Аналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев
Аналитики BCG заявили, что потребности американцев и россиян в предметах роскоши схожи
© AP Photo / Kirsty WigglesworthБриллиант "Голубая луна" весом 12,03 карата
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские потребители обладают совершенно другим образом мышления, чем американцы, но их потребности в предметах роскоши удивительно похожи, говорится в исследовании международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).
Центр исследования потребителей BCG проанализировал 18 рынков, на которые приходится 60% мирового населения: Австралию, Бразилию, Канаду, Китай, Францию, Германию, Индию, Индонезию, Италию, Японию, Мексику, Нигерию, Россию, Саудовскую Аравию, ЮАР, ОАЭ, Великобританию и США для того чтобы узнать о том, какие факторы определяют покупательский выбор в разных регионах. В исследовании приняло участие 40 тысяч респондентов.
"Хотя у российских потребителей совершенно другой образ мышления, чем у потребителей в США, их потребности, например, в предметах роскоши удивительно схожи", - приводятся в исследовании слова одного из соавторов отчета, директора BCG в Сингапуре Патрика Витчи.
При этом ближе всего по духу российские потребители оказались к Италии. Уровень корреляции здесь составил 74%. Но и тут есть очевидные различия. Так, если в мире и в Италии в частности, люди любят смотреть спорт и ходить на матчи, то в России этот показатель оказался самым низким в мире.
Самое значительное сходство было обнаружено между потребителями в США, Канаде, Австралии и Великобритании — странах с общим культурным наследием. По всем 56 установкам была выявлена корреляция на уровне 93-96%. Наибольшие отличия от США по установкам оказались у потребителей из Китая, Нигерии, а также Саудовской Аравии.