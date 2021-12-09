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Онищенко выступил за расширение свобод для вакцинированных
Онищенко выступил за расширение свобод для вакцинированных - РИА Новости, 09.12.2021
Онищенко выступил за расширение свобод для вакцинированных
Заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко выступил против введения локдаунов, так как они бьют по экономике, и выразил РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T12:15
2021-12-09T12:15
2021-12-09T12:15
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общество
геннадий онищенко
российская академия наук
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко выступил против введения локдаунов, так как они бьют по экономике, и выразил уверенность, что привитые россияне должны иметь возможность более свободного общения.По его словам, люди, у которых снижаются доходы, не могут позволить себе нормальное питание, цивилизованный отдых. "Поэтому здесь привитых людей, ревакцинированных людей в означенные сроки мы должны все больше и больше выводить на уровень более свободного общения", - добавил Онищенко.
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Онищенко выступил за расширение свобод для вакцинированных
Врач Онищенко выступил против локдаунов и за более свободное общение для привитых