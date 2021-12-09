https://ria.ru/20211209/shtrafy-1762858740.html

Судебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеров

Судебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеров - РИА Новости, 09.12.2021

Судебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеров

Российские судебные приставы за 2021 год взыскали 1,1 миллиарда рублей штрафов с коррупционеров, что на 185,4 миллиона рублей больше аналогичного периода... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T02:38

2021-12-09T02:38

2021-12-09T02:38

общество

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские судебные приставы за 2021 год взыскали 1,1 миллиарда рублей штрафов с коррупционеров, что на 185,4 миллиона рублей больше аналогичного периода прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ.Международный день борьбы с коррупцией празднуют в мире 9 декабря, в этот день государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области."За 10 месяцев 2021 года взыскано 1,1 миллиарда рублей штрафов, назначенных за совершение преступлений коррупционной направленности, за 10 месяцев 2020 года - 914,6 миллиона рублей", - сказали в ведомстве.При этом наибольшая сумма штрафов была взыскана в Москве, Петербурге, а также в Московской, Свердловской и Челябинской областях.

https://ria.ru/20211209/korruptsiya-1762521995.html

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общество, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), россия