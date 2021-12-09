Москалькова прокомментировала законопроекты о QR-кодах
Омбудсмен Москалькова: QR-коды сделают жизнь большинства людей безопаснее
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, комментируя в интервью РИА Новости законопроекты о QR-кодах, заявила, что каждый человек вправе сам распоряжаться своим здоровьем и жизнью, но нельзя не учитывать интересы общества, QR-коды сделают жизнь большинства людей несколько безопаснее.
"Каждый человек вправе распоряжаться своим здоровьем и своей жизнью, но нельзя не учитывать интересы общества в целом, интересы подавляющего большинства людей", - сказала Москалькова.
При этом омбудсмен подчеркнула, что если человек принимает решение не вакцинироваться или по какой-то причине испытывает страх перед QR-кодом, ему следует быть готовым к определенным ограничениям.
"В конце концов, QR-код — всего лишь электронный документ. Свидетельство того, что вы прошли некую процедуру, которая позволяет и вам, и окружающим снизить риск для жизни в определенной области. Не более того", - отметила Москалькова.
QR-коды не дадут 100% гарантии от распространения инфекции, "но все же сделают жизнь большинства людей несколько безопаснее", подчеркнула она.
Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Первый подразумевает возможность посещения мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, либо подтверждающего документа о том, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации. Согласно второму, QR-коды будут необходимы на железнодорожном транспорте и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.