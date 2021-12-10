https://ria.ru/20211210/moskalkova-1762886726.html

Татьяна Москалькова: проекты о QR-кодах должны учесть права всех россиян

Татьяна Москалькова: проекты о QR-кодах должны учесть права всех россиян - РИА Новости, 10.12.2021

Татьяна Москалькова: проекты о QR-кодах должны учесть права всех россиян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости высказала свою позицию относительно проектов законов о QR-кодах,... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T12:00

2021-12-10T12:00

2021-12-10T12:05

интервью

вячеслав володин

татьяна москалькова

россия

коронавирус в россии

qr-код

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости высказала свою позицию относительно проектов законов о QR-кодах, поделилась предварительными итогами работы аппарата российского омбудсмена за год, а также назвала основные проблемы, с которыми сталкиваются наши соотечественники за рубежом. Беседовала Алена Самарева. – Татьяна Николаевна, не нарушают ли, по вашему мнению, права человека выдвинутые законопроекты о QR-кодах? Если да, то какие корректировки вы могли бы предложить?– Каждый человек вправе распоряжаться своим здоровьем и своей жизнью, но нельзя не учитывать интересы общества в целом, интересы подавляющего большинства людей. Если кто-то принял решение не вакцинироваться, или по какой-то причине испытывает страх перед QR-кодом, он должен быть готов к определенным ограничениям. В конце концов, QR-код – всего лишь электронный документ. Свидетельство того, что вы прошли некую процедуру, которая позволяет и вам, и окружающим снизить риск для жизни в определенной области. Не более того.Давайте вспомним: когда-то, на заре автомобилизации, для владельцев машин не требовались водительские права, а еще в начале 70-х годов при покупке билетов и для посадки в самолет люди не только не проходили досмотр, но даже не предъявляли паспорт. Времена изменились, и, как писали Ильф и Петров, "кротких и умных пешеходов стали давить", что и вызвало к жизни появление водительских прав и медицинских комиссий, необходимых для их получения. Террористы стали все чаще угонять воздушные суда – появились новые требования к авиапассажирам. Конечно, эти меры, как и QR-код, не дают 100% гарантии, но все же делают жизнь большинства людей несколько безопаснее. Поэтому я полностью солидарна с мнением председателя Государственной думы Вячеслава Володина, который отметил, что обсуждая законопроект, нужно думать о людях, а не о политике. Главное – обеспечить равенство граждан и избежать нарушения их прав. Нельзя забывать: большинство людей считают, что они должны быть защищены от тех, кто находится в зоне риска, то есть без прививок, могут быть потенциальными носителями и нанести вред их здоровью.При этом нельзя допустить неприязни и тем более насилия между сторонниками и противниками вакцинации. Всем нам надоело подпевать Мистеру Иксу: "Всегда быть в маске – судьба моя", но это, как и вакцинация, – мера, необходимая для того, чтобы не потерять здоровье, а то и жизнь в чрезвычайных условиях.В общем, вопрос о QR-кодах, это как раз тот случай, когда необходим своего рода "общественный договор": права меньшинства должны быть обеспечены, но и оно обязано считаться с правами большинства. Задача трудная, но давайте дождемся обсуждения законопроекта.– Всемирный день прав человека ежегодно отмечается 10 декабря. Расскажите, какие жалобы и обращения, связанные с нарушением прав людей, чаще всего поступают в ваш аппарат в последнее время? Изменилась ли их специфика в связи с пандемией?– Эта дата называется "Международный день прав человека". В этом году проходит под девизом: "Встаньте на защиту прав человека". Поэтому к этому дню мы и подводим предварительные итоги: какие права нарушались, и что мы сделали для того, чтобы их восстановить. Вообще, структура обращений, поступающих в наш адрес, постоянно эволюционирует. Это хорошо заметно по тем пятидесяти с лишним тысячам просьб о помощи, которые мы уже получили в этом году. Их стало на четверть больше, чем в прошлом. Причем мы уверены в том, что причина такого роста обращений связана не только с пандемией. Просто в уходящем году обратиться к нам стало намного легче: на полную мощность заработала интернет-приемная; освоили новые цифровые технологии – качественно улучшилась работа "горячих линий". Четче и оперативнее стала работа в специально созданном служебном чате для рассмотрения обращений. Стало теснее взаимодействие с региональными уполномоченными по правам человека и институтами гражданского общества, в том числе и в первую