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Культура
https://ria.ru/20211206/teaser-1762345276.html
Вышел первый тизер спецвыпуска "Гарри Поттера"
Вышел первый тизер спецвыпуска "Гарри Поттера" - РИА Новости, 06.12.2021
Вышел первый тизер спецвыпуска "Гарри Поттера"
На YouTube-канале HBO Max представили первый тизер спецвыпуска "Гарри Поттер 20-летие: Возвращение в Хогвартс", приуроченного к юбилею первого фильма. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T13:51
2021-12-06T13:51
культура
джоан роулинг (джоан мюррэй)
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. На YouTube-канале HBO Max представили первый тизер спецвыпуска "Гарри Поттер 20-летие: Возвращение в Хогвартс", приуроченного к юбилею первого фильма.В спецвыпуске появятся многие актеры из фильмов о Гарри Поттере, а также режиссер Крис Коламбус. Они расскажут об истории создания фильма и вместе со зрителями отправятся в путешествие от первого лица по "одной из самых любимых кинофраншиз всех времен", отмечает канал.В специальном эпизоде примут участие главные герои фильмов о Гарри Поттере Дэниэл Рэдклиф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт.Серия из восьми фильмов "Гарри Поттер" снята компанией Warner Bros по книгам английской писательницы Джоан Роулинг. Первый "Гарри Поттер и философский камень" вышел на экраны кинотеатров 16 ноября 2001 года. Финальная картина "Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2" — в 2011 году.
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джоан роулинг (джоан мюррэй), youtube, эмма уотсон, гарри поттер, hbo, новости культуры, кино и сериалы
13:51 06.12.2021
 
Вышел первый тизер спецвыпуска "Гарри Поттера"

Вышел первый тизер спецвыпуска "Гарри Поттер 20-я годовщина: Возвращение в Хогвартс"

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. На YouTube-канале HBO Max представили первый тизер спецвыпуска "Гарри Поттер 20-летие: Возвращение в Хогвартс", приуроченного к юбилею первого фильма.
"Долгожданная ретроспектива станет кульминационным событием праздничного сезона и выйдет в эфир в полночь на Новый год, 1 января, на канале HBO Max", — говорится в описании ролика.
В спецвыпуске появятся многие актеры из фильмов о Гарри Поттере, а также режиссер Крис Коламбус. Они расскажут об истории создания фильма и вместе со зрителями отправятся в путешествие от первого лица по "одной из самых любимых кинофраншиз всех времен", отмечает канал.
В специальном эпизоде примут участие главные герои фильмов о Гарри Поттере Дэниэл Рэдклиф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт.
Серия из восьми фильмов "Гарри Поттер" снята компанией Warner Bros по книгам английской писательницы Джоан Роулинг. Первый "Гарри Поттер и философский камень" вышел на экраны кинотеатров 16 ноября 2001 года. Финальная картина "Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2" — в 2011 году.
Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень
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КультураДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)YouTubeЭмма УотсонГарри ПоттерHBOНовости культурыКино и сериалы
 
 
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