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Путин провел телефонный разговор с Меркель
Путин провел телефонный разговор с Меркель - РИА Новости, 09.12.2021
Путин провел телефонный разговор с Меркель
Президент Владимир Путин поговорил по телефону с ушедшей с поста канцлера Германии Ангелой Меркель, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T13:47
2021-12-09T15:37
в мире
германия
владимир путин
ангела меркель
россия
олаф шольц
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин поговорил по телефону с ушедшей с поста канцлера Германии Ангелой Меркель, сообщила пресс-служба Кремля."Ангела Меркель, выразив признательность президенту России за совместную работу, пожелала успехов в налаживании диалога с новым главой правительства Германии Олафом Шольцем", — сказали там. Путин поблагодарил экс-лидера ФРГ за многолетнее плодотворное сотрудничество, подчеркнув ее значительный вклад в развитие отношений между странами."Ангелу Меркель, как отметил Владимир Путин, всегда будут рады видеть в России", — добавили в Кремле.Меркель накануне передала дела своему преемнику Шольцу. Он стал девятым по счету главой немецкого правительства, Меркель была у власти 16 лет.Ей не хватило всего несколько дней, чтобы установить абсолютный рекорд пребывания на посту канцлера. Нынешний принадлежит Гельмуту Колю — 5870 дней в должности. Она обошла бы его, проработав до 19 декабря.
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в мире, германия, владимир путин, ангела меркель, россия, олаф шольц
13:47 09.12.2021 (обновлено: 15:37 09.12.2021)
 
Путин провел телефонный разговор с Меркель

Президент Путин провел телефонный разговор с экс-канцлером Германии Меркель

© РИА Новости / Михаил КлиментьевВладимир Путин и Ангела Меркель
Владимир Путин и Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин поговорил по телефону с ушедшей с поста канцлера Германии Ангелой Меркель, сообщила пресс-служба Кремля.
"Ангела Меркель, выразив признательность президенту России за совместную работу, пожелала успехов в налаживании диалога с новым главой правительства Германии Олафом Шольцем", — сказали там.
Канцлер Германии Ангела Меркель на съезде партии Христианско-демократический союз Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
4 декабря, 08:00
"Его девочка", "мамочка" и машина. Какое наследие оставит Ангела Меркель
Путин поблагодарил экс-лидера ФРГ за многолетнее плодотворное сотрудничество, подчеркнув ее значительный вклад в развитие отношений между странами.
"Ангелу Меркель, как отметил Владимир Путин, всегда будут рады видеть в России", — добавили в Кремле.
Меркель накануне передала дела своему преемнику Шольцу. Он стал девятым по счету главой немецкого правительства, Меркель была у власти 16 лет.
Ей не хватило всего несколько дней, чтобы установить абсолютный рекорд пребывания на посту канцлера. Нынешний принадлежит Гельмуту Колю — 5870 дней в должности. Она обошла бы его, проработав до 19 декабря.
"Серая жемчужина Германии" Ангела Меркель
© AFP 2021 / THOMAS KIENZLE

Первая женщина-канцлер, самый молодой глава правительства Германии, первый лидер с естественно-научным образованием — все это Ангела Меркель.

Канцлер Германии Ангела Меркель держит лейку, которую она получила в подарок во время предвыборного митинга Христианско-демократического союза в Хайльбронне, южная Германия. 16 августа 2017 года
1 из 18

Первая женщина-канцлер, самый молодой глава правительства Германии, первый лидер с естественно-научным образованием — все это Ангела Меркель.

© AFP 2021 / THOMAS KIENZLE
© AFP 2021 / Stefanie Loos

Должность федерального канцлера она заняла 22 ноября 2005 года. Переизбиралась на этот пост в 2005, 2009 и 2013-м.

Канцлер Германии Ангела Меркель во время заседания Европейской народной партии в Берлине
2 из 18

Должность федерального канцлера она заняла 22 ноября 2005 года. Переизбиралась на этот пост в 2005, 2009 и 2013-м.

© AFP 2021 / Stefanie Loos
© AFP 2021 / dpa/Georg Wendt

Несменяемость власти нетипична для Западной Европы. И все же решение Меркель не выдвигаться на выборах председателя ХДС, а значит, и не участвовать в борьбе за кресло канцлера прозвучало как гром среди ясного неба.

