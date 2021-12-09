09:34 09.12.2021 (обновлено: 10:23 09.12.2021)
Глава Нигерии рассчитывает на личную встречу с Путиным, сообщил посол
Посол Нигерии Шеху: президент надеется на встречу с Путиным на саммите "Россия-Африка"
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол Федеративной Республики Нигерия в РФ Абдуллахи Иибаиквал Шеху
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Нигерия не предлагала проводить саммит РФ-Африка у себя, но не против, если решат организовать встречу там, заявил РИА Новости посол Нигерии в стране Абдуллахи Шеху.
"Нигерия – это часть Африки, так что, если в конечном итоге решат проводить саммит в Нигерии, так тому и быть. Но мы не предлагали, не просили проводить саммит у нас", - сказал он в первом с момента его назначения интервью.
"В любом случае было принято решение о проведении саммита в Африке, но вопрос о конкретной стране или месте проведения еще не решен. Он будет обсуждаться на самом высоком политическом уровне", - указал он.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что сроки и место проведения второго саммита Россия - Африка станут известны в феврале следующего года.
Также посол сообщил, что президент Нигерии Мухаммаду Бухари надеется на личный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным на следующем саммите Россия-Африка.
Дипломат напомнил, что лидер Нигерии приехал в Сочи на первый саммит, где состоялись его переговоры с российским президентом.
"Он надеется, что аналогичный разговор сможет произойти в ближайшем будущем, к 2022 году, когда состоится второй саммит", - сказал он в первом с момента его назначения интервью.
Первый саммит и экономический форум Россия-Африка состоялся в Сочи в октябре 2019 года. На него были приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями мероприятия являлись Россия и Египет.