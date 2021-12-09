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У главы ставропольского ГИБДД Сафонова нашли еще 21 объект недвижимости

У главы ставропольского ГИБДД Сафонова нашли еще 21 объект недвижимости - РИА Новости, 09.12.2021

У главы ставропольского ГИБДД Сафонова нашли еще 21 объект недвижимости

У подозреваемого во взяточничестве начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, кроме особняка с "золотым унитазом", нашли еще два... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T04:18

2021-12-09T04:18

2021-12-09T11:27

происшествия

ставропольский край

игорь краснов

алексей сафонов

россия

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. У подозреваемого во взяточничестве начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, кроме особняка с "золотым унитазом", нашли еще два десятка объектов недвижимости, рассказал в интервью РИА Новости генеральный прокурор Игорь Краснов.По словам Краснова, у некоторых подчиненных Сафонова, которые тоже проходят по делу, имелись активы на сотни миллионов рублей.Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что иск об обращении имущества Сафонова в суд пока не поступал, но первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин уже подписал его.Начальника ставропольского ГИБДД и других фигурантов задержали в конце июля. Их обвиняют в получении взятки на общую сумму более 19 миллионов рублей.В домах подозреваемых прошли обыски. В частности, выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры, а в ванной — позолоченные раковина и унитаз.Читайте полный текст интервью Игоря Краснова >>

ставропольский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ставропольский край, игорь краснов, алексей сафонов, россия