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Красноярские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах

Красноярские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах - РИА Новости, 09.12.2021

Красноярские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах

Законодательное собрание Красноярского края поддержало законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T12:08

2021-12-09T12:08

2021-12-09T12:08

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КРАСНОЯРСК, 9 дек – РИА Новости. Законодательное собрание Красноярского края поддержало законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний, где проводится сессия депутатов парламента региона.Депутаты рассмотрели вопрос об отзыве на проект федерального закона о внесении изменений в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", предусматривающий введение QR-кодов в общественных местах.За проголосовали 32 депутата, девять проголосовали против. "Решение принимается", - сказал спикер заксобрания Алексей Додатко.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Первый подразумевает возможность посещения мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, либо подтверждающего документа о том, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации. Согласно второму, QR-коды будут необходимы на железнодорожном транспорте и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.

https://ria.ru/20211206/qr-kod-1762453152.html

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