очередь – с правозащитными организациями и ОНК. Что касается содержания обращений, то, конечно, во многих из них, особенно по социально-экономической тематике, заметно влияние пандемии: люди стали больше ценить жизнь и намного внимательнее относиться к своему здоровью. Поэтому закономерно, что почти в три раза выросло количество обращений на трудности в получении плановой медицинской помощи при хронических заболеваниях. Увеличилось количество жалоб на обеспечение медикаментами и лекарствами. В пять раз больше обращений мы получили по теме психиатрической помощи и соблюдения прав граждан при ее оказании. Оказавшиеся на "удаленке" и в самоизоляции вспомнили старую поговорку: "Мой дом – моя крепость" и начали ее еще больше ценить, а те, кто пока не обзавелся родными стенами, особенно остро ощутил свою бесприютность. Как итог – в полтора раза стало больше жалоб на нарушения жилищных прав: их мы получили свыше пяти тысяч. Это грустные истории о десятилетиях ожидания положенных им квадратных метров, о непрозрачности движения очереди на получение квартиры, о завышении тарифов на ЖКХ и выселении из зачастую единственного жилья, о волоките с переселением из ветхих и аварийных домов, о низком качестве ремонта… Конечно, можно развести руками и привычно помянуть жилищный вопрос, но тот же анализ обращений показывает: ведь так не везде! К нам, например, не поступило ни одной жалобы из Москвы по поводу переселения из аварийного жилья. Понятно: столица. Но ведь и в белокаменной дома не растут сами по себе как грибы, значит, находит местная власть и силы и средства.Труднее стало устроиться на работу, жалуются люди на нарушение своих прав при рассмотрении трудовых споров, обращают внимание на переработки и неполучение отгулов за них, нарушение гарантий при увольнении или переводе. Очень настораживают жалобы на условия охраны труда. Неужели даже страшная трагедия на шахте "Листвяжная" ничему нас не научит…Выросло и количество заявлений по поводу сроков следствия, обоснованности привлечения к уголовной ответственности, отказов в возбуждении уголовных дел. Правда, в этом сегменте проблем есть серьезные подвижки. Судебная реформа, начатая несколько лет назад Верховным судом, приносит свои плоды: уменьшилось количество обращений о пересмотрах приговоров и решений судов по поводу меры пресечения в виде содержания под стражей. А вот люди, которые отбывают наказание, зачастую жалуются на грубость персонала уголовно-исполнительных учреждений, унижение человеческого достоинства и, самое страшное, чего в принципе, быть не должно – пытки. Ярославль, Иркутск, в этом году Саратов… Сразу направила ходатайство с просьбой провести проверочные действия и принять меры к виновным. Хочу отметить, что власть стала быстро и конструктивно реагировать и на обращения уполномоченного, и на позицию общественности. По данному факту возбуждено несколько уголовных дел, ведется расследование.А что же сделать, чтобы подобное не повторилось? Есть старый принцип: любые проблемы нужно решать системно. Помочь в этом могло бы создание национального превентивного механизма на основе международных стандартов. В этом нет ничего запредельно сложного: наряду с ОНК сформировать институт независимых экспертов, которые по поручению уполномоченного по правам человека могли бы выезжать в разные места принудительного содержания людей для объективной оценки состояния гарантированности прав граждан в этих учреждениях. Ведь одна я не в силах посетить все колонии и другие места содержания, а сотрудники моего аппарата таким правом на проверки не обладают. Кстати, превентивный механизм прекрасно зарекомендовал себя на постсоветском пространстве: в Казахстане, Армении, Узбекистане и Азербайджане.В заключение хочу сказать, что этот "правозащитный" год был нелегким, но все же во взаимодействии с органами прокуратуры, контрольно-надзорными органами и институтами гражданского общества положительно, с восстановлением нарушенных прав, нам удалось помочь более чем 1600 обратившимся. Это немало, ведь многие из тех 50 тысяч, о которых я говорила, нуждались лишь в разъяснении форм и методов защиты своих прав, и такие консультации они получили. А за многими другими обращениями стоят коллективы предприятий и жители целых населенных пунктов.Вот такие предварительные итоги. Теперь нам предстоит осмысление процессов в сфере правозащиты, их анализ и на этой основе – поиск новых инструментариев для реагирования на новые вызовы и угрозы правам человека.– Как вы оцениваете соблюдение прав россиян за рубежом? Что нужно изменить в этом правовом сегменте?