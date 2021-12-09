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Россияне рассказали, сколько готовы потратить на детский новогодний подарок
Россияне рассказали, сколько готовы потратить на детский новогодний подарок - РИА Новости, 09.12.2021
Россияне рассказали, сколько готовы потратить на детский новогодний подарок
Большинство российских родителей готовы потратить на новогодний подарок ребенку более трех тысяч рублей, говорится в исследовании Райффайзенбанка, результаты... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T05:24
2021-12-09T05:24
общество
новый год
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Большинство российских родителей готовы потратить на новогодний подарок ребенку более трех тысяч рублей, говорится в исследовании Райффайзенбанка, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Треть родителей хотели бы уложиться с подарком в сумму от одной до трех тысяч рублей. 6% были бы рады потратить до тысячи рублей. Большинство (61%) же готовы заплатить за подарок ребенку более трех тысяч рублей. Интересно, что годом ранее к таким тратам были готовы 58% родителей", - выяснили авторы исследования, в ходе которого были опрошены порядка 3 000 жителей 13 крупных городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург. При этом у 56% из них есть дети младше 16 лет.Согласно результатам, 81% родителей уверены, что знают какой подарок хотели бы получить их дети на Новый год. И если в 2020 году дети ожидали гаджеты (51%), а родители собирались, в первую очередь, дарить игрушки (46%), то в 2021 году ожидания и реальные планы совпали - игрушки, как наиболее популярный подарок, ждут 48% детей, их же собираются дарить 46% родителей. Далее следуют сладости (их собирались дарить 36% родителей в прошлом году и 37% в этом) и гаджеты (34% и 31% соответственно).Наиболее драматичная разница между детскими мечтами и реальными планами родителей, как отмечается в исследовании, стабильно остается в категориях "домашние животные" (хотят 13%, а, скорее всего, получат 3% детей) и "компьютерные игры/приставки" (17% против 9%).
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общество, новый год
05:24 09.12.2021
 
Россияне рассказали, сколько готовы потратить на детский новогодний подарок

Опрос Райффайзенбанка показал, сколько россияне потратят на детский новогодний подарок

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДевочка получает подарки во время празднования Нового года
Девочка получает подарки во время празднования Нового года - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Большинство российских родителей готовы потратить на новогодний подарок ребенку более трех тысяч рублей, говорится в исследовании Райффайзенбанка, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Треть родителей хотели бы уложиться с подарком в сумму от одной до трех тысяч рублей. 6% были бы рады потратить до тысячи рублей. Большинство (61%) же готовы заплатить за подарок ребенку более трех тысяч рублей. Интересно, что годом ранее к таким тратам были готовы 58% родителей", - выяснили авторы исследования, в ходе которого были опрошены порядка 3 000 жителей 13 крупных городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург. При этом у 56% из них есть дети младше 16 лет.
Согласно результатам, 81% родителей уверены, что знают какой подарок хотели бы получить их дети на Новый год. И если в 2020 году дети ожидали гаджеты (51%), а родители собирались, в первую очередь, дарить игрушки (46%), то в 2021 году ожидания и реальные планы совпали - игрушки, как наиболее популярный подарок, ждут 48% детей, их же собираются дарить 46% родителей. Далее следуют сладости (их собирались дарить 36% родителей в прошлом году и 37% в этом) и гаджеты (34% и 31% соответственно).
Наиболее драматичная разница между детскими мечтами и реальными планами родителей, как отмечается в исследовании, стабильно остается в категориях "домашние животные" (хотят 13%, а, скорее всего, получат 3% детей) и "компьютерные игры/приставки" (17% против 9%).
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