https://ria.ru/20211209/shekhu-1762832668.html

Абдуллахи Шеху: надеемся, Россия поможет Нигерии в борьбе с терроризмом

Абдуллахи Шеху: надеемся, Россия поможет Нигерии в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 09.12.2021

Абдуллахи Шеху: надеемся, Россия поможет Нигерии в борьбе с терроризмом

Посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху в своем первом с момента назначения интервью рассказал РИА Новости о перспективах сотрудничества Абуджи и Москвы в борьбе... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T10:00

2021-12-09T10:00

2021-12-09T10:00

интервью

нигерия

африка

всемирный банк

опек

африканский союз

россия

вакцина "спутник v"

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Посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху в своем первом с момента назначения интервью рассказал РИА Новости о перспективах сотрудничества Абуджи и Москвы в борьбе с терроризмом, о том, нужна ли в этом его стране российская помощь, а также высказал мнение о том, как будет развиваться взаимодействие по экономическим проектам, и сообщил, будет ли нигерийская сторона закупать у России вакцину от коронавируса.– Во время церемонии вручения верительных грамот в Кремле президент Путин упомянул расширение диалога с Нигерией по проблемам, связанным с поддержанием стабильности на рынке углеводородов, борьбой с терроризмом и религиозным экстремизмом. Как развивается российско-нигерийское сотрудничество в этих сферах?– Эти вопросы – среди главных сфер сотрудничества между Нигерией и Россией. Мы подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве в 2017 году. С его помощью мы смогли закупить военные самолеты, чтобы справляться с вызовами безопасности в нашей стране. В августе этого года мы обновили соглашение, теперь у нас есть новый документ о военном сотрудничестве, который касается поставок военного оборудования, обеспечения обучения военных с обеих сторон и также любого другого технического содействия для решения вопросов безопасности.Как вы знаете, сегодня терроризм является глобальной проблемой, и международное сообщество принимает совместные усилия, чтобы справится с ней. Россия продемонстрировала свои возможности мировой державы решать эти вопросы в зоне своей юрисдикции и помогать другим странам. Мы ожидаем, что Россия сможет оказать такую поддержку и сотрудничество Нигерии. Закрытые переговоры об этом продолжаются. Исходя из того, что необходимо Нигерии, мы обращаемся к России, ища помощи в этом вопросе.Это же касается и сферы углеводородов. Вы знаете, что сейчас на повестке вопросы борьбы с изменением климата. Есть общая позиция африканских стран по этому вопросу, которой придерживается и Нигерия. Необходимо понимать, что мы не достигли того же уровня развития как другие страны, поэтому, когда они призывают прекратить использовать уголь, нефть и другие ископаемые и взамен обратиться к возобновляемым источникам энергии, мы ожидаем, что более развитые страны будут помогать менее развитым дойти до их уровня, чтобы мы могли двигаться практически с такой же скоростью ради благополучия друг друга.Именно поэтому, когда президент Путин говорил о расширении сотрудничества между Россией и Нигерией в этих сферах, он признал тот факт, что Нигерия является крупным игроком в Африке. Нигерия является крупнейшим производителем нефти в Африке, активным членом ОПЕК. И Нигерия может укреплять сотрудничество с Россией, которая является частью ОПЕК+. Что касается сферы углеводородов, у Нигерии больше природного газа, чем нефти, как и у России, которая обладает большими запасами газа и может стать крупнейшей страной-экспортером газа. Поэтому есть огромные возможности для сотрудничества между нашими странами. Конкретно в тех сферах, которые упомянул президент Путин, мы намерены использовать дипломатические каналы, чтобы изучить возможности для такого сотрудничества. Есть двусторонняя межправкомиссия, комиссия по военно-техническому сотрудничеству РФ и Нигерии, и я уверен, что это создает необходимую базу для развития связей.– Нигерия ожидает поставок нового военного оборудования в ближайшее время? Какие российские вооружения интересны Нигерии?