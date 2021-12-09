https://ria.ru/20211209/mid-1762973453.html

Захарова прокомментировала решение ЕСПЧ по беженцам на польской границе

Захарова прокомментировала решение ЕСПЧ по беженцам на польской границе - РИА Новости, 09.12.2021

Захарова прокомментировала решение ЕСПЧ по беженцам на польской границе

Россия надеется, что решение ЕСПЧ по беженцам на границе Польши и Белоруссии побудит европейских партнеров следовать обязательствам по правам человека, сказала... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T16:35

2021-12-09T16:35

2021-12-09T16:35

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варшава

ирак

европейский суд по правам человека (еспч)

мария захарова

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия надеется, что решение ЕСПЧ по беженцам на границе Польши и Белоруссии побудит европейских партнеров следовать обязательствам по правам человека, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что находящиеся в Польше мигранты не могут быть высланы обратно в Белоруссию, если уже находятся на польской территории, говорится в решении инстанции."Хочется верить, что указанное решение ЕСПЧ сможет побудить наших европейских партнеров пересмотреть свое отношение к проблеме беженцев, вернуться к исполнению своих обязательств, которые они декларировали так громко", - сказала Захарова на брифинге."Мы рассчитываем также, что Варшава откажется от силовых действий в отношении людей, которые и без того находятся в тяжелой жизненной ситуации, и начнет выполнять обязательства в области прав человека", - отметила она.ЕСПЧ в период с 20 августа по 3 декабря 2021 года рассмотрел в общей сложности 47 ходатайств о применении обеспечительных мер по ситуации на польско-белорусской границе, поданных 198 заявителями. 44 запроса поданы против Польши, остальные - против Латвии и Литвы.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. В субботу посол Ирака в РФ и Белоруссии Абдеррахман аль-Хусейни написал в Twitter, что более 2,7 тысячи иракцев уже вернулись на родину на эвакуационных рейсах.

https://ria.ru/20211209/vaktsina-1762965564.html

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в мире, twitter, варшава, ирак, европейский суд по правам человека (еспч), мария захарова, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии