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"Единая Россия" внесла в ГД законопроект о пожизненном сроке для педофилов
"Единая Россия" внесла в ГД законопроект о пожизненном сроке для педофилов - РИА Новости, 10.09.2021
"Единая Россия" внесла в ГД законопроект о пожизненном сроке для педофилов
Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за педофилию, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T11:32
2021-09-10T12:52
единая россия
госдума рф
общество
александр хинштейн
россия
убийство школьниц в кузбассе
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за педофилию, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по информполитике Александр Хинштейн.В профильном думском комитете по госстроительству и законодательству пояснили, что документ предполагает введение пожизненного срока за:На этой неделе в Киселевске Кемеровской области ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц. Полиция задержала его, он уже дал признательные показания.
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единая россия, госдума рф, общество, александр хинштейн, россия, убийство школьниц в кузбассе
11:32 10.09.2021 (обновлено: 12:52 10.09.2021)
 
"Единая Россия" внесла в ГД законопроект о пожизненном сроке для педофилов

Хинштейн: "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о пожизненном сроке для педофилов

© РИА Новости / Анар МовсумовАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за педофилию, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по информполитике Александр Хинштейн.
"Мы предлагаем установить максимально жесткое наказание — пожизненное заключение <...>", — написал он в своем Telegram-канале.
В профильном думском комитете по госстроительству и законодательству пояснили, что документ предполагает введение пожизненного срока за:
  • повторные преступления в отношении детей до 18 лет;
  • преступления в отношении двух и более несовершеннолетних;
  • если преступление против половой неприкосновенности ребенка сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
На этой неделе в Киселевске Кемеровской области ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц. Полиция задержала его, он уже дал признательные показания.
Большой Каменный мост - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 12:49
В Кремле оценили возможность ужесточения наказания педофилам
 
Единая РоссияГосдума РФОбществоАлександр ХинштейнРоссияУбийство школьниц в Кузбассе
 
 
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