https://ria.ru/20211209/nigeriya-1762872085.html

Глава Нигерии рассчитывает на личную встречу с Путиным, сообщил посол

Глава Нигерии рассчитывает на личную встречу с Путиным, сообщил посол - РИА Новости, 09.12.2021

Глава Нигерии рассчитывает на личную встречу с Путиным, сообщил посол

Нигерия не предлагала проводить саммит РФ-Африка у себя, но не против, если решат организовать встречу там, заявил РИА Новости посол Нигерии в стране Абдуллахи... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T09:34

2021-12-09T09:34

2021-12-09T10:23

в мире

египет

сочи

владимир путин

мухаммад бухари

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Нигерия не предлагала проводить саммит РФ-Африка у себя, но не против, если решат организовать встречу там, заявил РИА Новости посол Нигерии в стране Абдуллахи Шеху."Нигерия – это часть Африки, так что, если в конечном итоге решат проводить саммит в Нигерии, так тому и быть. Но мы не предлагали, не просили проводить саммит у нас", - сказал он в первом с момента его назначения интервью."В любом случае было принято решение о проведении саммита в Африке, но вопрос о конкретной стране или месте проведения еще не решен. Он будет обсуждаться на самом высоком политическом уровне", - указал он.Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что сроки и место проведения второго саммита Россия - Африка станут известны в феврале следующего года.Также посол сообщил, что президент Нигерии Мухаммаду Бухари надеется на личный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным на следующем саммите Россия-Африка.Дипломат напомнил, что лидер Нигерии приехал в Сочи на первый саммит, где состоялись его переговоры с российским президентом."Он надеется, что аналогичный разговор сможет произойти в ближайшем будущем, к 2022 году, когда состоится второй саммит", - сказал он в первом с момента его назначения интервью.Первый саммит и экономический форум Россия-Африка состоялся в Сочи в октябре 2019 года. На него были приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями мероприятия являлись Россия и Египет.Полный текст интервью посла Нигерии в России >>

https://ria.ru/20211209/energetika-1762870302.html

египет

сочи

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в мире, египет, сочи, владимир путин, мухаммад бухари, россия