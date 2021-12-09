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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211209/kody-1762878043.html
Москалькова прокомментировала законопроекты о QR-кодах
Москалькова прокомментировала законопроекты о QR-кодах - РИА Новости, 09.12.2021
Москалькова прокомментировала законопроекты о QR-кодах
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, комментируя в интервью РИА Новости законопроекты о QR-кодах, заявила, что каждый человек вправе... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T10:23
2021-12-09T10:23
распространение коронавируса
общество
госдума рф
здоровье - общество
татьяна москалькова
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, комментируя в интервью РИА Новости законопроекты о QR-кодах, заявила, что каждый человек вправе сам распоряжаться своим здоровьем и жизнью, но нельзя не учитывать интересы общества, QR-коды сделают жизнь большинства людей несколько безопаснее."Каждый человек вправе распоряжаться своим здоровьем и своей жизнью, но нельзя не учитывать интересы общества в целом, интересы подавляющего большинства людей", - сказала Москалькова.При этом омбудсмен подчеркнула, что если человек принимает решение не вакцинироваться или по какой-то причине испытывает страх перед QR-кодом, ему следует быть готовым к определенным ограничениям.QR-коды не дадут 100% гарантии от распространения инфекции, "но все же сделают жизнь большинства людей несколько безопаснее", подчеркнула она.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Первый подразумевает возможность посещения мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, либо подтверждающего документа о том, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации. Согласно второму, QR-коды будут необходимы на железнодорожном транспорте и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.
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общество, госдума рф, здоровье - общество, татьяна москалькова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:23 09.12.2021
 
Москалькова прокомментировала законопроекты о QR-кодах

Омбудсмен Москалькова: QR-коды сделают жизнь большинства людей безопаснее

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПосетитель предъявляет QR-код для проверки
Посетитель предъявляет QR-код для проверки - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, комментируя в интервью РИА Новости законопроекты о QR-кодах, заявила, что каждый человек вправе сам распоряжаться своим здоровьем и жизнью, но нельзя не учитывать интересы общества, QR-коды сделают жизнь большинства людей несколько безопаснее.
"Каждый человек вправе распоряжаться своим здоровьем и своей жизнью, но нельзя не учитывать интересы общества в целом, интересы подавляющего большинства людей", - сказала Москалькова.
При этом омбудсмен подчеркнула, что если человек принимает решение не вакцинироваться или по какой-то причине испытывает страх перед QR-кодом, ему следует быть готовым к определенным ограничениям.
"В конце концов, QR-код — всего лишь электронный документ. Свидетельство того, что вы прошли некую процедуру, которая позволяет и вам, и окружающим снизить риск для жизни в определенной области. Не более того", - отметила Москалькова.
QR-коды не дадут 100% гарантии от распространения инфекции, "но все же сделают жизнь большинства людей несколько безопаснее", подчеркнула она.
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Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Первый подразумевает возможность посещения мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, либо подтверждающего документа о том, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации. Согласно второму, QR-коды будут необходимы на железнодорожном транспорте и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
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QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
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Распространение коронавирусаОбществоГосдума РФЗдоровье - ОбществоТатьяна МоскальковаРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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