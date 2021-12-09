https://ria.ru/20211209/putin-1762928342.html

Путин провел телефонный разговор с Меркель

Путин провел телефонный разговор с Меркель - РИА Новости, 09.12.2021

Путин провел телефонный разговор с Меркель

Президент Владимир Путин поговорил по телефону с ушедшей с поста канцлера Германии Ангелой Меркель, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T13:47

2021-12-09T13:47

2021-12-09T15:37

в мире

германия

владимир путин

ангела меркель

россия

олаф шольц

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин поговорил по телефону с ушедшей с поста канцлера Германии Ангелой Меркель, сообщила пресс-служба Кремля."Ангела Меркель, выразив признательность президенту России за совместную работу, пожелала успехов в налаживании диалога с новым главой правительства Германии Олафом Шольцем", — сказали там. Путин поблагодарил экс-лидера ФРГ за многолетнее плодотворное сотрудничество, подчеркнув ее значительный вклад в развитие отношений между странами."Ангелу Меркель, как отметил Владимир Путин, всегда будут рады видеть в России", — добавили в Кремле.Меркель накануне передала дела своему преемнику Шольцу. Он стал девятым по счету главой немецкого правительства, Меркель была у власти 16 лет.Ей не хватило всего несколько дней, чтобы установить абсолютный рекорд пребывания на посту канцлера. Нынешний принадлежит Гельмуту Колю — 5870 дней в должности. Она обошла бы его, проработав до 19 декабря.

https://ria.ru/20211204/merkel-1762026125.html

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в мире, германия, владимир путин, ангела меркель, россия, олаф шольц