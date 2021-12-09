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Бизнес-партнера владельца "Рив Гош" отправили под домашний арест
Бизнес-партнера владельца "Рив Гош" отправили под домашний арест - РИА Новости, 09.12.2021
Бизнес-партнера владельца "Рив Гош" отправили под домашний арест
Районный суд в Петербурге отправил под домашний арест третью обвиняемую по делу владельца торговой сети "Рив Гош" о хищениях 2,5 миллиарда рублей - его партнёра РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T20:17
2021-12-09T20:17
2021-12-09T20:17
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Районный суд в Петербурге отправил под домашний арест третью обвиняемую по делу владельца торговой сети "Рив Гош" о хищениях 2,5 миллиарда рублей - его партнёра по бизнесу, генерального директора ООО "Биг бокс" Елену Стрельцову, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.Ранее суд отправил под арест владельца сети магазинов косметики "Рив Гош" Августа Мейера, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Мейеру вменяется два эпизода мошенничества на сумму около 2,5 миллиарда рублей. Под домашний арест помещена его жена Инна Мейер."Московский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Елены Стрельцовой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество – ред.) (два эпизода)", - говорится в сообщении пресс-службы.Уточняется, что срок меры пресечения - по 7 февраля 2022 года, своей вины она не признала. Известно, что Стрельцова была деловым партнером Мейера по проекту Оптоклуб "Ряды" и кондитерскому объединению "Любимый край".По информации издания "Коммерсант", совладелец некогда крупнейшего в России интернет-ритейлера "Юлмарт" Август Мейер и его супруга и деловой партнер Инна Мейер подозреваются в хищении у Сбербанка 2,3 миллиарда рублей, полученных в виде кредитов незадолго до того, как у "Юлмарта" начались проблемы. "Юлмарт" - российская торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники, электроники и непродовольственных товаров. В отношении компании в июне 2018 года в судебном порядке введена процедура наблюдения, а в феврале 2020 года арбитраж Петербурга признал ее банкротом и ввел процедуру конкурсного производства.
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происшествия, санкт-петербург, россия
Бизнес-партнера владельца "Рив Гош" отправили под домашний арест
Бизнес-партнера владельца "Рив Гош" Стрельцову отправили под домашний арест
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости
. Районный суд в Петербурге
отправил под домашний арест третью обвиняемую по делу владельца торговой сети "Рив Гош" о хищениях 2,5 миллиарда рублей - его партнёра по бизнесу, генерального директора ООО "Биг бокс" Елену Стрельцову, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
Ранее суд отправил под арест владельца сети магазинов косметики "Рив Гош" Августа Мейера, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Мейеру вменяется два эпизода мошенничества на сумму около 2,5 миллиарда рублей. Под домашний арест помещена его жена Инна Мейер.
"Московский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Елены Стрельцовой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество – ред.) (два эпизода)", - говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что срок меры пресечения - по 7 февраля 2022 года, своей вины она не признала. Известно, что Стрельцова была деловым партнером Мейера по проекту Оптоклуб "Ряды" и кондитерскому объединению "Любимый край".
По информации издания "Коммерсант", совладелец некогда крупнейшего в России
интернет-ритейлера "Юлмарт
" Август Мейер и его супруга и деловой партнер Инна Мейер подозреваются в хищении у Сбербанка
2,3 миллиарда рублей, полученных в виде кредитов незадолго до того, как у "Юлмарта" начались проблемы. "Юлмарт" - российская торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники, электроники и непродовольственных товаров. В отношении компании в июне 2018 года в судебном порядке введена процедура наблюдения, а в феврале 2020 года арбитраж Петербурга признал ее банкротом и ввел процедуру конкурсного производства.