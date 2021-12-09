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У главы ставропольского ГИБДД Сафонова нашли еще 21 объект недвижимости
У главы ставропольского ГИБДД Сафонова нашли еще 21 объект недвижимости - РИА Новости, 09.12.2021
У главы ставропольского ГИБДД Сафонова нашли еще 21 объект недвижимости
У подозреваемого во взяточничестве начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, кроме особняка с "золотым унитазом", нашли еще два... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T04:18
2021-12-09T11:27
происшествия
ставропольский край
игорь краснов
алексей сафонов
россия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. У подозреваемого во взяточничестве начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, кроме особняка с "золотым унитазом", нашли еще два десятка объектов недвижимости, рассказал в интервью РИА Новости генеральный прокурор Игорь Краснов.По словам Краснова, у некоторых подчиненных Сафонова, которые тоже проходят по делу, имелись активы на сотни миллионов рублей.Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что иск об обращении имущества Сафонова в суд пока не поступал, но первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин уже подписал его.Начальника ставропольского ГИБДД и других фигурантов задержали в конце июля. Их обвиняют в получении взятки на общую сумму более 19 миллионов рублей.В домах подозреваемых прошли обыски. В частности, выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры, а в ванной — позолоченные раковина и унитаз.Читайте полный текст интервью Игоря Краснова &gt;&gt;
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происшествия, ставропольский край, игорь краснов, алексей сафонов, россия
04:18 09.12.2021 (обновлено: 11:27 09.12.2021)
 
У главы ставропольского ГИБДД Сафонова нашли еще 21 объект недвижимости

Генпрокурор Краснов сообщил, что у главы ГИБДД Ставрополья нашли 21 объект недвижимости

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна / Перейти в фотобанкДом задержанного главы ГИБДД по Ставрополью Алексея Сафонова
Дом задержанного главы ГИБДД по Ставрополью Алексея Сафонова - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. У подозреваемого во взяточничестве начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, кроме особняка с "золотым унитазом", нашли еще два десятка объектов недвижимости, рассказал в интервью РИА Новости генеральный прокурор Игорь Краснов.

"Помимо популярного в народе особняка, нами установлены еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, оформленных как на самого Сафонова, так и на его родственников и близких лиц. Скажу больше — в ближайшее время суд рассмотрит наше исковое заявление об обращении указанного имущества в доход государства", — сказал он.

По словам Краснова, у некоторых подчиненных Сафонова, которые тоже проходят по делу, имелись активы на сотни миллионов рублей.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что иск об обращении имущества Сафонова в суд пока не поступал, но первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин уже подписал его.
Начальника ставропольского ГИБДД и других фигурантов задержали в конце июля. Их обвиняют в получении взятки на общую сумму более 19 миллионов рублей.
В домах подозреваемых прошли обыски. В частности, выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры, а в ванной — позолоченные раковина и унитаз.
Читайте полный текст интервью Игоря Краснова >>
Чистое золото, или Скромный дом ставропольского полковника
© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна / Перейти в фотобанк

По версии следствия, преступная группа под управлением полицейского начальника несколько лет выдавала за деньги пропуска перевозчикам.

Дом задержанного главы ГИБДД по Ставрополью Алексея Сафонова
1 из 15

По версии следствия, преступная группа под управлением полицейского начальника несколько лет выдавала за деньги пропуска перевозчикам.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
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© Фото : @Hinshtein/Telegram

Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на 19 миллионов рублей.

Люстра в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
2 из 15

Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на 19 миллионов рублей.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна / Перейти в фотобанк

В домах подозреваемых, подразделениях ГИБДД и офисах прошли обыски.

Спальня в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
3 из 15

В домах подозреваемых, подразделениях ГИБДД и офисах прошли обыски.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
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© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна / Перейти в фотобанк

Особняк главы ГИБДД по Ставропольскому краю поражает роскошным убранством.

Холл в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
4 из 15

Особняк главы ГИБДД по Ставропольскому краю поражает роскошным убранством.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
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© Фото : @Hinshtein/Telegram

Все комнаты и холлы богато отделаны позолотой.

Ванна в доме задержанного главы ГИБДД по Ставрополью Алексея Сафонова
5 из 15

Все комнаты и холлы богато отделаны позолотой.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/Telegram

Всюду инкрустированная мебель и хрустальные люстры.

Кухня в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
6 из 15

Всюду инкрустированная мебель и хрустальные люстры.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/Telegram

Межкомнатные проходы оформлены арками с колоннами и капителями.

Холл в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
7 из 15

Межкомнатные проходы оформлены арками с колоннами и капителями.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/TelegramВ доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова.
В доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
8 из 15
В доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова.
© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/Telegram

В ванной комнате — непременная золотая раковина.

Санузел в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
9 из 15

В ванной комнате — непременная золотая раковина.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна / Перейти в фотобанк

И, конечно, золотой унитаз.

Санузел в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
10 из 15

И, конечно, золотой унитаз.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
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© Фото : @Hinshtein/Telegram

Для поддержания спортивной формы есть тренажерный зал.

Тренажерный зал в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
11 из 15

Для поддержания спортивной формы есть тренажерный зал.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Telegram-канал А. Хинштейна / Перейти в фотобанк

Для полного релакса — псевдобарочная гардеробная.

Одна из комнат в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
12 из 15

Для полного релакса — псевдобарочная гардеробная.

© Telegram-канал А. Хинштейна
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© Фото : @Hinshtein/Telegram

Алексей Сафонов возглавил управление Госавтоинспекции Ставропольского края в конце 2012 года.

Бильярдная в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
13 из 15

Алексей Сафонов возглавил управление Госавтоинспекции Ставропольского края в конце 2012 года.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/Telegram

Сейчас он полковник полиции.

В доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
14 из 15

Сейчас он полковник полиции.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/Telegram

Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы.

Люстра в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
15 из 15

Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
1 из 15

По версии следствия, преступная группа под управлением полицейского начальника несколько лет выдавала за деньги пропуска перевозчикам.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
2 из 15

Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на 19 миллионов рублей.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
3 из 15

В домах подозреваемых, подразделениях ГИБДД и офисах прошли обыски.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
4 из 15

Особняк главы ГИБДД по Ставропольскому краю поражает роскошным убранством.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
5 из 15

Все комнаты и холлы богато отделаны позолотой.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
6 из 15

Всюду инкрустированная мебель и хрустальные люстры.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
7 из 15

Межкомнатные проходы оформлены арками с колоннами и капителями.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
8 из 15
В доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова.
© Фото : @Hinshtein/Telegram
9 из 15

В ванной комнате — непременная золотая раковина.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
10 из 15

И, конечно, золотой унитаз.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
11 из 15

Для поддержания спортивной формы есть тренажерный зал.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
12 из 15

Для полного релакса — псевдобарочная гардеробная.

© Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
13 из 15

Алексей Сафонов возглавил управление Госавтоинспекции Ставропольского края в конце 2012 года.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
14 из 15

Сейчас он полковник полиции.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
15 из 15

Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
 
ПроисшествияСтавропольский крайИгорь КрасновАлексей СафоновРоссия
 
 
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