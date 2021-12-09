https://ria.ru/20211209/koloniya-1762919445.html

Убийцу школьницы из Нижегородской области приговорили к 24 годам колонии

Убийцу школьницы из Нижегородской области приговорили к 24 годам колонии - РИА Новости, 09.12.2021

Убийцу школьницы из Нижегородской области приговорили к 24 годам колонии

Житель Нижегородской области получил 24 года колонии за насильственные действия сексуального характера и убийство 12-летней девочки, сообщили в региональном СК. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T13:16

2021-12-09T13:16

2021-12-09T16:06

происшествия

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

криминал

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек — РИА Новости. Житель Нижегородской области получил 24 года колонии за насильственные действия сексуального характера и убийство 12-летней девочки, сообщили в региональном СК."Мужчина признал вину в полном объеме. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил", — рассказали в ведомстве. Как установили следствие и суд, 13 мая 2021 года 49-летний подсудимый на электричке приехал из города Заволжье в рабочий поселок Большое Козино. Заметив школьницу, он напал на нее в лесу, "совершил <...> преступление против половой неприкосновенности", а затем зарезал ребенка.В прошлом мужчину неоднократно привлекали к уголовной ответственности, в том числе за педофилию.В сентябре, после трагедии в Киселевске, где ранее судимый Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц, в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за такие преступления.

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происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), криминал, россия