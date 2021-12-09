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Владельца сети "Рив Гош" Мейера обвинили в мошенничестве
Владельца сети "Рив Гош" Мейера обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 09.12.2021
Владельца сети "Рив Гош" Мейера обвинили в мошенничестве
Владелец сети "Рив Гош" Август Мейер обвиняется в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T12:29
2021-12-09T13:28
мошенничество
криминал
происшествия
санкт-петербург
юлмарт
россия
сбербанк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Владелец сети "Рив Гош" Август Мейер обвиняется в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.Ранее следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте Мейера, которому вменили два эпизода мошенничества в особо крупном размере."Мейеру вменяется два эпизода мошенничества на суммы 1 428 677 453,77 рубля и 1 000 000 000 рублей", - говорится в сообщении.Жена Мейера Инна также является обвиняемой, ее следствие просит отправить под домашний арест, отмечается в релизе."Пять лет ведется следствие. Уже все изъято, все допрошены. Это бизнес-конфликт", - заявил защитник Мейера.Адвокат попросил суд отпустить своего подзащитного под залог в 5 миллионов рублей, либо ограничить его запретом определенных действий, либо отправить под домашний арест.Следователь, обосновывая ходатайство, указал, что Мейером принимаются активные меры по отчуждению имущества и что он может скрыться от следствия.Как следует из видео объединённой пресс-службы судов, на заседании суда Мейер заявил, что просит не арестовывать его, он боится, что если его и жену арестуют, то их четверо детей будут переданы в детдом.По информации "Коммерсанта", совладелец некогда крупнейшего в России интернет-ритейлера "Юлмарт" Август Мейер и его супруга и деловой партнер Инна Мейер подозреваются в хищении у Сбербанка 2,3 миллиарда рублей, полученных в виде кредитов незадолго до того, как у "Юлмарта" начались проблемы."Юлмарт" - российская торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники, электроники и непродовольственных товаров. В отношении компании в июне 2018 года в судебном порядке введена процедура наблюдения, а в феврале 2020 года арбитраж Петербурга признал ее банкротом и ввел процедуру конкурсного производства.
https://ria.ru/20211208/meyer-1762758828.html
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мошенничество, криминал, происшествия, санкт-петербург, юлмарт, россия, сбербанк россии
12:29 09.12.2021 (обновлено: 13:28 09.12.2021)
 
Владельца сети "Рив Гош" Мейера обвинили в мошенничестве

Владелец сети "Рив Гош" Август Мейер обвиняется в крупном мошенничестве

© Объединенная пресс-служба судов Санкт-ПетербургаАвгуст Мейер в суде. Кадр видео
Август Мейер в суде. Кадр видео
© Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Владелец сети "Рив Гош" Август Мейер обвиняется в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Ранее следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте Мейера, которому вменили два эпизода мошенничества в особо крупном размере.
"Мейеру вменяется два эпизода мошенничества на суммы 1 428 677 453,77 рубля и 1 000 000 000 рублей", - говорится в сообщении.
Жена Мейера Инна также является обвиняемой, ее следствие просит отправить под домашний арест, отмечается в релизе.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
Вчера, 14:38
В Петербурге задержали совладельца "Рив Гоша"
"Пять лет ведется следствие. Уже все изъято, все допрошены. Это бизнес-конфликт", - заявил защитник Мейера.
Адвокат попросил суд отпустить своего подзащитного под залог в 5 миллионов рублей, либо ограничить его запретом определенных действий, либо отправить под домашний арест.
Следователь, обосновывая ходатайство, указал, что Мейером принимаются активные меры по отчуждению имущества и что он может скрыться от следствия.
Как следует из видео объединённой пресс-службы судов, на заседании суда Мейер заявил, что просит не арестовывать его, он боится, что если его и жену арестуют, то их четверо детей будут переданы в детдом.
По информации "Коммерсанта", совладелец некогда крупнейшего в России интернет-ритейлера "Юлмарт" Август Мейер и его супруга и деловой партнер Инна Мейер подозреваются в хищении у Сбербанка 2,3 миллиарда рублей, полученных в виде кредитов незадолго до того, как у "Юлмарта" начались проблемы.
"Юлмарт" - российская торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники, электроники и непродовольственных товаров. В отношении компании в июне 2018 года в судебном порядке введена процедура наблюдения, а в феврале 2020 года арбитраж Петербурга признал ее банкротом и ввел процедуру конкурсного производства.
 
МошенничествоКриминалПроисшествияСанкт-ПетербургЮлмартРоссияСбербанк России
 
 
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