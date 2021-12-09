09:57 09.12.2021 (обновлено: 10:23 09.12.2021)
Россия может помочь в разрешении конфликтов в Африке, заявил посол
Посол Нигерии Шеху: Россия может сыграть важную роль в разрешении конфликтов в Африке
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПосол Федеративной Республики Нигерии в РФ Абдуллахи Йибаиквал Шеху на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
"Я считаю, что суть его визита (бывшего президента Нигерии Олусегуна Обасанджо в Москву) заключалась в том, чтобы провести переговоры и объяснить, чего он достиг за время в качестве посредника в регионе Африканского Рога в связи с кризисом, который там (в Эфиопии, в регионе Тыграй) происходит. Чтобы в России понимали ход ситуации и могли оказать содействие в решении проблем в этом регионе", - сказал он.
По его словам, ситуация в Эфиопии - это глобальная проблема. "А когда есть глобальная проблема, ни одна страна не может решить ее в одиночку или изолированно. Поэтому существует потребность в синергии, требуется сотрудничество и взаимодействие. Россия, будучи крупной мировой державой, может сыграть важную роль в разрешении конфликтов в Африке", - подчеркнул посол.
Север Эфиопии находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти Эфиопии обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни страны почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе. Правительственные силы поддержала соседняя Эритрея.
Весной 2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя. В июне мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление и установили контроль над значительной частью юга Тыграя, местные власти в соседнем с Тыграем регионе Афар сообщали о столкновениях между мятежниками и проправительственными силами. В начале августа США потребовали от сепаратистов в Тыграе вывести их отряды из эфиопского региона Амхара.