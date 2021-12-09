https://ria.ru/20211209/shkola-1762875668.html

В Петербурге задержали учителя биологии, подозреваемого в домогательствах

В Петербурге задержали учителя биологии, подозреваемого в домогательствах - РИА Новости, 09.12.2021

В Петербурге задержали учителя биологии, подозреваемого в домогательствах

Учитель биологии одной из школ в Московском районе Петербурга задержан по подозрению в развратных действиях в отношении двоих 13-летних учеников, сообщил РИА... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T10:11

2021-12-09T10:11

2021-12-09T10:11

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Учитель биологии одной из школ в Московском районе Петербурга задержан по подозрению в развратных действиях в отношении двоих 13-летних учеников, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По данным местных СМИ, в правоохранительные органы пожаловалась 42-летняя женщина, заявившая, что школьный преподаватель во время дополнительных занятий приставал к ее сыновьям. По информации СМИ, в 2008 году подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за развратные действия в отношении несовершеннолетних.

https://ria.ru/20211126/krasnoyarsk-1760869568.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург