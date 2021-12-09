https://ria.ru/20211209/kurorty-1762888299.html

Названы самые популярные горнолыжные курорты

Названы самые популярные горнолыжные курорты - РИА Новости, 09.12.2021

Названы самые популярные горнолыжные курорты

Туроператоры рассказали, какие горнолыжные курорты пользуются наибольшей популярностью у отдыхающих этой зимой, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T14:28

2021-12-09T14:28

2021-12-09T14:28

туризм

болгария

словения

краснодарский край

турция

сочи

республика алтай

сербия

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие горнолыжные курорты пользуются наибольшей популярностью у отдыхающих этой зимой, сообщает АТОР.В этом году более 80 процентов спроса на туры приходится на российские курорты, отмечают представители отрасли. Лидирует Сочи, а именно — отдых на Красной Поляне. Некоторые туроператоры продают туда до 99 процентов всех путевокн.На втором месте — Шерегеш, на третьем — Домбай и Приэльбрусье. Уточняется, что относительно мало продаж в горнолыжном сегменте приходится на Алтай — всего от одного до трех процентов.Несмотря на лидирующие позиции, курорты Краснодарского края, по оценкам туроператоров, сейчас менее востребованы, чем год назад. Причина, в том числе, в ограничениях, действующих в регионе: заселиться в отель могут только вакцинированные путешественники или готовые сделать прививку на месте.Что касается зарубежных направлений, вариантов у россиян мало: Болгария, Турция, Сербия, Словения и некоторые страны СНГ. На данный момент наибольшей популярностью пользуются курорты в Болгарии и Сербии.По словам экспертов, спрос на зарубежную горнолыжку относительно небольшой. Это может быть вызвано опасениями туристов, что в странах зимой введут новые ограничительные меры, и туры не состоятся.

https://ria.ru/20211207/zapolyare-1762386272.html

болгария

словения

краснодарский край

турция

сочи

республика алтай

сербия

домбай

красная поляна

приэльбрусье

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