https://ria.ru/20211209/putin-1762959607.html
Совфед работает над законодательством по теме пыток, сообщил Путин
Совфед работает над законодательством по теме пыток, сообщил Путин - РИА Новости, 09.12.2021
Совфед работает над законодательством по теме пыток, сообщил Путин
Совет Федерации уже начал работу по изменению законодательства по теме пыток, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:46
2021-12-09T15:46
2021-12-09T17:09
владимир путин
совет федерации рф
следственный комитет россии (ск рф)
ева меркачева
онк
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Совет Федерации уже начал работу по изменению законодательства по теме пыток, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ)."Совет Федерации уже начал работу над внесением изменений в законодательство, закрепляющих само понятие состава преступления - пытки. Такая работа идёт, и во всяком случае она в Совете Федерации поднята, над этим работают", - сказал президент на заседании СПЧ на просьбу члена ОНК Евы Меркачевой о поддержке инициативы о внесении в УК РФ отдельной статьи за пытки.Также президент заявил, что нужно внимательно разобраться с информацией о пытках в колониях, Следственный комитет проводит следствие и здесь требуются системные меры."Вопрос, безусловно, очень важный, и, конечно, я следил за тем, что происходит, с этой информацией нужно внимательно разобраться. Следственный комитет как раз проводит, центральный аппарат контролирует и проводит следствие предварительно по вопросам, которые стали известны и которые сейчас рассматриваются в рамках возбужденных уголовных дел. Но здесь, конечно, нужны системные меры, которые бы ситуацию меняли", - сказал президент на заседании СПЧ.
https://ria.ru/20211209/pytki-1762962103.html
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"Нужно внимательно с этим разобраться" – Путин о пытках в колониях
Совет Федерации уже начал работу по изменению законодательства по теме пыток, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Также глава государства заявил, что нужно внимательно разобраться с информацией о пытках в колониях, Следственный комитет проводит следствие и здесь требуются системные меры.
2021-12-09T15:46
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владимир путин, совет федерации рф, следственный комитет россии (ск рф), ева меркачева, онк, россия
15:46 09.12.2021 (обновлено: 17:09 09.12.2021)
Совфед работает над законодательством по теме пыток, сообщил Путин
Президент Путин: Совфед работает над законодательством по теме пыток