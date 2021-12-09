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В Минобороны Азербайджана обвинили ВС Армении в обстреле позиций
В Минобороны Азербайджана обвинили ВС Армении в обстреле позиций - РИА Новости, 09.12.2021
В Минобороны Азербайджана обвинили ВС Армении в обстреле позиций
Очередную провокацию в Кельбаджарском районе предприняли вооруженные силы Армении, сообщает оборонное ведомство Азербайджана. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T17:31
2021-12-09T17:31
2021-12-09T17:43
в мире
армения
азербайджан
нагорно-карабахская республика
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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БАКУ, 9 дек – РИА Новости. Очередную провокацию в Кельбаджарском районе предприняли вооруженные силы Армении, сообщает оборонное ведомство Азербайджана.9 декабря около 15.00 по местному времени армянские военные подразделения обстреляли позиции Азербайджанской Армии в Кельбаджарском районе с боевых позиций, расположенных в Басаркечарском районе.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20211209/posol-1762981697.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, армения, азербайджан, нагорно-карабахская республика, ситуация на армяно-азербайджанской границе
17:31 09.12.2021 (обновлено: 17:43 09.12.2021)
В Минобороны Азербайджана обвинили ВС Армении в обстреле позиций
В Минобороны Азербайджана обвинили ВС Армении в обстреле позиций в Кельбаджарском районе