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Судебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеров
Судебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеров - РИА Новости, 09.12.2021
Судебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеров
Российские судебные приставы за 2021 год взыскали 1,1 миллиарда рублей штрафов с коррупционеров, что на 185,4 миллиона рублей больше аналогичного периода... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T02:38
2021-12-09T02:38
общество
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские судебные приставы за 2021 год взыскали 1,1 миллиарда рублей штрафов с коррупционеров, что на 185,4 миллиона рублей больше аналогичного периода прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ.Международный день борьбы с коррупцией празднуют в мире 9 декабря, в этот день государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области."За 10 месяцев 2021 года взыскано 1,1 миллиарда рублей штрафов, назначенных за совершение преступлений коррупционной направленности, за 10 месяцев 2020 года - 914,6 миллиона рублей", - сказали в ведомстве.При этом наибольшая сумма штрафов была взыскана в Москве, Петербурге, а также в Московской, Свердловской и Челябинской областях.
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общество, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), россия
02:38 09.12.2021
 
Судебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеров

Судебные приставы взыскали с коррупционеров 1,1 миллиарда рублей штрафов за 2021 год

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские судебные приставы за 2021 год взыскали 1,1 миллиарда рублей штрафов с коррупционеров, что на 185,4 миллиона рублей больше аналогичного периода прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ.
Международный день борьбы с коррупцией празднуют в мире 9 декабря, в этот день государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
"За 10 месяцев 2021 года взыскано 1,1 миллиарда рублей штрафов, назначенных за совершение преступлений коррупционной направленности, за 10 месяцев 2020 года - 914,6 миллиона рублей", - сказали в ведомстве.
При этом наибольшая сумма штрафов была взыскана в Москве, Петербурге, а также в Московской, Свердловской и Челябинской областях.
Демонстрация против коррупции во время Международного дня борьбы с коррупцией, Санто-Доминго - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
Вчера, 00:35
Международный день борьбы с коррупцией
 
ОбществоФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Россия
 
 
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