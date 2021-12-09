12:08 09.12.2021 (обновлено: 12:29 09.12.2021)
Уотсон, Рэдклифф и Гринт воссоединились в гостинной Гриффиндора
Уотсон, Рэдклифф и Гринт появились в первом кадре спецэпизода "Гарри Поттера"
© AP Photo / Nick UtИсполнители главных ролей в серии фильмов про Гарри Поттера
© AP Photo / Nick Ut
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Сети появился первый кадр нового эпизода "Гарри Поттера", приуроченного к 20-летию выхода первого фильма. Изображение было размещено в социальных сетях канала HBO Max.
"Как будто они никуда не уходили", – гласит подпись.
На кадре главные герои франшизы – Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт – воссоединились в гостиной Гриффиндора, одного из факультетов школы волшебства Хогвартс. Актеры весело общаются друг с другом.
Like they never left. Harry Potter 20th Anniversary: #ReturnToHogwarts premieres New Year's Day on HBO Max. pic.twitter.com/6MBjWTjJbc— HBO Max (@hbomax) December 9, 2021
Ранее стало известно, что они расскажут об истории создания фильма, а также вместе со зрителями отправятся в путешествие от первого лица по "одной из самых любимых кинофраншиз всех времен".
Серия из восьми фильмов "Гарри Поттер" снята компанией Warner Bros по книгам английской писательницы Джоан Роулинг. Первый "Гарри Поттер и философский камень" вышел на экраны кинотеатров 4 ноября 2001 года. Финальная картина "Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2" — в 2011 году.
Ранее канал HBO Max заинтриговал поклонников фильма тизером спецвыпуска "Гарри Поттер 20-летие: Возвращение в Хогвартс".
6 декабря, 13:51КультураВышел первый тизер спецвыпуска "Гарри Поттера"