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Россия может помочь в разрешении конфликтов в Африке, заявил посол
Россия может помочь в разрешении конфликтов в Африке, заявил посол - РИА Новости, 09.12.2021
Россия может помочь в разрешении конфликтов в Африке, заявил посол
Россия, будучи крупной мировой державой, может сыграть важную роль в разрешении конфликтов в Африке, в том числе в Эфиопии, заявил РИА Новости посол Нигерии в... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T09:57
2021-12-09T10:23
в мире
сша
африка
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия, будучи крупной мировой державой, может сыграть важную роль в разрешении конфликтов в Африке, в том числе в Эфиопии, заявил РИА Новости посол Нигерии в стране Абдуллахи Шеху."Я считаю, что суть его визита (бывшего президента Нигерии Олусегуна Обасанджо в Москву) заключалась в том, чтобы провести переговоры и объяснить, чего он достиг за время в качестве посредника в регионе Африканского Рога в связи с кризисом, который там (в Эфиопии, в регионе Тыграй) происходит. Чтобы в России понимали ход ситуации и могли оказать содействие в решении проблем в этом регионе", - сказал он.По его словам, ситуация в Эфиопии - это глобальная проблема. "А когда есть глобальная проблема, ни одна страна не может решить ее в одиночку или изолированно. Поэтому существует потребность в синергии, требуется сотрудничество и взаимодействие. Россия, будучи крупной мировой державой, может сыграть важную роль в разрешении конфликтов в Африке", - подчеркнул посол.Север Эфиопии находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти Эфиопии обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни страны почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе. Правительственные силы поддержала соседняя Эритрея.Весной 2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя. В июне мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление и установили контроль над значительной частью юга Тыграя, местные власти в соседнем с Тыграем регионе Афар сообщали о столкновениях между мятежниками и проправительственными силами. В начале августа США потребовали от сепаратистов в Тыграе вывести их отряды из эфиопского региона Амхара.Полный текст интервью посла Нигерии в России &gt;&gt;
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в мире, сша, африка, россия
09:57 09.12.2021 (обновлено: 10:23 09.12.2021)
 
Россия может помочь в разрешении конфликтов в Африке, заявил посол

Посол Нигерии Шеху: Россия может сыграть важную роль в разрешении конфликтов в Африке

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПосол Федеративной Республики Нигерии в РФ Абдуллахи Йибаиквал Шеху на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
Посол Федеративной Республики Нигерии в РФ Абдуллахи Йибаиквал Шеху на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия, будучи крупной мировой державой, может сыграть важную роль в разрешении конфликтов в Африке, в том числе в Эфиопии, заявил РИА Новости посол Нигерии в стране Абдуллахи Шеху.
"Я считаю, что суть его визита (бывшего президента Нигерии Олусегуна Обасанджо в Москву) заключалась в том, чтобы провести переговоры и объяснить, чего он достиг за время в качестве посредника в регионе Африканского Рога в связи с кризисом, который там (в Эфиопии, в регионе Тыграй) происходит. Чтобы в России понимали ход ситуации и могли оказать содействие в решении проблем в этом регионе", - сказал он.
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По его словам, ситуация в Эфиопии - это глобальная проблема. "А когда есть глобальная проблема, ни одна страна не может решить ее в одиночку или изолированно. Поэтому существует потребность в синергии, требуется сотрудничество и взаимодействие. Россия, будучи крупной мировой державой, может сыграть важную роль в разрешении конфликтов в Африке", - подчеркнул посол.
Север Эфиопии находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти Эфиопии обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни страны почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе. Правительственные силы поддержала соседняя Эритрея.
Весной 2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя. В июне мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление и установили контроль над значительной частью юга Тыграя, местные власти в соседнем с Тыграем регионе Афар сообщали о столкновениях между мятежниками и проправительственными силами. В начале августа США потребовали от сепаратистов в Тыграе вывести их отряды из эфиопского региона Амхара.
Полный текст интервью посла Нигерии в России >>
 
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