– Я – государственный правозащитник. Поэтому начну с того, что глубокое уважение к защите прав соотечественников, где бы они ни проживали, – концептуальная позиция нашей страны. Множество принятых законов и поправки в конституцию сформировали правовой каркас и дали новый импульс защите прав и свобод соотечественников за рубежом.Такая правовая опора необходима, ведь, к сожалению, количество обращений от зарубежных соотечественников с просьбами защитить их права и законные интересы только возрастает. Ежегодно поступает около 1000 подобных жалоб. География просьб о помощи охватывает десятки стран: Украину, Турцию, США, Латвию, Литву и многие другие. Нас просят о помощи задержанные на территории иностранных государств и приговоренные там к лишению свободы. Поступают обращения по вопросам защиты прав семьи, включая содействие в возвращении несовершеннолетних детей на родину. Обращаются к нам и в связи с политически мотивированным давлением и притеснением российских соотечественников в ряде зарубежных стран. Совсем недавно я выступила с заявлением в связи с беспрецедентным давлением на представителей русскоязычной общины со стороны американских властей, в результате которого, из-за многочисленных обысков и допросов вынужден был приостановить работу Координационный совет организаций российских соотечественников США. Нарушение прав наших соотечественников, в первую очередь, вызвано ростом политизации проблематики прав человека в ряде государств и вошедшими в практику двойными стандартами в оценках тех или иных событий, на что я постоянно обращаю внимание международных правозащитников.Конечно, мы стараемся сделать все, что в наших силах. В тесном сотрудничестве с МИД России, вместе с ООН, ОБСЕ, Советом Европы, Международным Красным Крестом и другими международными организациями ведем постоянную работу по защите прав русскоязычных граждан за рубежом. Боремся за их права и в рамках Евразийского Альянса Омбудсменов, в который входят Армения, Киргизия, Сербия, Монголия, Казахстан, Иран и Таджикистан. Кроме этого, у нас заключено 22 двусторонних соглашения с национальными правозащитными учреждениями и институтами омбудсменов зарубежных государств.Не смотря ни на что, помогать нам удается. Нередко успеха в решении проблем добиваемся путем прямого взаимодействия с омбудсменами стран. Таким образом, удается обходить бюрократические препоны, но такой путь возможен далеко не везде… Поэтому нужно продолжить работу по созданию реестра россиян, нуждающихся в помощи за рубежом. Обвиненные или осужденные граждане смогут попадать в этот перечень через адвокатов. На, как говорится, международной площадке, сейчас снова "ледниковый период", но для нас это означает, что нужно удвоить и утроить усилия, чтобы слова "Россия своих не бросает" дошли до всех.– Приближается Новый год. Вы планируете провести праздник в кругу семьи? Будет ли аппарат российского омбудсмена организовывать встречи, мероприятия, конференции в период новогодних праздников? Если да, то какие?– Недавно мне попался на глаза соцопрос, согласно которому свыше 70% россиян планируют встретить Новый год дома с семьей. Не буду и я нарушать эту старую добрую традицию.Однако праздники праздниками, но и мне, и нашему аппарату предстоит продолжить большую работу над докладом, который в грядущем году я традиционно буду представлять президенту, председателю правительства, обеим палатам Федерального собрания Российской Федерации, председателю Конституционного суда, председателю Верховного суда, генеральному прокурору, председателю Следственного комитета, средствам массовой информации и всему гражданскому обществу. Как говорили римляне: "Urbi et orbi" – "граду и миру". В эти дни будут работать наши интернет-приемная, "горячая линия" и служебный чат по вопросам обращений. Можно будет обратиться ко мне и в соцсетях. В общем, праздничные будут и рабочими.Однако Новый год – один из самых любимых праздников. Он уже не за горами, поэтому всем людям в России и на нашей родной планете Земле я хочу пожелать выработать коллективный иммунитет не только от страшного вируса, но и от несправедливости, жестокости и равнодушия. Наверное, как никогда нам нужно стать мудрее, а значит – терпимее и милосерднее. Именно в этих понятиях и заключается рецепт не только выживания, но и счастья, на которое имеет неоспоримое право каждый живущий на третьей планете от Солнца!

https://ria.ru/20211208/antitela-1762707882.html

https://ria.ru/20211205/koronavirus-1761988450.html

https://realty.ria.ru/20211207/rasselenie-1762496199.html

https://ria.ru/20210830/tyurma-1747777017.html

https://ria.ru/20211207/podarki-1762488344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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