Канцлер Германии Ангела Меркель в Парке птиц в городе Марлов, Германия
3 из 18

Несменяемость власти нетипична для Западной Европы. И все же решение Меркель не выдвигаться на выборах председателя ХДС, а значит, и не участвовать в борьбе за кресло канцлера прозвучало как гром среди ясного неба.

© AFP 2021 / dpa/Georg Wendt
© REUTERS / Staff

При Меркель Германия стала экономическим и политическим локомотивом ЕС, а Берлин превратился в политическую столицу Европы, отодвинув Брюссель, Париж и Лондон. Не секрет, что у многих это вызывает раздражение.

Канцлер Германии Ангела Меркель после различных телевизионных записей ее ежегодной новогодней речи
4 из 18

При Меркель Германия стала экономическим и политическим локомотивом ЕС, а Берлин превратился в политическую столицу Европы, отодвинув Брюссель, Париж и Лондон. Не секрет, что у многих это вызывает раздражение.

© REUTERS / Staff
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Журнал Forbes многократно называл канцлера Германии самой влиятельной женщиной в мировой политике, "так как госпожа Меркель совершила много выдающихся дел, и они прямо касаются ее роли в Европе и в мире".

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в резиденции правительства ФРГ Мезеберг
5 из 18

Журнал Forbes многократно называл канцлера Германии самой влиятельной женщиной в мировой политике, "так как госпожа Меркель совершила много выдающихся дел, и они прямо касаются ее роли в Европе и в мире".

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© AFP 2021 / Sascha Schuermann/Pool

В немецких СМИ Меркель называли "канцлером иностранных дел", учитывая то значение, которое она придает международным контактам и политике в ЕС.

Канцлер Германии Ангела Меркель в защитных очках в школьной лаборатории DLR во время посещения Европейского центра астронавтов ESA
6 из 18

В немецких СМИ Меркель называли "канцлером иностранных дел", учитывая то значение, которое она придает международным контактам и политике в ЕС.

© AFP 2021 / Sascha Schuermann/Pool
© AFP 2021 / Bjorn Sigurdson / Scanpix POOL

Между тем в молодости ничто не сулило Ангеле будущее влиятельного политика. Она окончила физический факультет Лейпцигского университета имени Карла Маркса, защитила диссертацию и с головой ушла в науку.

Канцлер Германии Ангела Меркель во время открытия оперы в Осло. 12 апреля 2008 года
7 из 18

Между тем в молодости ничто не сулило Ангеле будущее влиятельного политика. Она окончила физический факультет Лейпцигского университета имени Карла Маркса, защитила диссертацию и с головой ушла в науку.

© AFP 2021 / Bjorn Sigurdson / Scanpix POOL
© AP Photo / Michael Kappeler/Pool

В большую политику Меркель пришла уже после падения Берлинской стены и за считаные годы сделала головокружительную карьеру.

Ангела Меркель и Барак Обама во время саммита G7 в окрестностях замка Эльмау в Баварии
8 из 18

В большую политику Меркель пришла уже после падения Берлинской стены и за считаные годы сделала головокружительную карьеру.

© AP Photo / Michael Kappeler/Pool
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Меркель родилась в ГДР и признавалась в интервью, что у нее на всю жизнь остались некоторые "советские привычки". "Тяга к накоплению запасов сидит во мне глубоко и объясняется тем, что в условиях дефицита люди покупали все подряд", — рассказывала она.

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель после церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском сад
9 из 18

Меркель родилась в ГДР и признавалась в интервью, что у нее на всю жизнь остались некоторые "советские привычки". "Тяга к накоплению запасов сидит во мне глубоко и объясняется тем, что в условиях дефицита люди покупали все подряд", — рассказывала она.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© AFP 2021 / DPA / Stefan Sauer

Стиль канцлера чрезвычайно прост и сдержан: однотонные пиджаки и брючные костюмы, никаких колец и серег.

Канцлер Германии Ангела Меркель кормит пингвина во время посещения аквариума Ozeaneum в немецком городе Штральзунд
10 из 18

Стиль канцлера чрезвычайно прост и сдержан: однотонные пиджаки и брючные костюмы, никаких колец и серег.

