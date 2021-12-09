Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211209/peregovory-1762896516.html
В МИД Франции оценили переговоры Путина и Байдена
В МИД Франции оценили переговоры Путина и Байдена - РИА Новости, 09.12.2021
В МИД Франции оценили переговоры Путина и Байдена
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости деэскалации по Украине и в этом контексте приветствовал состоявшийся разговор президента РФ Владимира... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T11:51
2021-12-09T12:15
в мире
украина
париж
владимир путин
джо байден
мид франции‎
жан-ив ле дриан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762628670_0:76:3243:1900_1920x0_80_0_0_5471856a9cefe559ff1d47427b7c7713.jpg
ПАРИЖ, 9 дек – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости деэскалации по Украине и в этом контексте приветствовал состоявшийся разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена."Мы подробно обсудили ситуацию на Украине в контексте военной мобилизации России у ее границ. Необходима деэскалация. В этой связи мы приветствуем разговор между президентами России и США", - сказал Ле Дриан на совестной пресс-конференции с новым министр иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок по итогам их встречи в Париже.Он подчеркнул, что к деэскалации необходимо двигаться "без наивности" и при поиске европейского единства. "Поскольку наше разделение будет приносить нестабильность у наших границ", - добавил глава МИД Франции.Контакт президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена позволяет поддерживать каналы диалога для попытки деэскалации конфликта на Украине, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан."Мы рады, что состоялся контакт между президентом Байденом и президентом Путиным. Он позволяет поддерживать каналы диалога для попытки начать деэскалацию ситуации на Украине", - сказал Ле Дриан.В Кремле не раз отмечали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Путин и Байден провели во вторник переговоры по видеосвязи. Общение длилось два часа.Ле Дриан сообщил, что на встрече с немецкой коллегой обсуждались действия Франции и ФРГ в рамках в рамках "нормандского формата" по Донбассу (РФ, Украина, Франция, Германия). "И я думаю, что мы согласились по всем этим пунктам, которые завтра будут обсуждаться президентом республики (Эммануэлем Макроном – ред.) и канцлером ФРГ (Олафом Шольцем)", - добавил французский министр.Канцлер ФРГ Шольц свой первый официальный визит после вступления в должность совершит в Париж 10 декабря.
https://ria.ru/20211208/dialog-1762795344.html
https://ria.ru/20211208/zhurnalisty-1762831342.html
украина
париж
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762628670_213:59:2865:2048_1920x0_80_0_0_93d355ccf0ab10c5df7d902edd0daabb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, париж, владимир путин, джо байден, мид франции‎, жан-ив ле дриан, россия, анналена бербок, сша
11:51 09.12.2021 (обновлено: 12:15 09.12.2021)
 
В МИД Франции оценили переговоры Путина и Байдена

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан приветствовал состоявшиеся переговоры Путина и Байдена

© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 9 дек – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости деэскалации по Украине и в этом контексте приветствовал состоявшийся разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.
"Мы подробно обсудили ситуацию на Украине в контексте военной мобилизации России у ее границ. Необходима деэскалация. В этой связи мы приветствуем разговор между президентами России и США", - сказал Ле Дриан на совестной пресс-конференции с новым министр иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок по итогам их встречи в Париже.
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко во время выступления накануне региональных выборов на Украине - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
Вчера, 16:55
Порошенко назвал диалог Байдена с Путиным нужным для предотвращения войны
Он подчеркнул, что к деэскалации необходимо двигаться "без наивности" и при поиске европейского единства. "Поскольку наше разделение будет приносить нестабильность у наших границ", - добавил глава МИД Франции.
Контакт президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена позволяет поддерживать каналы диалога для попытки деэскалации конфликта на Украине, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Мы рады, что состоялся контакт между президентом Байденом и президентом Путиным. Он позволяет поддерживать каналы диалога для попытки начать деэскалацию ситуации на Украине", - сказал Ле Дриан.
В Кремле не раз отмечали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Путин и Байден провели во вторник переговоры по видеосвязи. Общение длилось два часа.
Ле Дриан сообщил, что на встрече с немецкой коллегой обсуждались действия Франции и ФРГ в рамках в рамках "нормандского формата" по Донбассу (РФ, Украина, Франция, Германия). "И я думаю, что мы согласились по всем этим пунктам, которые завтра будут обсуждаться президентом республики (Эммануэлем Макроном – ред.) и канцлером ФРГ (Олафом Шольцем)", - добавил французский министр.
Канцлер ФРГ Шольц свой первый официальный визит после вступления в должность совершит в Париж 10 декабря.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом, в Белом доме в Вашингтон - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
Вчера, 19:56
Байден пошутил, что обсуждал с Путиным журналистов
 
В миреУкраинаПарижВладимир ПутинДжо БайденМИД Франции‎Жан-Ив Ле ДрианРоссияАнналена БербокСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56FT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"
02:55СМИ: в ДТП с грузовиком в Мексике погибли 49 человек
02:45Белый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"
02:42Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг Украины
02:39МВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов
02:35Диетолог развеяла миф о пиве
02:31США продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом доме
02:29В Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против России
02:23Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с Украиной
02:15Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни
02:15Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19
02:07"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
02:06Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
01:43В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"
01:39В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступления
01:35Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД
01:20Немцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте Балтийска
01:15Специалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсии
01:10Глава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС
01:07В Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокации
Лента новостейМолния
FT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"СМИ: в ДТП с грузовиком в Мексике погибли 49 человекБелый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг УкраиныМВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетовДиетолог развеяла миф о пивеСША продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом домеВ Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против РоссииБайден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с УкраинойДиетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухниВрач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужаБайден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженностиВ Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступленияКиев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГДНемцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте БалтийскаСпециалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсииГлава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВСВ Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокации