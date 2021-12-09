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Бизнес-партнера владельца "Рив Гош" отправили под домашний арест

Бизнес-партнера владельца "Рив Гош" отправили под домашний арест - РИА Новости, 09.12.2021

Бизнес-партнера владельца "Рив Гош" отправили под домашний арест

Районный суд в Петербурге отправил под домашний арест третью обвиняемую по делу владельца торговой сети "Рив Гош" о хищениях 2,5 миллиарда рублей - его партнёра РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T20:17

2021-12-09T20:17

2021-12-09T20:17

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Районный суд в Петербурге отправил под домашний арест третью обвиняемую по делу владельца торговой сети "Рив Гош" о хищениях 2,5 миллиарда рублей - его партнёра по бизнесу, генерального директора ООО "Биг бокс" Елену Стрельцову, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.Ранее суд отправил под арест владельца сети магазинов косметики "Рив Гош" Августа Мейера, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Мейеру вменяется два эпизода мошенничества на сумму около 2,5 миллиарда рублей. Под домашний арест помещена его жена Инна Мейер."Московский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Елены Стрельцовой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество – ред.) (два эпизода)", - говорится в сообщении пресс-службы.Уточняется, что срок меры пресечения - по 7 февраля 2022 года, своей вины она не признала. Известно, что Стрельцова была деловым партнером Мейера по проекту Оптоклуб "Ряды" и кондитерскому объединению "Любимый край".По информации издания "Коммерсант", совладелец некогда крупнейшего в России интернет-ритейлера "Юлмарт" Август Мейер и его супруга и деловой партнер Инна Мейер подозреваются в хищении у Сбербанка 2,3 миллиарда рублей, полученных в виде кредитов незадолго до того, как у "Юлмарта" начались проблемы. "Юлмарт" - российская торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники, электроники и непродовольственных товаров. В отношении компании в июне 2018 года в судебном порядке введена процедура наблюдения, а в феврале 2020 года арбитраж Петербурга признал ее банкротом и ввел процедуру конкурсного производства.

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происшествия, санкт-петербург, россия