– Это необходимо обсуждать. Военно-техническое сотрудничество дает комплексную правовую основу для таких связей. Нам нужно создать рабочую группу из технических специалистов, которая определит ключевые потребности Нигерии и запросы к России о том, как Москва может нас поддержать в сложившейся ситуации.– Пока нет ничего конкретного?– Нет, пока нет. Сейчас мы обсуждаем это с российскими властями.– В борьбе с терроризмом Россия будет помогать вам "на земле" или только обучением специалистов и поставками вооружения?– Пока нет никаких обязательств на этот счет. Сейчас Нигерия может решать проблему терроризма. Когда возникнет необходимость, Нигерия обратится к России за помощью. Как вы знаете, Нигерия также получила военное оборудование из других стран мира, например, из США. Военные самолеты были доставлены два месяца назад, и сейчас они используются. Конечно, проблема заключается в том, что пока ты борешься с одними угрозами, возникают другие, поэтому нужно пересматривать стратегию и проводить переоценку ресурсов, чтобы укреплять возможности бороться с этими вызовами.– Запланированы ли какие-то российско-нигерийские встречи на уровне министров обороны или министров нефтяных ресурсов?– Да, как я вам говорил, у нас есть совместная комиссия по экономическому, научному и техническому сотрудничеству. Мы хотели провести ее заседание в последнюю неделю октября, но оно было отложено. Сейчас мы изучаем ситуацию с пандемией, чтобы договориться о подходящей для всех дате, и в ходе нового заседания проанализируем наши соглашения с Россией в различных областях, постараемся оценить достигнутый прогресс или его отсутствие, понять, как мы можем придать нашей работе более системный характер.– Президент Путин выразил надежду, что руководство Нигерии поддержит инициативу России о проведении еще нового саммита Россия-Африка в 2022 году. Ведутся ли переговоры о проведении такой встречи в Нигерии?– Нигерия – это часть Африки, так что, если в конечном итоге решат проводить саммит в Нигерии, так тому и быть. Но мы не предлагали, не просили проводить саммит у нас. Я думаю, что есть общие ожидания, и я хотел бы заверить, что как только президент Путин обратился с просьбой о сотрудничестве, его превосходительство президент Бухари полностью поддержал саммит Россия-Африка. Он лично приехал в Сочи и провел двусторонние переговоры с президентом Путиным по ряду вопросов.Он надеется, что аналогичный разговор сможет произойти в ближайшем будущем, к 2022 году, когда состоится второй саммит. В любом случае было принято решение о проведении саммита в Африке, но вопрос о конкретной стране или месте проведения еще не решен. Он будет обсуждаться на самом высоком политическом уровне.Решение не принято, консультации продолжаются. Вы знаете, что существует несколько факторов, которые необходимо учитывать при принятии решения о месте проведения саммита. Все африканские государства должны быть вовлечены, и необходимо также проконсультироваться с комиссией Африканского союза.– Недавно вы привезли российскую торговую делегацию в Нигерию, чтобы помочь определить конкретные области сотрудничества. Что именно заинтересовало?– Делегация находилась в Нигерии с 21 по 27 ноября, и за это время была принята политическим руководством, включая министров иностранных дел, торговли и инвестиций. Мы рассказали о цели поездки, которая на самом деле была ознакомительной миссией для обсуждения с нигерийским частным сектором, для знакомства, а также определения конкретных областей сотрудничества. Основное внимание было уделено тем компаниям, которые согласились участвовать в поездке и проявили интерес к ключевым областям, затрагивающим Нигерию. Во-первых, это нефть и газ. Вы знаете, что Нигерия является крупным производителем и экспортером нефти и газа, так что есть компании, которые заинтересованы в развитии сотрудничества с Нигерией. Но вы знаете, что нефть и газ – не что-то вечное.Мы также изучили другие области стратегического сотрудничества, которые имеют очень важное значение для Нигерии, в частности, сельское хозяйство. Как вы знаете, Нигерия обладает обширной территорией и заинтересована в сельском хозяйстве. Россия также имеет нишу для поддержки Нигерии оборудованием, технологиями и другими ресурсами для эффективного сельского хозяйства, так что частный сектор в Нигерии привлек внимание российской делегации к конкретным областям поддержки в области сельского хозяйства.