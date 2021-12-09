https://ria.ru/20211209/moskva-1762940698.html

В Музее Победы появилась новая постоянная экспозиция о Битве за Москву

В Музее Победы появилась новая постоянная экспозиция о Битве за Москву - РИА Новости, 09.12.2021

В Музее Победы появилась новая постоянная экспозиция о Битве за Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую постоянную экспозицию "Битва за Москву. Первая Победа!" в Музее Победы. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T14:33

2021-12-09T14:33

2021-12-09T14:33

общество

москва

сергей собянин

великая отечественная война (1941-1945)

музей победы

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую постоянную экспозицию "Битва за Москву. Первая Победа!" в Музее Победы."Мы привлекли большое количество специалистов - федеральный музей Победы, городской, сценаристов, волонтеров и собрали уникальную выставку... Вообще не все понимают значение этой битвы, считают, что что-то локальное было. Даже цифры впечатляют: 75% всех танков вермахта были здесь сосредоточены, половина всей авиации была здесь. То есть это глобальная битва, которая была определяющей в этой войне", - сказал Собянин.Мэр уточнил, что с годами значение битвы понимается все больше и больше, она не уходит куда-то в тень, "наоборот, очевидно для всех становится, что это одна из ключевых битв в истории войны, в истории человечества".Кроме того, Собянин поздравил всех ветеранов с годовщиной великой битвы.В церемонии открытия приняли участие ветеран войны, участник обороны Москвы Василий Кузьмич Коровкин и учащиеся кадетских классов столичных школ."Битва за Москву - это величайшее сражение истории и человечества. Такого сражения за всю историю не было... Конечно, и совершенно правильно, когда Москва уделяет столько внимание, это бесподобно", - сказал ветеран.Коровкин рассказал мэру, что воевал на Бородинском поле 19-летним мальчишкой, и тогда они дали слово, что победят немцев.Как сообщается в материалах мэрии, экспозиция "Битва за Москву. Первая Победа!" создана по инициативе московских ветеранов войны, поддержанной мэром Москвы. Для реализации проекта был сформирован творческий коллектив – более 700 человек, в который вошли специалисты Музея Победы, Государственного музея обороны Москвы, а также военные историки, архитекторы, дизайнеры, декораторы, реквизиторы. В течение двух месяцев на киностудии "Военфильм" шла съемка 4 фильмов-реконструкций, в работе над которыми приняли участие более 500 человек, в т.ч. 10 каскадеров и 169 реконструкторов.Новая экспозиция занимает площадь более 1 200 кв. м в выставочной галерее главного здания Музея Победы и состоит из девяти тематических разделов. В пространствах декораций, созданных с удивительной исторической достоверностью, с помощью современных интерактивных технологий рассказывается о жизни предвоенной Москвы и героической обороне города, о подвиге защитников столицы.В мультимедийных витринах демонстрируются личные вещи советских полководцев – участников обороны столицы. Это шинель генерал-лейтенанта Михаила Григорьевича Ефремова, командовавшего войсками 33-й армии, освободившего Наро-Фоминск, Боровск, Верею. Это письмо, которое написала на фронт своему отцу – командиру 32-й стрелковой дивизии Виктору Ивановичу Полосухину – его дочь Аврора. Дивизия Полосухина стояла насмерть недалеко от Бородинского поля – там, где почти 130 лет назад русские войска сражались с армией Наполеона. Письмо пробито пулей, которой полковник был убит 18 февраля 1942 года в боях под Можайском.Здесь же вооружение ополченцев и бойцов Красной армии, предметы городского быта, оригиналы работ "Кукрыниксов", выпуски информационных плакатов 1941-1942 гг. и другие свидетельства эпохи.В числе раритетов военного времени – чернильный прибор академика, адмирала-инженера Акселя Ивановича Берга. Его уникальные разработки перед войной послужили основой для оснащения кораблей Военно-морского флота локаторами и приборами связи. В 1943 года он фактически руководил Советом по радиолокации при Государственном комитете обороне.На экранах можно посмотреть фильмы-реконструкции о боях под Москвой.

https://ria.ru/20211205/kontrnastuplenie-1762054346.html

https://ria.ru/20211202/moskva-1761748975.html

https://ria.ru/20211203/dokumenty-1761939855.html

москва

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общество, москва, сергей собянин, великая отечественная война (1941-1945), музей победы