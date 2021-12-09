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Директор "Вектора" рассказал о работах по выделению омикрон-штамма

Директор "Вектора" рассказал о работах по выделению омикрон-штамма - РИА Новости, 09.12.2021

Директор "Вектора" рассказал о работах по выделению омикрон-штамма

Центр "Вектор" работает над выделением штамма "омикрон", уже есть обнадеживающие результаты, заявил директор центра Ринат Максютов. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T15:32

2021-12-09T15:32

2021-12-09T15:34

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Центр "Вектор" работает над выделением штамма "омикрон", уже есть обнадеживающие результаты, заявил директор центра Ринат Максютов."На выходных мы приступили к выделению живого вируса - штамма омикрон. Сегодня прошли уже пять суток после того, как первые клинические образцы были засеяны на культуру клеток, мы видим обнадеживающие результаты, с большой вероятностью мы сможем получить живой штамм", - сказал Максютов журналистам.Он уточнил, что после выделения штамма можно будет приступить к изучению вируса, чтобы понять, насколько он опасен.

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2021

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