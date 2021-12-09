https://ria.ru/20211209/sammit-1762964950.html

В МИД назвали "саммит за демократию" идеологизированной массовкой

В МИД назвали "саммит за демократию" идеологизированной массовкой - РИА Новости, 09.12.2021

В МИД назвали "саммит за демократию" идеологизированной массовкой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "идеологизированной массовкой" организованный США "Саммит за демократию", который проходит с 9 по 10... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T16:11

2021-12-09T16:11

2021-12-09T16:12

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вашингтон (город)

дмитрий песков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "идеологизированной массовкой" организованный США "Саммит за демократию", который проходит с 9 по 10 декабря."Вместо того, чтобы подумать, как всем вместе использовать имеющиеся международно-правовые инструменты и соответствующие универсальные механизмы и организации для продвижения прав человека, для улучшения ситуации с правами человека в различных регионах, наши западные партнеры сейчас готовятся к очередной массовке идеологизированной, речь идет о "Саммите за демократию", - сказала она в ходе брифинга в четверг."Саммит за демократию" проходит с четверга по пятницу. США пригласили на него 110 стран, но Россию и Китай не позвали. Вашингтон настаивает, что мероприятие призвано не разделять, его цель в том, чтобы дружественные демократии вели своим примером и демонстрировали, что их политические системы работают во благо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что США проведением этого саммита пытаются приватизировать демократию и провести новые разделительные линии.

https://ria.ru/20211201/kitay-1761624460.html

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в мире, сша, вашингтон (город), дмитрий песков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия