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Онищенко выступил за расширение свобод для вакцинированных

Онищенко выступил за расширение свобод для вакцинированных - РИА Новости, 09.12.2021

Онищенко выступил за расширение свобод для вакцинированных

Заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко выступил против введения локдаунов, так как они бьют по экономике, и выразил РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T12:15

2021-12-09T12:15

2021-12-09T12:15

распространение коронавируса

общество

геннадий онищенко

российская академия наук

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко выступил против введения локдаунов, так как они бьют по экономике, и выразил уверенность, что привитые россияне должны иметь возможность более свободного общения.По его словам, люди, у которых снижаются доходы, не могут позволить себе нормальное питание, цивилизованный отдых. "Поэтому здесь привитых людей, ревакцинированных людей в означенные сроки мы должны все больше и больше выводить на уровень более свободного общения", - добавил Онищенко.

https://ria.ru/20211110/vaktsinatsiya-1758398603.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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