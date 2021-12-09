https://ria.ru/20211209/musor-1762928141.html

В Благовещенске оборудуют современные площадки для раздельного сбора мусора

В Благовещенске оборудуют современные площадки для раздельного сбора мусора - РИА Новости, 09.12.2021

В Благовещенске оборудуют современные площадки для раздельного сбора мусора

Три контейнерные площадки модернизируют в Благовещенске в рамках "мусорной реформы", областной центр Приамурья стал пилотной территорией по обустройству... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T13:46

2021-12-09T13:46

2021-12-09T13:46

амурская область

общество

мусор

благовещенск

амурская область

жкх

василий орлов (губернатор)

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 дек – РИА Новости. Три контейнерные площадки модернизируют в Благовещенске в рамках "мусорной реформы", областной центр Приамурья стал пилотной территорией по обустройству современных площадок накопления ТКО, в том числе раздельного сбора мусора, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.Глава региона поручил главам муниципалитетов внимательно изучить опыт Благовещенска, а также соседних регионов."Благовещенск – пилотная территория. Изучим опыт организации данной работы в областном центре, затем эта практика должна быть распространена на другие населенные пункты области. Контейнерная площадка должна выглядеть достойно и цивилизованно. Только тогда люди будут видеть, что мусорная реформа работает", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Первые современные контейнерные площадки можно будет увидеть в трех районах Благовещенска. Одну из них уже начали оборудовать в микрорайоне, она будет обслуживать шесть многоквартирных домов по улице Студенческой. До конца декабря здесь установят восемь контейнеров для несортируемых отходов и один для пластика. В дальнейшем планируют сделать больше контейнеров.Вторая модернизированная контейнерная площадка появится на улице Островского, 4 и будет обслуживать три многоквартирных дома. Третью установят в частном секторе, в районе садового товарищества "Юбилейное".До конца декабря в Благовещенск поступит более 200 евроконтейнеров, которые будут распределены по площадкам.Специалисты уже подчитали потребность в контейнерах для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, которые необходимы региону. В 2022 году планируется закупить 9083 контейнера, в 2023 и 2024 годах — по 3030 единиц.В правительстве Приамурья также обсудили, как работать с операторами, владеющими полигонами для размещения отходов и регулировать тарифы на захоронения отходов, не относящихся к ТКО."Как отметил губернатор, задача — уравнять тарифы для регоператоров и прочих организаций, которым необходимо вывозить мусор на полигоны. Нужно избежать ситуации, когда из-за высокой цены вместо полигона для захоронения граждане и организации вынуждены вывозить грузовики мусора в ближайший лес", - добавили в правительстве Приамурья.

https://ria.ru/20210917/musor-1750436019.html

https://ria.ru/20210721/reyting-1742225897.html

https://realty.ria.ru/20210618/musor-1737410122.html

благовещенск

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общество, мусор, благовещенск, амурская область, жкх, василий орлов (губернатор), россия