и отсутствия аппетита, чаще проявляется сыпь. Этот симптом фиксируется в 15% случаев, уточнила она.Штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.
https://ria.ru/20211209/zarazheniya-1762857568.html
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общество, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, татьяна руженцова, омикрон-штамм коронавируса
03:24 09.12.2021 (обновлено: 10:51 09.12.2021)
 
Эксперт Роспотребнадзора назвала основные симптомы при омикроне

Эксперт НИИ Габричевского Руженцова назвала главным симптомом омикрона сильную слабость

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова
Медицинские работники и пациент в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Основные симптомы при заражении омикроном — выраженная слабость и температура, сообщила РИА Новости замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
"По анализу течения заболевания можно сказать, что в первую очередь у большинства больных отмечается выраженная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель", — сказала собеседница агентства.
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Все это может сопровождаться типичными для COVID-19 поражениями легких и других органов, добавила она, отметив, что данных по-прежнему мало.
В свою очередь, младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина рассказала РИА Новости, что информации по симптомам у детей пока тоже немного, но врачи обратили внимание на то, что у них, помимо повышения температуры, головных болей и отсутствия аппетита, чаще проявляется сыпь. Этот симптом фиксируется в 15% случаев, уточнила она.
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Штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.
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