https://ria.ru/20211209/omikron-1762955536.html

"Вектор" ответил на вопрос об эффективности "ЭпиВакКороны" от "омикрона"

"Вектор" ответил на вопрос об эффективности "ЭпиВакКороны" от "омикрона" - РИА Новости, 09.12.2021

"Вектор" ответил на вопрос об эффективности "ЭпиВакКороны" от "омикрона"

Данные об эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" против штамма COVID-19 "омикрон" будут в середине января, заявил директор центра Ринат Максютов. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T15:31

2021-12-09T15:31

2021-12-09T15:31

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус в россии

ринат максютов

вакцина "эпиваккорона"

омикрон-штамм коронавируса

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Данные об эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" против штамма COVID-19 "омикрон" будут в середине января, заявил директор центра Ринат Максютов.Чтобы проверить эффективность вакцины против "омикрона" на животных, в центре "Вектор" привили их в конце ноября, когда появились данные о новом варианте вируса."Заразить животных планируется в конце декабря, поэтому в середине января будут данные о защите вакцины",- сказал Максютов журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.

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