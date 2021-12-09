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"Вектор" ответил на вопрос об эффективности "ЭпиВакКороны" от "омикрона"
"Вектор" ответил на вопрос об эффективности "ЭпиВакКороны" от "омикрона" - РИА Новости, 09.12.2021
"Вектор" ответил на вопрос об эффективности "ЭпиВакКороны" от "омикрона"
Данные об эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" против штамма COVID-19 "омикрон" будут в середине января, заявил директор центра Ринат Максютов. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:31
2021-12-09T15:31
2021-12-09T15:31
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вакцина "эпиваккорона"
омикрон-штамм коронавируса
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Данные об эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" против штамма COVID-19 "омикрон" будут в середине января, заявил директор центра Ринат Максютов.Чтобы проверить эффективность вакцины против "омикрона" на животных, в центре "Вектор" привили их в конце ноября, когда появились данные о новом варианте вируса."Заразить животных планируется в конце декабря, поэтому в середине января будут данные о защите вакцины",- сказал Максютов журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
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"Вектор" ответил на вопрос об эффективности "ЭпиВакКороны" от "омикрона"
Центр "Вектор": данные об эффективности "ЭпиВакКороны" против "омикрона" будут в январе