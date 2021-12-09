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Москалькова прокомментировала законопроекты о QR-кодах

Москалькова прокомментировала законопроекты о QR-кодах - РИА Новости, 09.12.2021

Москалькова прокомментировала законопроекты о QR-кодах

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, комментируя в интервью РИА Новости законопроекты о QR-кодах, заявила, что каждый человек вправе... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T10:23

2021-12-09T10:23

2021-12-09T10:23

распространение коронавируса

общество

госдума рф

здоровье - общество

татьяна москалькова

россия

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, комментируя в интервью РИА Новости законопроекты о QR-кодах, заявила, что каждый человек вправе сам распоряжаться своим здоровьем и жизнью, но нельзя не учитывать интересы общества, QR-коды сделают жизнь большинства людей несколько безопаснее."Каждый человек вправе распоряжаться своим здоровьем и своей жизнью, но нельзя не учитывать интересы общества в целом, интересы подавляющего большинства людей", - сказала Москалькова.При этом омбудсмен подчеркнула, что если человек принимает решение не вакцинироваться или по какой-то причине испытывает страх перед QR-кодом, ему следует быть готовым к определенным ограничениям.QR-коды не дадут 100% гарантии от распространения инфекции, "но все же сделают жизнь большинства людей несколько безопаснее", подчеркнула она.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Первый подразумевает возможность посещения мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, либо подтверждающего документа о том, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации. Согласно второму, QR-коды будут необходимы на железнодорожном транспорте и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.

https://ria.ru/20211125/putin-1760679993.html

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общество, госдума рф, здоровье - общество, татьяна москалькова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии