https://ria.ru/20211209/mid-1762973453.html
Захарова прокомментировала решение ЕСПЧ по беженцам на польской границе
Захарова прокомментировала решение ЕСПЧ по беженцам на польской границе - РИА Новости, 09.12.2021
Захарова прокомментировала решение ЕСПЧ по беженцам на польской границе
Россия надеется, что решение ЕСПЧ по беженцам на границе Польши и Белоруссии побудит европейских партнеров следовать обязательствам по правам человека, сказала... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T16:35
2021-12-09T16:35
2021-12-09T16:35
в мире
twitter
варшава
ирак
европейский суд по правам человека (еспч)
мария захарова
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739473676_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e1c74a82f091d0c9960441883913c52.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия надеется, что решение ЕСПЧ по беженцам на границе Польши и Белоруссии побудит европейских партнеров следовать обязательствам по правам человека, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что находящиеся в Польше мигранты не могут быть высланы обратно в Белоруссию, если уже находятся на польской территории, говорится в решении инстанции."Хочется верить, что указанное решение ЕСПЧ сможет побудить наших европейских партнеров пересмотреть свое отношение к проблеме беженцев, вернуться к исполнению своих обязательств, которые они декларировали так громко", - сказала Захарова на брифинге."Мы рассчитываем также, что Варшава откажется от силовых действий в отношении людей, которые и без того находятся в тяжелой жизненной ситуации, и начнет выполнять обязательства в области прав человека", - отметила она.ЕСПЧ в период с 20 августа по 3 декабря 2021 года рассмотрел в общей сложности 47 ходатайств о применении обеспечительных мер по ситуации на польско-белорусской границе, поданных 198 заявителями. 44 запроса поданы против Польши, остальные - против Латвии и Литвы.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. В субботу посол Ирака в РФ и Белоруссии Абдеррахман аль-Хусейни написал в Twitter, что более 2,7 тысячи иракцев уже вернулись на родину на эвакуационных рейсах.
https://ria.ru/20211209/vaktsina-1762965564.html
варшава
ирак
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739473676_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_82331b68c432a66d46e5b44da03b453a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, twitter, варшава, ирак, европейский суд по правам человека (еспч), мария захарова, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
Захарова прокомментировала решение ЕСПЧ по беженцам на польской границе
Представитель МИД Захарова: решение ЕСПЧ по беженцам заставит ЕС следовать обязательствам