11:51 09.12.2021 (обновлено: 12:15 09.12.2021)
В МИД Франции оценили переговоры Путина и Байдена
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан приветствовал состоявшиеся переговоры Путина и Байдена
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
© POOL
ПАРИЖ, 9 дек – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости деэскалации по Украине и в этом контексте приветствовал состоявшийся разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.
"Мы подробно обсудили ситуацию на Украине в контексте военной мобилизации России у ее границ. Необходима деэскалация. В этой связи мы приветствуем разговор между президентами России и США", - сказал Ле Дриан на совестной пресс-конференции с новым министр иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок по итогам их встречи в Париже.
Он подчеркнул, что к деэскалации необходимо двигаться "без наивности" и при поиске европейского единства. "Поскольку наше разделение будет приносить нестабильность у наших границ", - добавил глава МИД Франции.
Контакт президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена позволяет поддерживать каналы диалога для попытки деэскалации конфликта на Украине, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Мы рады, что состоялся контакт между президентом Байденом и президентом Путиным. Он позволяет поддерживать каналы диалога для попытки начать деэскалацию ситуации на Украине", - сказал Ле Дриан.
В Кремле не раз отмечали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Путин и Байден провели во вторник переговоры по видеосвязи. Общение длилось два часа.
Ле Дриан сообщил, что на встрече с немецкой коллегой обсуждались действия Франции и ФРГ в рамках в рамках "нормандского формата" по Донбассу (РФ, Украина, Франция, Германия). "И я думаю, что мы согласились по всем этим пунктам, которые завтра будут обсуждаться президентом республики (Эммануэлем Макроном – ред.) и канцлером ФРГ (Олафом Шольцем)", - добавил французский министр.
Канцлер ФРГ Шольц свой первый официальный визит после вступления в должность совершит в Париж 10 декабря.