© AFP 2021 / DPA / Stefan Sauer
© AFP 2021 / DPA / Peter Kneffel

Немцы полюбили фрау канцлерин за "скромное обаяние обыкновенной женщины". Меркель рассказывала журналистам, что в свободное время любит готовить картофельный суп и рулеты из мяса, ездить по магазинам, выращивать овощи.

Канцлер Германии Ангела Меркель на фестивале в Мюнхене
11 из 18

Немцы полюбили фрау канцлерин за "скромное обаяние обыкновенной женщины". Меркель рассказывала журналистам, что в свободное время любит готовить картофельный суп и рулеты из мяса, ездить по магазинам, выращивать овощи.

© AFP 2021 / DPA / Peter Kneffel
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанк

Соперники опрометчиво считают ее мягкой — и попадают в ловушку. Один из немецких журналов в начале правления назвал Меркель "серой жемчужиной Германии".

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует канцлера ФРГ Ангелу Меркель у Елисейского дворца перед началом мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны
12 из 18

Соперники опрометчиво считают ее мягкой — и попадают в ловушку. Один из немецких журналов в начале правления назвал Меркель "серой жемчужиной Германии".

© РИА Новости / Ирина Калашникова
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© AP Photo / Carolyn Kaster

Оказывалась Меркель и в центре скандалов. Например, когда поддержала кампанию США в Ираке. Или когда разразился гром из-за американской слежки: только ленивый не критиковал канцлера за то, что она позволяет шпионить за немцами.

Канцлер Германии Ангела Меркель и Барак Обама во время посещения Ганноверской промышленной выставки-ярмарки в Германии
13 из 18

Оказывалась Меркель и в центре скандалов. Например, когда поддержала кампанию США в Ираке. Или когда разразился гром из-за американской слежки: только ленивый не критиковал канцлера за то, что она позволяет шпионить за немцами.

© AP Photo / Carolyn Kaster
© REUTERS / Matthias Rietschel/Pool

Ослабление позиций Меркель связано с решением открыть границы для беженцев в 2015 году. Заявление о том, что Германия будет проводить политику открытых дверей, немцы сначала восприняли с энтузиазмом. Однако настроения быстро изменились.

Канцлер Германии Ангела Меркель смотрит на картину Яна Вермеера Девушка, читающая письмо у открытого окна в Галерее старых мастеров в Дрездене, Германия. 9 сентября 2021 года
14 из 18

Ослабление позиций Меркель связано с решением открыть границы для беженцев в 2015 году. Заявление о том, что Германия будет проводить политику открытых дверей, немцы сначала восприняли с энтузиазмом. Однако настроения быстро изменились.

© REUTERS / Matthias Rietschel/Pool
© REUTERS / Staff

В 2017-м ХДС показал худший с 1949 года результат на всеобщих выборах. Меркель отреагировала на это словами, что "не знает, что нужно было сделать по-другому".

Канцлер Германии Ангела Меркель
15 из 18

В 2017-м ХДС показал худший с 1949 года результат на всеобщих выборах. Меркель отреагировала на это словами, что "не знает, что нужно было сделать по-другому".

© REUTERS / Staff
© AFP 2021 / David Rose / POOL

Немецкие СМИ не раз предрекали канцлеру скорую отставку, закат политической карьеры, сообщали о "мятеже против Меркель" и падении ее рейтинга.

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
16 из 18

Немецкие СМИ не раз предрекали канцлеру скорую отставку, закат политической карьеры, сообщали о "мятеже против Меркель" и падении ее рейтинга.

© AFP 2021 / David Rose / POOL
© AP Photo / Christian Hartmann, Pool

Ангела Меркель не раз оказывалась в сложных ситуациях, но ей всегда удавалось выйти из них с гордо поднятой головой.

Канцлер Германии Ангела Меркель и Дональд Трамп на саммите G7
17 из 18

Ангела Меркель не раз оказывалась в сложных ситуациях, но ей всегда удавалось выйти из них с гордо поднятой головой.

© AP Photo / Christian Hartmann, Pool
© AP Photo / Markus Schreiber

Политологи уверены: канцлера рано списывать со счетов, она будет влиять на немецкую политику, даже если не станет занимать никаких постов.

Канцлер Германии Ангела Меркель в Бундестаге
18 из 18

Политологи уверены: канцлера рано списывать со счетов, она будет влиять на немецкую политику, даже если не станет занимать никаких постов.

