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Оба заразившихся омикрон-штаммом переносят болезнь легко, заявил Мурашко
Оба заразившихся омикрон-штаммом переносят болезнь легко, заявил Мурашко - РИА Новости, 09.12.2021
Оба заразившихся омикрон-штаммом переносят болезнь легко, заявил Мурашко
Болезнь обоих российских пациентов, заразившихся новым штаммом коронавируса "омикрон", проходит в легкой форме, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T18:31
2021-12-09T18:31
2021-12-09T19:23
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ПЕРМЬ, 9 дек - РИА Новости. Болезнь обоих российских пациентов, заразившихся новым штаммом коронавируса "омикрон", проходит в легкой форме, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Там легкое течение", - сказал Мурашко журналистам. Он подтвердил, что пока по-прежнему зафиксировано только два случая заражения "омикроном".
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18:31 09.12.2021 (обновлено: 19:23 09.12.2021)
Оба заразившихся омикрон-штаммом переносят болезнь легко, заявил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко рассказал о легком течении COVID-19 у заразившихся "омикроном"