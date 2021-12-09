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Архангельская область
https://ria.ru/20211209/medtsentr-1763008440.html
Арктический медцентр в Архангельске изучит влияние Севера на здоровье людей
Арктический медцентр в Архангельске изучит влияние Севера на здоровье людей - РИА Новости, 09.12.2021
Арктический медцентр в Архангельске изучит влияние Севера на здоровье людей
Создание уникального центра арктической медицины в Архангельской области позволит специалистам перейти к превентивной медицине, которая сможет предотвращать... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T18:43
2021-12-09T18:43
архангельская область
архангельск
архангельская область
российская академия наук
александр цыбульский
александр сергеев (ран)
россия
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АРХАНГЕЛЬСК, 9 дек – РИА Новости. Создание уникального центра арктической медицины в Архангельской области позволит специалистам перейти к превентивной медицине, которая сможет предотвращать негативное влияние Севера на здоровье человека, рассказал губернатор Александр Цыбульский на пресс-конференции, посвященной развитию арктических территорий.Над проектом центра арктической медицины совместно с правительством Архангельской области работают Федеральное медико-биологическое агентство и Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Основой центра должен стать Северный государственный медицинский университет – единственный медицинский вуз в Арктической зоне РФ, входящий в пятерку лучших российских медицинских вузов.Как полагают создатели центра, после его появления север России должен получить четко выстроенную систему непрерывного медицинского образования и возможность на месте проводить гораздо более широкий спектр лабораторных исследований. В Архангельске будет сформировано единое научно-образовательное и клиническое пространство, где во главу угла будет поставлена охрана здоровья человека, повышение продолжительности жизни в Арктике и изучение вопросов старения.Как отметил Цыбульский, уже очевидно, что проживание в условиях Крайнего Севера, в Арктической зоне оказывает определенное влияние на жизнь и здоровье человека. "Изучив особенности влияния климата (погодные, световые) на организм человека, а также с учетом особенностей работы людей в высоких широтах центр позволит нам перейти к превентивной таргетированной медицине, которая сможет уже не бороться с последствиями этих воздействий, а адресными мерами предотвращать это негативное влияние", – пояснил Цыбульский.Он уточнил, что в 2022 году планируется разработать и утвердить организационную структуру центра арктической медицины федерального значения и определить конкретные направления его научно-образовательной деятельности.Президент РАН Александр Сергеев, принявший участие в пресс-конференции, считает, что изучение старения людей в экстремальных условиях может стать одним из основных для центра, поскольку этот вопрос крайне важен для повышения продолжительности жизни россиян. Он сообщил, что РАН обратилась в правительство страны с предложением о разработке программы изучения биологии старения, сейчас она готовится."Очень мало известно о том, что же такое старение. В то же время мы знаем, например, что в природе существуют фактически нестареющие организмы, и очень интересно, что значительная часть этих организмов связана с жизнью в море. Есть действительно уникальные геномы", – рассказал Сергеев.По словам президента РАН, научные исследования будут посвящены изучению эпигенетических особенностей наследования генов, типичных для Арктической зоны РФ, которые являются общими для людей, проживающих на этой территории. Также планируется изучить влияние различных стрессов на биологические процессы человека, специфичных для Арктики.
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архангельск, архангельская область, российская академия наук, александр цыбульский, александр сергеев (ран), россия
18:43 09.12.2021
 
Арктический медцентр в Архангельске изучит влияние Севера на здоровье людей

Арктический медцентр в Архангельске будет изучать влияние Севера на здоровье людей

© Depositphotos / Ilin_RomanАрхангельск
Архангельск - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Depositphotos / Ilin_Roman
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АРХАНГЕЛЬСК, 9 дек – РИА Новости. Создание уникального центра арктической медицины в Архангельской области позволит специалистам перейти к превентивной медицине, которая сможет предотвращать негативное влияние Севера на здоровье человека, рассказал губернатор Александр Цыбульский на пресс-конференции, посвященной развитию арктических территорий.
Над проектом центра арктической медицины совместно с правительством Архангельской области работают Федеральное медико-биологическое агентство и Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Основой центра должен стать Северный государственный медицинский университет – единственный медицинский вуз в Арктической зоне РФ, входящий в пятерку лучших российских медицинских вузов.
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Как полагают создатели центра, после его появления север России должен получить четко выстроенную систему непрерывного медицинского образования и возможность на месте проводить гораздо более широкий спектр лабораторных исследований. В Архангельске будет сформировано единое научно-образовательное и клиническое пространство, где во главу угла будет поставлена охрана здоровья человека, повышение продолжительности жизни в Арктике и изучение вопросов старения.
Как отметил Цыбульский, уже очевидно, что проживание в условиях Крайнего Севера, в Арктической зоне оказывает определенное влияние на жизнь и здоровье человека. "Изучив особенности влияния климата (погодные, световые) на организм человека, а также с учетом особенностей работы людей в высоких широтах центр позволит нам перейти к превентивной таргетированной медицине, которая сможет уже не бороться с последствиями этих воздействий, а адресными мерами предотвращать это негативное влияние", – пояснил Цыбульский.
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Он уточнил, что в 2022 году планируется разработать и утвердить организационную структуру центра арктической медицины федерального значения и определить конкретные направления его научно-образовательной деятельности.
Президент РАН Александр Сергеев, принявший участие в пресс-конференции, считает, что изучение старения людей в экстремальных условиях может стать одним из основных для центра, поскольку этот вопрос крайне важен для повышения продолжительности жизни россиян. Он сообщил, что РАН обратилась в правительство страны с предложением о разработке программы изучения биологии старения, сейчас она готовится.
"Очень мало известно о том, что же такое старение. В то же время мы знаем, например, что в природе существуют фактически нестареющие организмы, и очень интересно, что значительная часть этих организмов связана с жизнью в море. Есть действительно уникальные геномы", – рассказал Сергеев.
По словам президента РАН, научные исследования будут посвящены изучению эпигенетических особенностей наследования генов, типичных для Арктической зоны РФ, которые являются общими для людей, проживающих на этой территории. Также планируется изучить влияние различных стрессов на биологические процессы человека, специфичных для Арктики.
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Архангельская областьАрхангельскАрхангельская областьРоссийская академия наукАлександр ЦыбульскийАлександр Сергеев (РАН)Россия
 
 
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