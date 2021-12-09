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Оба заразившихся омикрон-штаммом переносят болезнь легко, заявил Мурашко

Оба заразившихся омикрон-штаммом переносят болезнь легко, заявил Мурашко - РИА Новости, 09.12.2021

Оба заразившихся омикрон-штаммом переносят болезнь легко, заявил Мурашко

Болезнь обоих российских пациентов, заразившихся новым штаммом коронавируса "омикрон", проходит в легкой форме, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T18:31

2021-12-09T18:31

2021-12-09T19:23

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ПЕРМЬ, 9 дек - РИА Новости. Болезнь обоих российских пациентов, заразившихся новым штаммом коронавируса "омикрон", проходит в легкой форме, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Там легкое течение", - сказал Мурашко журналистам. Он подтвердил, что пока по-прежнему зафиксировано только два случая заражения "омикроном".

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