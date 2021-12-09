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Попова сообщила о начале исследования иммунитета к COVID-19 среди детей
Попова сообщила о начале исследования иммунитета к COVID-19 среди детей - РИА Новости, 09.12.2021
Попова сообщила о начале исследования иммунитета к COVID-19 среди детей
В России начали изучать коллективный иммунитет к SARS-CoV-2 среди несовершеннолетних, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T10:33
2021-12-09T10:33
2021-12-09T11:38
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. В России начали изучать коллективный иммунитет к SARS-CoV-2 среди несовершеннолетних, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.С декабря специалисты оценивают иммунный ответ у детей в возрасте от года до 17 лет, уточнила руководитель ведомства.Популяционный иммунитет — эффект сопротивления распространению инфекции в большой группе людей, значительная часть которой уже имеет личную защиту; достигается, если большинство переболели или вакцинировались. Для каждого заболевания ученые выделяют свой целевой уровень, когда цепочки распространения прерываются и можно говорить о преодолении эпидемии. По SARS-CoV-2 эксперты чаще всего считают правильным ориентироваться на 80 процентов населения. Вице-премьер Татьяна Голикова указывала, что для качественной борьбы необходим коллективный иммунитет в 90-95 процентов, "но пока оставляем планку в 80".Некоторые российские регионы уже достигли целевых показателей, первым стал Севастополь. При этом в целом по стране на 3 декабря популяционная защита была на уровне 53 процентов.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19
10:33 09.12.2021 (обновлено: 11:38 09.12.2021)
Попова сообщила о начале исследования иммунитета к COVID-19 среди детей
Глава Роспотребнадзора Попова: стартовало исследование иммунитета к COVID-19 среди детей