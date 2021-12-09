03:24 09.12.2021 (обновлено: 10:51 09.12.2021)
Эксперт Роспотребнадзора назвала основные симптомы при омикроне
Эксперт НИИ Габричевского Руженцова назвала главным симптомом омикрона сильную слабость
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Основные симптомы при заражении омикроном — выраженная слабость и температура, сообщила РИА Новости замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
"По анализу течения заболевания можно сказать, что в первую очередь у большинства больных отмечается выраженная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель", — сказала собеседница агентства.
Все это может сопровождаться типичными для COVID-19 поражениями легких и других органов, добавила она, отметив, что данных по-прежнему мало.
В свою очередь, младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина рассказала РИА Новости, что информации по симптомам у детей пока тоже немного, но врачи обратили внимание на то, что у них, помимо повышения температуры, головных болей и отсутствия аппетита, чаще проявляется сыпь. Этот симптом фиксируется в 15% случаев, уточнила она.
Штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.