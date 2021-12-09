https://ria.ru/20211209/milliardersha-1762939404.html
Россиянка обогнала мировых гигантов в денежной гонке
Россиянка обогнала мировых миллиардеров по росту состояния - РИА Новости, 09.12.2021
Россиянка обогнала мировых гигантов в денежной гонке
Основательница и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук обогнала мировых миллиардеров по приросту состояния в 2021 году. Об этом сообщает... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T14:28
2021-12-09T14:28
2021-12-09T16:31
в мире
павел дуров
telegram (приложение)
wildberries
татьяна бакальчук
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Основательница и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук обогнала мировых миллиардеров по приросту состояния в 2021 году. Об этом сообщает Forbes.Отмечается, что год назад ее капитал составлял миллиард долларов, однако уже в нынешнем он достиг 13 миллиардов. Таким образом, пишет журнал, рост составил более 1000%, что стало лучшим результатом среди всех мировых миллиардеров.В российский рейтинг также попал создатель мессенджера Telegram Павел Дуров, который увеличил свое состояние с 3,4 миллиарда долларов в 2020 году до 17,2 миллиарда долларов в 2021 году.По данным издания, Россия заняла третье место в списке стран с самыми большими доходами среди предпринимателей, чье состояние за год выросло на 145 миллиардов долларов (+30%). Больше всех заработали американские бизнесмены, чье состояние выросло на 945 миллиардов долларов (+23%). Второе место заняла Индия, где суммарное состояние миллиардеров выросло на 210 миллиардов долларов (+41%).
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в мире, павел дуров, telegram (приложение), wildberries, татьяна бакальчук
14:28 09.12.2021 (обновлено: 16:31 09.12.2021)
Россиянка обогнала мировых миллиардеров по росту состояния
Forbes: глава Wildberries Бакальчук увеличила капитал на 1000%, обогнав всех миллиардеров
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
Основательница и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук
обогнала мировых миллиардеров по приросту состояния в 2021 году. Об этом сообщает Forbes.
Отмечается, что год назад ее капитал составлял миллиард долларов, однако уже в нынешнем он достиг 13 миллиардов. Таким образом, пишет журнал, рост составил более 1000%, что стало лучшим результатом среди всех мировых миллиардеров.
В российский рейтинг также попал создатель мессенджера Telegram Павел Дуров
, который увеличил свое состояние с 3,4 миллиарда долларов в 2020 году до 17,2 миллиарда долларов в 2021 году.
По данным издания, Россия заняла третье место в списке стран с самыми большими доходами среди предпринимателей, чье состояние за год выросло на 145 миллиардов долларов (+30%).
Больше всех заработали американские бизнесмены, чье состояние выросло на 945 миллиардов долларов (+23%). Второе место заняла Индия, где суммарное состояние миллиардеров выросло на 210 миллиардов долларов (+41%).