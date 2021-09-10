https://ria.ru/20210910/pozhiznennoe-1749483481.html

"Единая Россия" внесла в ГД законопроект о пожизненном сроке для педофилов

"Единая Россия" внесла в ГД законопроект о пожизненном сроке для педофилов - РИА Новости, 10.09.2021

"Единая Россия" внесла в ГД законопроект о пожизненном сроке для педофилов

Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за педофилию, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T11:32

2021-09-10T11:32

2021-09-10T12:52

единая россия

госдума рф

общество

александр хинштейн

россия

убийство школьниц в кузбассе

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за педофилию, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по информполитике Александр Хинштейн.В профильном думском комитете по госстроительству и законодательству пояснили, что документ предполагает введение пожизненного срока за:На этой неделе в Киселевске Кемеровской области ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц. Полиция задержала его, он уже дал признательные показания.

https://ria.ru/20210907/nakazanie-1748999812.html

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2021

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единая россия, госдума рф, общество, александр хинштейн, россия, убийство школьниц в кузбассе