© AP Photo / Markus Schreiber
1 из 18

Первая женщина-канцлер, самый молодой глава правительства Германии, первый лидер с естественно-научным образованием — все это Ангела Меркель.

© AFP 2021 / THOMAS KIENZLE
2 из 18

Должность федерального канцлера она заняла 22 ноября 2005 года. Переизбиралась на этот пост в 2005, 2009 и 2013-м.

© AFP 2021 / Stefanie Loos
3 из 18

Несменяемость власти нетипична для Западной Европы. И все же решение Меркель не выдвигаться на выборах председателя ХДС, а значит, и не участвовать в борьбе за кресло канцлера прозвучало как гром среди ясного неба.

© AFP 2021 / dpa/Georg Wendt
4 из 18

При Меркель Германия стала экономическим и политическим локомотивом ЕС, а Берлин превратился в политическую столицу Европы, отодвинув Брюссель, Париж и Лондон. Не секрет, что у многих это вызывает раздражение.

© REUTERS / Staff
5 из 18

Журнал Forbes многократно называл канцлера Германии самой влиятельной женщиной в мировой политике, "так как госпожа Меркель совершила много выдающихся дел, и они прямо касаются ее роли в Европе и в мире".

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
6 из 18

В немецких СМИ Меркель называли "канцлером иностранных дел", учитывая то значение, которое она придает международным контактам и политике в ЕС.

© AFP 2021 / Sascha Schuermann/Pool
7 из 18

Между тем в молодости ничто не сулило Ангеле будущее влиятельного политика. Она окончила физический факультет Лейпцигского университета имени Карла Маркса, защитила диссертацию и с головой ушла в науку.

© AFP 2021 / Bjorn Sigurdson / Scanpix POOL
8 из 18

В большую политику Меркель пришла уже после падения Берлинской стены и за считаные годы сделала головокружительную карьеру.

© AP Photo / Michael Kappeler/Pool
9 из 18

Меркель родилась в ГДР и признавалась в интервью, что у нее на всю жизнь остались некоторые "советские привычки". "Тяга к накоплению запасов сидит во мне глубоко и объясняется тем, что в условиях дефицита люди покупали все подряд", — рассказывала она.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
10 из 18

Стиль канцлера чрезвычайно прост и сдержан: однотонные пиджаки и брючные костюмы, никаких колец и серег.

© AFP 2021 / DPA / Stefan Sauer
11 из 18

Немцы полюбили фрау канцлерин за "скромное обаяние обыкновенной женщины". Меркель рассказывала журналистам, что в свободное время любит готовить картофельный суп и рулеты из мяса, ездить по магазинам, выращивать овощи.

© AFP 2021 / DPA / Peter Kneffel
12 из 18

Соперники опрометчиво считают ее мягкой — и попадают в ловушку. Один из немецких журналов в начале правления назвал Меркель "серой жемчужиной Германии".

© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
13 из 18

Оказывалась Меркель и в центре скандалов. Например, когда поддержала кампанию США в Ираке. Или когда разразился гром из-за американской слежки: только ленивый не критиковал канцлера за то, что она позволяет шпионить за немцами.

© AP Photo / Carolyn Kaster
14 из 18

Ослабление позиций Меркель связано с решением открыть границы для беженцев в 2015 году. Заявление о том, что Германия будет проводить политику открытых дверей, немцы сначала восприняли с энтузиазмом. Однако настроения быстро изменились.

© REUTERS / Matthias Rietschel/Pool
15 из 18

В 2017-м ХДС показал худший с 1949 года результат на всеобщих выборах. Меркель отреагировала на это словами, что "не знает, что нужно было сделать по-другому".

© REUTERS / Staff
16 из 18

Немецкие СМИ не раз предрекали канцлеру скорую отставку, закат политической карьеры, сообщали о "мятеже против Меркель" и падении ее рейтинга.

© AFP 2021 / David Rose / POOL
17 из 18

Ангела Меркель не раз оказывалась в сложных ситуациях, но ей всегда удавалось выйти из них с гордо поднятой головой.

© AP Photo / Christian Hartmann, Pool
18 из 18

Политологи уверены: канцлера рано списывать со счетов, она будет влиять на немецкую политику, даже если не станет занимать никаких постов.

© AP Photo / Markus Schreiber
 
В миреГерманияВладимир ПутинАнгела МеркельРоссияОлаф Шольц
 
 
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