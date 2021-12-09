https://ria.ru/20211209/kirkorov-1762879859.html

Киркоров назвал ошибкой свои отношения с Пугачевой

Киркоров назвал ошибкой свои отношения с Пугачевой - РИА Новости, 09.12.2021

Киркоров назвал ошибкой свои отношения с Пугачевой

Филипп Киркоров назвал ошибкой свои отношения с Аллой Пугачевой. По его словам, они оба поняли это слишком поздно. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T10:37

2021-12-09T10:37

2021-12-09T10:37

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алла пугачева

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Филипп Киркоров назвал ошибкой свои отношения с Аллой Пугачевой. По его словам, они оба поняли это слишком поздно.В интервью порталу "7 дней" он добавил, что не верит в любовь.Артист признался, что до появления детей – Аллы-Виктории и Мартина – в его личной жизни все было "наперекосяк".На днях Алле-Виктории исполнилось 10 лет. В честь дня рождения для девочки устроили роскошный праздник – он был оформлен в стиле фильма "Круэлла". В подарок ей достались сразу два щенка далматинца.

https://ria.ru/20211206/kirkorov-1762352663.html

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знаменитости, алла пугачева, филипп киркоров, шоу-бизнес