Третья область сотрудничества, которую исследовала торговая делегация, – разработка полезных ископаемых. Как вы знаете, Нигерия зарекомендовала себя в области полезных ископаемых. Это может представлять интерес и быть полезным для России. А у российских компаний есть технологии и опыт для оказания помощи Нигерии в исследовании и разработке полезных ископаемых. Поэтому мы попытались привлечь компании и показать им (возможности Нигерии – ред.), чтобы мы могли развивать сотрудничество в области ископаемых.Другой вопрос, который имеет большое значение для Нигерии, – безопасность. Поэтому одной из целей делегации было определить потребности в этой сфере не только в связи с проблемами финансовой безопасности, такими как бандитизм, терроризм, но и с конкретными вопросами гражданской безопасности, такими как авиационная безопасность. Некоторые компании, которые поехали в Нигерию, выразили готовность оказать помощь или сотрудничать с другими компаниями, которые интересуются вопросами безопасности, безопасностью авиации, гражданской безопасностью, например, городским планированием и так далее. Это подводит нас к другому вопросу – развития недвижимости, вопросам доступного жилья. Это тоже обсуждалось в ходе поездки.Торговая делегация заинтересована в развитии сотрудничества мелкого и среднего предпринимательства Нигерии и России. Мы не только смотрим на крупные компании, мы также призываем и меньшие компании связываться со своими партнерами в Нигерии. Я могу сказать вам, что при превосходном сотрудничестве со стороны частного сектора в Нигерии торговые палаты Лагоса и Абуджи, а также Нигерийская ассоциация торговых, промышленных, горных и сельскохозяйственных палат уже рассматривают вопрос о подписании меморандума о взаимопонимании с Российским экспортным центром, чтобы мы могли укрепить сотрудничество между нашими частными секторами.Таким образом мы можем сказать, что сотрудничество было в основном успешным. И мы надеемся, что на основе выводов этой бизнес-миссии мы сможем подготовить еще более масштабную торговую миссию в Нигерию весной. Мы собираемся встретиться с Деловым советом России и Нигерии, думаю, что мы можем это обсудить. Насколько я понимаю, около 51 компании сообщили, что будут присутствовать на встрече. Поэтому мы собираемся обсудить их повестку на 2022 год по вопросу инвестиций в Нигерию.– Ранее анонсировался визит 19 компаний со специальными портфельными инвестициями в Нигерию к концу марта 2022 года. Потом их число увеличилось до 51. Или речь идет о другой делегации?– Девятнадцать компаний – это компании, которые должны были принять участие в недавней миссии. А 51 компания, упомянутая мной, – это те, кто работает в рамках российско-нигерийского бизнес-совета.Напомню, что последнюю миссию организовал не российско-нигерийский бизнес-совет. Она была организована диаспорой российских нигерийцев – это специалисты, занимающиеся привлечением инвестиций в Нигерию, в том числе в сотрудничестве с торговой палатой Москвы. Кроме того, мы в посольстве также оказывали поддержку миссии.– То есть, это будут два отдельных визита?– Мы пытаемся объединить усилия таким образом, что не расходовать ресурсы за счет визитов в разное время.– Что, по вашему мнению, может привлечь российских инвесторов в Нигерию?– На самом деле я могу сказать, что Нигерия является инвестиционным направлением в Африке по ряду причин. Во-первых, с населением более двух миллионов человек Нигерия является крупнейшим рынком в Африке.Второе – послабления для бизнеса. Нигерия в особенности при администрации Бухари выступила с рядом инициатив и реформ, направленных на упрощение ведения бизнеса в стране. Если вы посмотрите оценки в докладе Всемирного банка, в Нигерии наблюдалось заметное улучшении климата администрирования (бизнеса – ред.). Существуют и вызовы, как и всегда будут существовать риски ведения бизнеса. Обычно я говорю российским компаниям и бизнесменам, что риски есть в любой среде. Если вы хотите вести бизнес, вам необходимо пойти и понять этот самый риск, как его нивелировать. Именно по этой причине мы подталкиваем компании к тому, чтобы они посетили Нигерию, в особенности тех, кто никогда не был там. Пусть сами взглянут на ситуацию. Была одна крупная российская компания-разработчик программного обеспечения, которая, как предполагалось, войдет в торговую делегацию, однако она не смогла. Тем не менее компания решила организовать свою собственную миссию, и сейчас она находится в Нигерии. Они изучают возможности сотрудничества в сфере ПО.