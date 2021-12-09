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В Петербурге пресекли производство поддельного алкоголя
В Петербурге пресекли производство поддельного алкоголя - РИА Новости, 09.12.2021
В Петербурге пресекли производство поддельного алкоголя
Полицейские пресекли производство поддельного алкоголя в промзоне Петербурга, изъято пять тысяч литров готовой продукции, сообщает официальный представитель МВД РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T10:50
2021-12-09T10:50
2021-12-09T10:50
происшествия
санкт-петербург
тосненский район
ирина волк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Полицейские пресекли производство поддельного алкоголя в промзоне Петербурга, изъято пять тысяч литров готовой продукции, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.По словам Волк, изъяты самодельная производственная линия, пять тысяч литров готовой алкогольной продукции, десять тысяч литров спиртосодержащего сырья. На складах обнаружено 200 тысяч единиц стеклянной тары."Злоумышленники занимались подделкой известных брендов крепких алкогольных напитков бюджетного ценового сегмента. Неподалеку, на Софийской улице, находился склад, где хранились пустая стеклотара, фурнитура, бутылочные этикетки. Аналогичный склад обнаружен оперативниками в поселке Федоровское Тосненского района Ленинградской области", - сказала Волк.
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санкт-петербург
тосненский район
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происшествия, санкт-петербург, тосненский район, ирина волк
В Петербурге пресекли производство поддельного алкоголя
Полицейские пресекли производство поддельного алкоголя в Петербурге