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В Петербурге задержали учителя биологии, подозреваемого в домогательствах
В Петербурге задержали учителя биологии, подозреваемого в домогательствах - РИА Новости, 09.12.2021
В Петербурге задержали учителя биологии, подозреваемого в домогательствах
Учитель биологии одной из школ в Московском районе Петербурга задержан по подозрению в развратных действиях в отношении двоих 13-летних учеников, сообщил РИА... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T10:11
2021-12-09T10:11
2021-12-09T10:11
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Учитель биологии одной из школ в Московском районе Петербурга задержан по подозрению в развратных действиях в отношении двоих 13-летних учеников, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По данным местных СМИ, в правоохранительные органы пожаловалась 42-летняя женщина, заявившая, что школьный преподаватель во время дополнительных занятий приставал к ее сыновьям. По информации СМИ, в 2008 году подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за развратные действия в отношении несовершеннолетних.
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происшествия, санкт-петербург
В Петербурге задержали учителя биологии, подозреваемого в домогательствах
Учителя биологии задержали в Петербурге за приставания к школьникам