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Депутаты в Калмыкии поддержали проект о QR-кодах в общественных местах

Депутаты в Калмыкии поддержали проект о QR-кодах в общественных местах - РИА Новости, 09.12.2021

Депутаты в Калмыкии поддержали проект о QR-кодах в общественных местах

Депутаты Народного Хурала Калмыкии в четверг поддержали изменения в федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии, которые вводят использование... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T15:39

2021-12-09T15:39

2021-12-09T15:53

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ВОЛГОГРАД , 9 дек – РИА Новости. Депутаты Народного Хурала Калмыкии в четверг поддержали изменения в федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии, которые вводят использование QR-кодов в общественных местах, сообщили журналистам в пресс-службе парламента."Поддержан ФЗ по QR-кодам. Полемика по этому вопроса была долгой , в результате "за" проголосовало 19 депутатов, против - 5", - сообщили в ведомстве по итогам рассмотрения законодательной инициативы о QR-кодах в общественных местах.Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Законопроекты направили в рассылку для сбора отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации.

республика калмыкия

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