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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211209/potter-1762896957.html
Уотсон, Рэдклифф и Гринт воссоединились в гостинной Гриффиндора
Уотсон, Рэдклифф и Гринт воссоединились в гостинной Гриффиндора - РИА Новости, 09.12.2021
Уотсон, Рэдклифф и Гринт воссоединились в гостинной Гриффиндора
В Сети появился первый кадр нового эпизода "Гарри Поттера", приуроченного к 20-летию выхода первого фильма. Изображение было размещено в социальных сетях канала РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T12:08
2021-12-09T12:29
шоубиз
знаменитости
эмма уотсон
гарри поттер
шоу-бизнес
новости культуры
дэниел рэдклифф
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Сети появился первый кадр нового эпизода "Гарри Поттера", приуроченного к 20-летию выхода первого фильма. Изображение было размещено в социальных сетях канала HBO Max.На кадре главные герои франшизы – Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт – воссоединились в гостиной Гриффиндора, одного из факультетов школы волшебства Хогвартс. Актеры весело общаются друг с другом.Ранее стало известно, что они расскажут об истории создания фильма, а также вместе со зрителями отправятся в путешествие от первого лица по "одной из самых любимых кинофраншиз всех времен".Серия из восьми фильмов "Гарри Поттер" снята компанией Warner Bros по книгам английской писательницы Джоан Роулинг. Первый "Гарри Поттер и философский камень" вышел на экраны кинотеатров 4 ноября 2001 года. Финальная картина "Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2" — в 2011 году.Ранее канал HBO Max заинтриговал поклонников фильма тизером спецвыпуска "Гарри Поттер 20-летие: Возвращение в Хогвартс".
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РИА Новости
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знаменитости, эмма уотсон, гарри поттер, шоу-бизнес, новости культуры, дэниел рэдклифф
12:08 09.12.2021 (обновлено: 12:29 09.12.2021)
 
Уотсон, Рэдклифф и Гринт воссоединились в гостинной Гриффиндора

Уотсон, Рэдклифф и Гринт появились в первом кадре спецэпизода "Гарри Поттера"

© AP Photo / Nick UtИсполнители главных ролей в серии фильмов про Гарри Поттера
Исполнители главных ролей в серии фильмов про Гарри Поттера - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© AP Photo / Nick Ut
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Сети появился первый кадр нового эпизода "Гарри Поттера", приуроченного к 20-летию выхода первого фильма. Изображение было размещено в социальных сетях канала HBO Max.

"Как будто они никуда не уходили", – гласит подпись.

На кадре главные герои франшизы – Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт – воссоединились в гостиной Гриффиндора, одного из факультетов школы волшебства Хогвартс. Актеры весело общаются друг с другом.
Ранее стало известно, что они расскажут об истории создания фильма, а также вместе со зрителями отправятся в путешествие от первого лица по "одной из самых любимых кинофраншиз всех времен".
Серия из восьми фильмов "Гарри Поттер" снята компанией Warner Bros по книгам английской писательницы Джоан Роулинг. Первый "Гарри Поттер и философский камень" вышел на экраны кинотеатров 4 ноября 2001 года. Финальная картина "Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2" — в 2011 году.
Ранее канал HBO Max заинтриговал поклонников фильма тизером спецвыпуска "Гарри Поттер 20-летие: Возвращение в Хогвартс".
Кадр из тизера специального эпизода Гарри Поттер 20-я годовщина: Возвращение в Хогвартс
6 декабря, 13:51Культура
Вышел первый тизер спецвыпуска "Гарри Поттера"
 
ШоубизЗнаменитостиЭмма УотсонГарри ПоттерШоу-бизнесНовости культурыДэниел Рэдклифф
 
 
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