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Глава Нигерии рассчитывает на личную встречу с Путиным, сообщил посол
Глава Нигерии рассчитывает на личную встречу с Путиным, сообщил посол - РИА Новости, 09.12.2021
Глава Нигерии рассчитывает на личную встречу с Путиным, сообщил посол
Нигерия не предлагала проводить саммит РФ-Африка у себя, но не против, если решат организовать встречу там, заявил РИА Новости посол Нигерии в стране Абдуллахи... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T09:34
2021-12-09T10:23
в мире
египет
сочи
владимир путин
мухаммад бухари
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Нигерия не предлагала проводить саммит РФ-Африка у себя, но не против, если решат организовать встречу там, заявил РИА Новости посол Нигерии в стране Абдуллахи Шеху."Нигерия – это часть Африки, так что, если в конечном итоге решат проводить саммит в Нигерии, так тому и быть. Но мы не предлагали, не просили проводить саммит у нас", - сказал он в первом с момента его назначения интервью."В любом случае было принято решение о проведении саммита в Африке, но вопрос о конкретной стране или месте проведения еще не решен. Он будет обсуждаться на самом высоком политическом уровне", - указал он.Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что сроки и место проведения второго саммита Россия - Африка станут известны в феврале следующего года.Также посол сообщил, что президент Нигерии Мухаммаду Бухари надеется на личный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным на следующем саммите Россия-Африка.Дипломат напомнил, что лидер Нигерии приехал в Сочи на первый саммит, где состоялись его переговоры с российским президентом."Он надеется, что аналогичный разговор сможет произойти в ближайшем будущем, к 2022 году, когда состоится второй саммит", - сказал он в первом с момента его назначения интервью.Первый саммит и экономический форум Россия-Африка состоялся в Сочи в октябре 2019 года. На него были приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями мероприятия являлись Россия и Египет.Полный текст интервью посла Нигерии в России &gt;&gt;
https://ria.ru/20211209/energetika-1762870302.html
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в мире, египет, сочи, владимир путин, мухаммад бухари, россия
09:34 09.12.2021 (обновлено: 10:23 09.12.2021)
 
Глава Нигерии рассчитывает на личную встречу с Путиным, сообщил посол

Посол Нигерии Шеху: президент надеется на встречу с Путиным на саммите "Россия-Африка"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол Федеративной Республики Нигерия в РФ Абдуллахи Иибаиквал Шеху
Посол Федеративной Республики Нигерия в РФ Абдуллахи Иибаиквал Шеху - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Нигерия не предлагала проводить саммит РФ-Африка у себя, но не против, если решат организовать встречу там, заявил РИА Новости посол Нигерии в стране Абдуллахи Шеху.
"Нигерия – это часть Африки, так что, если в конечном итоге решат проводить саммит в Нигерии, так тому и быть. Но мы не предлагали, не просили проводить саммит у нас", - сказал он в первом с момента его назначения интервью.
"В любом случае было принято решение о проведении саммита в Африке, но вопрос о конкретной стране или месте проведения еще не решен. Он будет обсуждаться на самом высоком политическом уровне", - указал он.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что сроки и место проведения второго саммита Россия - Африка станут известны в феврале следующего года.
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Также посол сообщил, что президент Нигерии Мухаммаду Бухари надеется на личный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным на следующем саммите Россия-Африка.
Дипломат напомнил, что лидер Нигерии приехал в Сочи на первый саммит, где состоялись его переговоры с российским президентом.
"Он надеется, что аналогичный разговор сможет произойти в ближайшем будущем, к 2022 году, когда состоится второй саммит", - сказал он в первом с момента его назначения интервью.
Первый саммит и экономический форум Россия-Африка состоялся в Сочи в октябре 2019 года. На него были приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями мероприятия являлись Россия и Египет.
Полный текст интервью посла Нигерии в России >>
 
В миреЕгипетСочиВладимир ПутинМухаммад БухариРоссия
 
 
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