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Туризм
https://ria.ru/20211209/kurorty-1762888299.html
Названы самые популярные горнолыжные курорты
Названы самые популярные горнолыжные курорты - РИА Новости, 09.12.2021
Названы самые популярные горнолыжные курорты
Туроператоры рассказали, какие горнолыжные курорты пользуются наибольшей популярностью у отдыхающих этой зимой, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T14:28
2021-12-09T14:28
туризм
болгария
словения
краснодарский край
турция
сочи
республика алтай
сербия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие горнолыжные курорты пользуются наибольшей популярностью у отдыхающих этой зимой, сообщает АТОР.В этом году более 80 процентов спроса на туры приходится на российские курорты, отмечают представители отрасли. Лидирует Сочи, а именно — отдых на Красной Поляне. Некоторые туроператоры продают туда до 99 процентов всех путевокн.На втором месте — Шерегеш, на третьем — Домбай и Приэльбрусье. Уточняется, что относительно мало продаж в горнолыжном сегменте приходится на Алтай — всего от одного до трех процентов.Несмотря на лидирующие позиции, курорты Краснодарского края, по оценкам туроператоров, сейчас менее востребованы, чем год назад. Причина, в том числе, в ограничениях, действующих в регионе: заселиться в отель могут только вакцинированные путешественники или готовые сделать прививку на месте.Что касается зарубежных направлений, вариантов у россиян мало: Болгария, Турция, Сербия, Словения и некоторые страны СНГ. На данный момент наибольшей популярностью пользуются курорты в Болгарии и Сербии.По словам экспертов, спрос на зарубежную горнолыжку относительно небольшой. Это может быть вызвано опасениями туристов, что в странах зимой введут новые ограничительные меры, и туры не состоятся.
https://ria.ru/20211207/zapolyare-1762386272.html
болгария
словения
краснодарский край
турция
сочи
республика алтай
сербия
домбай
красная поляна
приэльбрусье
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болгария, словения, краснодарский край, турция, сочи, республика алтай, сербия, снг, домбай, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, красная поляна, приэльбрусье, туризм, курорт, сноуборд, горнолыжный спорт, коронавирус covid-19
14:28 09.12.2021
 
Названы самые популярные горнолыжные курорты

Туроператоры назвали самые популярные горнолыжные курорты этой зимы

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПодъемник горнолыжного курорта "Сорочаны" в Московской области
Подъемник горнолыжного курорта Сорочаны в Московской области - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие горнолыжные курорты пользуются наибольшей популярностью у отдыхающих этой зимой, сообщает АТОР.
В этом году более 80 процентов спроса на туры приходится на российские курорты, отмечают представители отрасли. Лидирует Сочи, а именно — отдых на Красной Поляне. Некоторые туроператоры продают туда до 99 процентов всех путевокн.
На втором месте — Шерегеш, на третьем — Домбай и Приэльбрусье. Уточняется, что относительно мало продаж в горнолыжном сегменте приходится на Алтай — всего от одного до трех процентов.
Несмотря на лидирующие позиции, курорты Краснодарского края, по оценкам туроператоров, сейчас менее востребованы, чем год назад. Причина, в том числе, в ограничениях, действующих в регионе: заселиться в отель могут только вакцинированные путешественники или готовые сделать прививку на месте.
Что касается зарубежных направлений, вариантов у россиян мало: Болгария, Турция, Сербия, Словения и некоторые страны СНГ. На данный момент наибольшей популярностью пользуются курорты в Болгарии и Сербии.
По словам экспертов, спрос на зарубежную горнолыжку относительно небольшой. Это может быть вызвано опасениями туристов, что в странах зимой введут новые ограничительные меры, и туры не состоятся.
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