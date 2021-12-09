https://ria.ru/20211209/obstrely-1762989465.html

В Минобороны Азербайджана обвинили ВС Армении в обстреле позиций

В Минобороны Азербайджана обвинили ВС Армении в обстреле позиций - РИА Новости, 09.12.2021

В Минобороны Азербайджана обвинили ВС Армении в обстреле позиций

Очередную провокацию в Кельбаджарском районе предприняли вооруженные силы Армении, сообщает оборонное ведомство Азербайджана. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T17:31

2021-12-09T17:31

2021-12-09T17:43

в мире

армения

азербайджан

нагорно-карабахская республика

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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БАКУ, 9 дек – РИА Новости. Очередную провокацию в Кельбаджарском районе предприняли вооруженные силы Армении, сообщает оборонное ведомство Азербайджана.9 декабря около 15.00 по местному времени армянские военные подразделения обстреляли позиции Азербайджанской Армии в Кельбаджарском районе с боевых позиций, расположенных в Басаркечарском районе.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20211209/posol-1762981697.html

армения

азербайджан

нагорно-карабахская республика

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в мире, армения, азербайджан, нагорно-карабахская республика, ситуация на армяно-азербайджанской границе