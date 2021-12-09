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Красноярские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах
Красноярские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах - РИА Новости, 09.12.2021
Красноярские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах
Законодательное собрание Красноярского края поддержало законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T12:08
2021-12-09T12:08
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КРАСНОЯРСК, 9 дек – РИА Новости. Законодательное собрание Красноярского края поддержало законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний, где проводится сессия депутатов парламента региона.Депутаты рассмотрели вопрос об отзыве на проект федерального закона о внесении изменений в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", предусматривающий введение QR-кодов в общественных местах.За проголосовали 32 депутата, девять проголосовали против. "Решение принимается", - сказал спикер заксобрания Алексей Додатко.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Первый подразумевает возможность посещения мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, либо подтверждающего документа о том, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации. Согласно второму, QR-коды будут необходимы на железнодорожном транспорте и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.
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общество, красноярский край, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
12:08 09.12.2021
 
Красноярские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах

Заксобрание Красноярского края поддержало законопроект о QR-кодах в общественных местах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Посетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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КРАСНОЯРСК, 9 дек – РИА Новости. Законодательное собрание Красноярского края поддержало законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний, где проводится сессия депутатов парламента региона.
Депутаты рассмотрели вопрос об отзыве на проект федерального закона о внесении изменений в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", предусматривающий введение QR-кодов в общественных местах.
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За проголосовали 32 депутата, девять проголосовали против. "Решение принимается", - сказал спикер заксобрания Алексей Додатко.
Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Первый подразумевает возможность посещения мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, либо подтверждающего документа о том, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации. Согласно второму, QR-коды будут необходимы на железнодорожном транспорте и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.
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