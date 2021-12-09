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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20211209/pitanie-1762991350.html
Глава Мордовии подвел итоги работы по школьному питанию
Глава Мордовии подвел итоги работы по школьному питанию - РИА Новости, 09.12.2021
Глава Мордовии подвел итоги работы по школьному питанию
Глава Мордовии Артём Здунов в четверг провел заседание рабочей группы по вопросам школьного питания комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование", сообщает РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T17:36
2021-12-09T17:36
республика мордовия
общество
саранск
геннадий онищенко
российская академия образования
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
артем здунов
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов в четверг провел заседание рабочей группы по вопросам школьного питания комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование", сообщает пресс-служба главы региона.В течение года на заседаниях рабочей группы во взаимодействии с регионами страны, федеральными органами власти, отраслевыми институтами и общественными организациями была проведена большая работа по определению ключевых направлений развития сферы школьного питания."Мы работали над кругом наиболее острых и проблемных вопросов, решение которых напрямую влияет на качество и безопасность питания наших детей. Это модернизация инфраструктуры школьного питания, совершенствование экономических механизмов и нормативной правовой базы в данной сфере, повышение кадрового потенциала, развитие производства качественной продукции с опорой на местный АПК. Итоги работы временной рабочей группы нашли свое отражение в материалах Государственного совета РФ по вопросам общего образования осенью текущего года. Теперь наша работа продолжается в обновленном составе", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Глава Мордовии обозначил основные направления, по которым рабочая группа будет работать в 2022 году. В их числе - оценка потребности регионов в бюджетных средствах для переоснащения пищеблоков школьных столовых, вопросы родительского контроля за школьным питанием, кадрового обеспечения, производства качественной продукции на местных предприятиях АПК.Первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев поблагодарил главу Мордовии за эффективную деятельность рабочей группы. "Совершенствование школьного питания – очень многозадачное направление. Министерство просвещения РФ вместе с коллегами из Роспотребнадзора разработали и направили во все субъекты методические рекомендации по порядку создания условий для участия родителей в контроле за организацией питания. Это значимый документ, поскольку родительское сообщество – активная часть нашего движения, и оно озабочено вопросами горячего питания", - отметил он.В свою очередь заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко назвал опыт Мордовии по вовлечению местных сельхозпроизводителей в систему школьного питания "убедительным" и отметил, что он может использоваться другими регионами.Президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов сообщил, что совместно с Московским университетом пищевых производств разработана единая методика оценки бюджетных расходов на создание условий для организации горячего питания. "Она позволяет оценить затраты на доукомплектование и замену технологического оборудования, определить перечень и стоимость ремонтных работ на пищеблоках, достаточность помещений и уточнить тип столовой, необходимой для каждой конкретной школы", - сказал он.Глава Мордовии подчеркнул, что создание эффективной системы школьного питания должно идти в тесном взаимодействии с наукой. Ректор Московского госуниверситета пищевых производств Михаил Балыхин, отметив богатый опыт региона в вопросах организации школьного питания, предложил создать в Саранске национальный ситуационный центр, который будет координировать эту работу. Исполняющий обязанности ректора Мордовского университета имени Огарева Дмитрий Глушко заявил о готовности создать на базе вуза совместно с Федеральным исследовательским центром питания, биотехнологии и безопасности пищи кафедру диетологии, нутрициологии и организации и технологии социального питания.
https://ria.ru/20211208/mordoviya-1762783384.html
https://ria.ru/20211018/mordoviya-1755102423.html
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общество, саранск, геннадий онищенко, российская академия образования, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), артем здунов, россия, дмитрий глушко
17:36 09.12.2021
 
Глава Мордовии подвел итоги работы по школьному питанию

Глава Мордовии Здунов подвел итоги работы по школьному питанию

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкольное питание
Школьное питание - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов в четверг провел заседание рабочей группы по вопросам школьного питания комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование", сообщает пресс-служба главы региона.
В течение года на заседаниях рабочей группы во взаимодействии с регионами страны, федеральными органами власти, отраслевыми институтами и общественными организациями была проведена большая работа по определению ключевых направлений развития сферы школьного питания.
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"Мы работали над кругом наиболее острых и проблемных вопросов, решение которых напрямую влияет на качество и безопасность питания наших детей. Это модернизация инфраструктуры школьного питания, совершенствование экономических механизмов и нормативной правовой базы в данной сфере, повышение кадрового потенциала, развитие производства качественной продукции с опорой на местный АПК. Итоги работы временной рабочей группы нашли свое отражение в материалах Государственного совета РФ по вопросам общего образования осенью текущего года. Теперь наша работа продолжается в обновленном составе", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Глава Мордовии обозначил основные направления, по которым рабочая группа будет работать в 2022 году. В их числе - оценка потребности регионов в бюджетных средствах для переоснащения пищеблоков школьных столовых, вопросы родительского контроля за школьным питанием, кадрового обеспечения, производства качественной продукции на местных предприятиях АПК.
Первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев поблагодарил главу Мордовии за эффективную деятельность рабочей группы. "Совершенствование школьного питания – очень многозадачное направление. Министерство просвещения РФ вместе с коллегами из Роспотребнадзора разработали и направили во все субъекты методические рекомендации по порядку создания условий для участия родителей в контроле за организацией питания. Это значимый документ, поскольку родительское сообщество – активная часть нашего движения, и оно озабочено вопросами горячего питания", - отметил он.
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В свою очередь заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко назвал опыт Мордовии по вовлечению местных сельхозпроизводителей в систему школьного питания "убедительным" и отметил, что он может использоваться другими регионами.
Президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов сообщил, что совместно с Московским университетом пищевых производств разработана единая методика оценки бюджетных расходов на создание условий для организации горячего питания. "Она позволяет оценить затраты на доукомплектование и замену технологического оборудования, определить перечень и стоимость ремонтных работ на пищеблоках, достаточность помещений и уточнить тип столовой, необходимой для каждой конкретной школы", - сказал он.
Глава Мордовии подчеркнул, что создание эффективной системы школьного питания должно идти в тесном взаимодействии с наукой. Ректор Московского госуниверситета пищевых производств Михаил Балыхин, отметив богатый опыт региона в вопросах организации школьного питания, предложил создать в Саранске национальный ситуационный центр, который будет координировать эту работу. Исполняющий обязанности ректора Мордовского университета имени Огарева Дмитрий Глушко заявил о готовности создать на базе вуза совместно с Федеральным исследовательским центром питания, биотехнологии и безопасности пищи кафедру диетологии, нутрициологии и организации и технологии социального питания.
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Республика МордовияОбществоСаранскГеннадий ОнищенкоРоссийская академия образованияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Артем ЗдуновРоссияДмитрий Глушко
 
 
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