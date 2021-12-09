https://ria.ru/20211209/pandemiya-1762904614.html

Расслабляться рано. Ученые спрогнозировали будущие пандемии

Расслабляться рано. Ученые спрогнозировали будущие пандемии - РИА Новости, 09.12.2021

Расслабляться рано. Ученые спрогнозировали будущие пандемии

Пандемия COVID-19 не последняя, и ученые готовы к постоянному мониторингу новых опасных штаммов вирусов, а также других смертоносных инфекций, таких как чума... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T12:36

2021-12-09T12:36

2021-12-09T13:11

наука

вич

здоровье

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

биология

генетика

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

легочная чума

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СОЧИ, 9 дек — РИА Новости, Алексей Огнев. Пандемия COVID-19 не последняя, и ученые готовы к постоянному мониторингу новых опасных штаммов вирусов, а также других смертоносных инфекций, таких как чума. Такой вывод сделали участники дискуссии "Новые пандемии: вызов современной науке" на Конгрессе молодых ученых в образовательном центре "Сириус", проходящем в эти дни в Сочи.Успехи российской науки в борьбе c пандемией COVID-19 Пандемии были, есть и будут — неизвестные науке вирусы просто ждут своего часа, отметил Александр Семёнов, руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций. Например, недавно исследователи из Института Пастера (Франция) и Лаосского университета обнаружили вирус, близкородственный к SARS-CoV-2, у летучих мышей, живущих в известняковых пещерах на севере Лаоса — к счастью, в безлюдных местах. Препринт об этом опубликован в сентябре на сайте Research Square. "И чем больше кормовая площадка вируса, тем больше у него возможностей для эволюции", — напомнил ученый, подчеркнув, что уровень вакцинации в ЮАР, где сейчас набирает обороты омикрон-штамм, составляет всего 25 процентов по официальной статистике, а возможно, и меньше.Об опасности птичьего гриппа рассказала Наталья Колосова, научный сотрудник отдела зоонозных инфекций и гриппа научного центра "Вектор". По ее словам, буквально одна-две мутации могут дать этому вирусу свойство передаваться от человека к человеку, так как вирусы гриппа обладают высокой генетической изменчивостью. В мире не так редко регистрируют случаи заражения людей птичьим гриппом. Особую тревогу вызывает Китай. В феврале 2021 года сотрудники “Вектора” выявили первый в мире лабораторно подтвержденный случай инфицирования человека высокопатогенным штаммом птичьего гриппа H5N8 — на птицефабрике в Астрахани. К счастью, болезнь протекала бессимптомно. Далее ВОЗ приняла решение взять именно H5N8 в качестве кандидата на вакцинный штамм по защите от птичьего гриппа для всего мира. Российские ученые разослали образцы в мировые центры по изучению гриппа, и они произвели прототип вакцин для стратегической защиты.Технология редактирования генома CRISPR/Cas, чьи создатели получили Нобелевскую премию 2020 года, сейчас уже используется не только для научных и терапевтических целей, но и для создания диагностических тест-систем. И Россия здесь находится в русле мировых исследований. Александр Тюменцев, заведующий лабораторией экспериментальной фармакологии ЦНИИ эпидемиологии, обратил внимание, что в его институте была разработана технология получения компонентов систем направленного редактирования генома, запатентованная и в России, и на международном уровне. С ее помощью можно выявлять ДНК ВИЧ-1, интегрированную в геном человека, гены устойчивости к антибиотикам у синегнойной палочки, а также ДНК вируса Джона Каннингема и единичные копии РНК вируса SARS-CoV-2. Этот метод показывает хорошие результаты по чувствительности.Вакцины против новых штаммов коронавирусаИсследования нейтрализующего антительного ответа против альфа- и дельта-штаммов SARS-CoV-2 ведет группа под руководством академика РАН Сергея Недоспасова. О текущих результатах рассказала Виктория Круть, младший научный сотрудник университета "Сириус". Есть несколько методов, с помощью которых можно оценить разные параметры иммунного ответа, в частности, псевдовирусная система. Она состоит из частицы, несущей S-белок коронавируса, и клеточного компонента (линии HEK293T со сверхэкспрессией рецептора ACE2). Ученые исследовали сыворотку крови большого количества вакцинированных западными мРНК-вакцинами и российской вакциной "Спутник V", а также переболевших. Через месяц после второй дозы вакцинированные "Спутником" показали более низкий эффект нейтрализации, чем вакцинированные мРНК-вакцинами. Тем не менее, через полгода этот эффект сравнялся. К сожалению, против дельта-штамма у некоторых испытуемых проявлялась критическая нейтрализация, достигающая нуля.Что касается заболевших, то через месяц нейтрализующая активность антител после выздоровления и после двух доз вакцины приблизительно схожа. Когда переболевшие вакцинировались "Спутником", нейтрализующая активность антител была превосходной. Они отлично защищены и против альфы, и против дельты.В то же время изучение ревакцинации показали интересный эффект. Если иммунный ответ на вакцину был низким, то, скорее всего, после новой дозы он не повысится. Однако были испытуемые, чей иммунный ответ на "Спутник" был низким, но значительно вырос после ревакцинации “КовиВаком”. Это соотносится с выводами западных ученых о том, что лучше сочетать вакцины разных типов.Мониторинг опасных инфекцийЧума никуда не исчезла из природы, напомнила Алина Балыкова, научный сотрудник противочумного НИИ "Микроб". Ее возбудитель переносят более 250 видов млекопитающих и более 50 видов блох. На территории России и других стран СНГ находится 45 природных очагов чумы.Сейчас проходит активная молекулярно-генетическая паспортизация всех очаговых территорий. Ученые отслеживают неизвестные ранее штаммы чумной палочки. Недавно новая популяция обнаружилась в высокогорных очагах Тянь-Шаня. Это линия, наиболее близкородственная штаммам юстиниановой чумы. Ее ареал расширяется — это связывают с изменением климата.Завершая дискуссию, помощник президента Андрей Фурсенко вспомнил фразу, которую приписывают Черчиллю: "Генштаб всегда готовится к прошлой войне". По мнению чиновника, необходимо подготовить российское общество к тому, что нынешняя коронавирусная инфекция — не последняя и далеко не самая страшная.

https://ria.ru/20211208/nauka-1762835847.html

https://ria.ru/20211209/omikron-1762894037.html

https://na.ria.ru/20211208/minobrnauki-1762732090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вич, здоровье, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", биология, генетика, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), легочная чума, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцина "ковивак", птичий грипп h5n8