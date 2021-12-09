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В МИД назвали расширение санкций США против России бессмысленным занятием
В МИД назвали расширение санкций США против России бессмысленным занятием - РИА Новости, 09.12.2021
В МИД назвали расширение санкций США против России бессмысленным занятием
Расширение санкций США против России бессмысленное занятие, они бьют по американскому бизнесу, а Москва адаптировалась к давлению, заявил замглавы МИД РФ Сергей РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T16:38
2021-12-09T16:38
в мире
сша
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Расширение санкций США против России бессмысленное занятие, они бьют по американскому бизнесу, а Москва адаптировалась к давлению, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Растет взаимный товарооборот. За три квартала текущего года его объем увеличился на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, при этом российский экспорт вырос на 66%. На этом фоне американская политика односторонних санкций выглядит, мягко говоря, странной. На начало декабря в разных американских ограничительных перечнях находятся 368 российских граждан и 578 организаций. Их бесконечное расширение, на наш взгляд, занятие совершенно бессмысленное, поскольку мы адаптировались к такому давлению, а оно бумерангом бьет по американскому бизнесу", - сказал Рябков, чьи слова приводит пресс-служба Совета Федерации."Мы за мирное сосуществование. Мы не хотим конфронтационности", - добавил Рябков.
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в мире, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
16:38 09.12.2021
 
В МИД назвали расширение санкций США против России бессмысленным занятием

Замглавы МИД Рябков: расширение санкций США против России — бессмысленное занятие

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Расширение санкций США против России бессмысленное занятие, они бьют по американскому бизнесу, а Москва адаптировалась к давлению, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Растет взаимный товарооборот. За три квартала текущего года его объем увеличился на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, при этом российский экспорт вырос на 66%. На этом фоне американская политика односторонних санкций выглядит, мягко говоря, странной. На начало декабря в разных американских ограничительных перечнях находятся 368 российских граждан и 578 организаций. Их бесконечное расширение, на наш взгляд, занятие совершенно бессмысленное, поскольку мы адаптировались к такому давлению, а оно бумерангом бьет по американскому бизнесу", - сказал Рябков, чьи слова приводит пресс-служба Совета Федерации.
"Мы за мирное сосуществование. Мы не хотим конфронтационности", - добавил Рябков.
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В миреСШАСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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