А мы поддержим любое предприятие, которое заинтересовано в ведении бизнеса в Нигерии.– Планируется ли подписание каких-либо соглашений во время предстоящих визитов?– Да, одно соглашение было подписано. Во время предыдущей поездки было подписано соглашение с компанией, специализирующейся на металлопродукции, которая работает здесь – в России. Я не могу вспомнить точное количество соглашений.– Объемы торговли между двумя странами возросли вдвое в последние три года, до 600 миллионов долларов. Могут ли они вырасти еще?– Достаточно отрадно понимать, что объемы торговли возросли до примерно 600 миллионов в течение трех лет, несмотря на влияние пандемии коронавируса. Однако торговый баланс в пользу России, и мы пытаемся продвигать предприятия малой и средней руки в Нигерии, которые позволят сбалансировать объемы торговли. Мы пытаемся стимулировать нигерийских производителей так, чтобы они улучшили качество своей продукции, чтобы их товары могли стать конкурентоспособными и пошли на экспорт в Россию.– Какие именно товары?– В основном сельскохозяйственные: какао, аравийская камедь, кешью, планктон, бананы. Наши деликатесы очень хорошо продаются в некоторых частях мира. Есть и другие продукты из Нигерии, которые можно продавать.Конечно, мы знаем об отсутствии прямого авиасообщения между Нигерией и Россией, однако это небольшая помеха. Обычно торговля не ведется по воздуху, она осуществляется морем.– По словам министра развития горнодобывающей промышленности и металлургии Нигерии, российская компания "Тяжпромэкспорт" проведет техническую оценку нигерийской компании Ajaokuta, чтобы определить объем оставшихся работ. Когда именно для этого приедут специалисты из России? Может ли визит быть отложен из-за новой волны COVID-19?– Сталелитейная компания Ajaokuta – один из знаковых проектов наших двусторонних отношений с Россией. По сути, это самая крупная помощь, которую Россия оказала Нигерии. Хотя этот проект был начат 40 лет назад, он все еще остается незавершенным. Но значительная часть работ – примерно 95 процентов – выполнена. Поскольку компания долгое время не работала, во время саммита Россия-Африка в 2019 году, который проходил в Сочи, президент Бухари обратился к президенту Путину с просьбой на основе межправительственного соглашения помочь Нигерии реанимировать сталелитейный комплекс. Это означало, что оба правительства будут вовлечены напрямую. Россию представил "Тяжпромэкспорт".В ходе переговоров между Нигерией и РФ "Тяжпромэкспорт" направил через меня предложение о проведении технического аудита на имя министра развития горнодобывающей промышленности и металлургии Нигерии. Я передал ему, что ожидать проведения такого технического аудита можно в любое время. Как вы правильно заметили, он будет проводиться под контролем министра. Мы надеемся, что делегация из РФ будет в Нигерии. В ходе моей встречи с "Тяжпромэкспортом" здесь меня заверили, что как только Нигерия даст добро, они готовы направить инженеров для технического аудита.– А когда будет добро?– Когда они будут готовы, они обязательно напишут мне. Так что я жду, пока уважаемый министр примет решение. Вы знаете, что это требует времени. Нам потребуется некоторое финансирование для команды, которая приедет в Нигерию. Если оно не было заложено в бюджете, то власти должны будут разрешить этот момент, а если финансирование уже было прописано в бюджете, все равно должен пройти определенный процесс. Я думаю, что министерство работает над этим.– Насколько велико будет влияние компании Ajaokuta на экономику Нигерии и сталелитейный сектор после запуска?