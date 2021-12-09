https://ria.ru/20211209/potter-1762896957.html

Уотсон, Рэдклифф и Гринт воссоединились в гостинной Гриффиндора

Уотсон, Рэдклифф и Гринт воссоединились в гостинной Гриффиндора - РИА Новости, 09.12.2021

Уотсон, Рэдклифф и Гринт воссоединились в гостинной Гриффиндора

В Сети появился первый кадр нового эпизода "Гарри Поттера", приуроченного к 20-летию выхода первого фильма. Изображение было размещено в социальных сетях канала РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T12:08

2021-12-09T12:08

2021-12-09T12:29

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Сети появился первый кадр нового эпизода "Гарри Поттера", приуроченного к 20-летию выхода первого фильма. Изображение было размещено в социальных сетях канала HBO Max.На кадре главные герои франшизы – Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт – воссоединились в гостиной Гриффиндора, одного из факультетов школы волшебства Хогвартс. Актеры весело общаются друг с другом.Ранее стало известно, что они расскажут об истории создания фильма, а также вместе со зрителями отправятся в путешествие от первого лица по "одной из самых любимых кинофраншиз всех времен".Серия из восьми фильмов "Гарри Поттер" снята компанией Warner Bros по книгам английской писательницы Джоан Роулинг. Первый "Гарри Поттер и философский камень" вышел на экраны кинотеатров 4 ноября 2001 года. Финальная картина "Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2" — в 2011 году.Ранее канал HBO Max заинтриговал поклонников фильма тизером спецвыпуска "Гарри Поттер 20-летие: Возвращение в Хогвартс".

https://ria.ru/20211206/teaser-1762345276.html

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знаменитости, эмма уотсон, гарри поттер, шоу-бизнес, новости культуры, дэниел рэдклифф