– Мы ожидаем, что компания окажет огромное влияние и произведет революцию в экономике Нигерии. Сталь – это основа любого процесса индустриализации. Благодаря компании страна сможет достичь достаточного уровня развития черной металлургии. Мы очень надеемся, что сможем завершить создание компании, и она действительно поможет. Она будет получать сырье в основном из Нигерии, для этого есть еще одна компания, Nigerian Iron Ore, отвечающая за экспорт железной руды, которая является основным сырьем для выработки стали. Две компании находятся недалеко, на расстоянии 60 километров, поэтому мы надеемся объединить их производства. Это поможет получить доход, а также создать рабочие места в Нигерии. Если вы сравните цены на железную руду, например, с нефтью, то экспорт железной руды может конкурировать с нефтью и газом. Поэтому у Нигерии будет большой потенциал для получения доходов от продажи железной руды. Я верю, что, когда компания начнет работу, Нигерия уже не будет прежней.– Ajaokuta какое-то время была в частных руках, а потом вновь отошла правительству. Почему? И заинтересована ли Нигерия в постоянном присутствии российских специалистов для поддержки компании?– Действительно, процесс концессии был больным местом для сталелитейной компании Ajaokuta. Как вы знаете, две компании получили концессию на управление Ajaokuta, но они не справились. Поэтому президент Бухари принял решение, что любые попытки реанимировать компанию должны осуществляться на межгосударственной основе, чтобы была гарантия, что правительство сможет контролировать и измерять прогресс. Поэтому работа с российским "Тяжпромэкспортом" не является концессией, они просто собираются провести технический аудит. По его итогам будет составлен отчет, чтобы определить, какой объем инвестиций потребуется для реанимации компании. Афрэксимбанк выразил заинтересованность стать спонсором или финансовым консультантом проекта, и мы надеемся на сотрудничество с Российским экспортным центром. Он также выразил желание поддержать этот проект, но все будет зависеть от результатов аудита.– Собирается ли Нигерия подавать заявку на приобретение российской вакцины "Спутник V"?– Как вы видите, есть два пути: либо Нигерия выделит бюджет на приобретение, либо российское правительство может пожертвовать вакцины в рамках технической помощи Нигерии. Мы рассматриваем оба варианта. Вакцина "Спутник V" уже одобрена для использования в нашей стране, но мы не завершили обсуждение того, будет ли Россия поддерживать Нигерию в рамках технической помощи или Нигерии придется покупать "Спутник V". Есть комитет при президенте, президентский комитет по COVID-19, он отвечает за определение приоритетов в области закупок технической помощи. Этот комитет возглавляет секретарь правительства страны, ему помогает министр здравоохранения. Они решат, будем ли мы покупать или ожидать пожертвования.– То есть пока решения нет?– На их уровне решения пока нет.– Бывший президент Нигерии Олусегун Обасанджо недавно посетил Москву. Есть ли у вас какие-либо подробности об итогах его переговоров с российскими властями по поводу конфликта в Эфиопии?– Эта миссия состоялась, когда меня не было в России, поэтому я не получил полного отчета о том, что обсуждалось. Я считаю, что суть его визита заключалась в том, чтобы провести переговоры и объяснить, чего он достиг за время в качестве посредника в регионе Африканского Рога в связи с кризисом, который там происходит. Чтобы в России понимали ход ситуации и могли оказать содействие в решении проблем в этом регионе. Я считаю, что это был успех. Он представит свой доклад Африканскому союзу.– То есть можно ожидать сотрудничества с Россией в разрешении этого конфликта?– Это глобальная проблема. А когда есть глобальная проблема, ни одна страна не может решить ее в одиночку или изолированно. Поэтому существует потребность в синергии, требуется сотрудничество и взаимодействие. Россия, будучи крупной мировой державой, может сыграть важную роль в разрешении конфликтов в Африке.

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https://ria.ru/20211105/sammit-1757778403.html

https://ria.ru/20210319/proekty-1602025077.html

https://ria.ru/20211007/sputnikv-1753457642.html

https://ria.ru/20211201/omikron-1761577941.html

https://ria.ru/20210715/sputnik-1741416167.html

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интервью, нигерия, африка, всемирный банк, опек, африканский союз, россия, вакцина "спутник v"