Киркоров назвал ошибкой свои отношения с Пугачевой
Киркоров назвал ошибкой свои отношения с Пугачевой и отказался верить в любовь
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров выступает на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Филипп Киркоров назвал ошибкой свои отношения с Аллой Пугачевой. По его словам, они оба поняли это слишком поздно.
"Начиналось все как мой каприз. Хочу жену Аллу Пугачеву! Но Алла Пугачева — великая женщина, а не статуэтка в череде наград. И наши отношения оказались совсем другой историей. И я, и она слишком поздно поняли, что это ошибка", – рассказал певец.
В интервью порталу "7 дней" он добавил, что не верит в любовь.
"Я в любовь не верю. Ее нет. А потом, без любви гораздо проще. Мне эмоций на сцене хватает", – отметил Киркоров.
Артист признался, что до появления детей – Аллы-Виктории и Мартина – в его личной жизни все было "наперекосяк".
"До этого все у меня шло наперекосяк, началось с личного раздрая и понеслось. Только с творчеством было нормально. В сложные моменты жизни так всегда. Но творчество не может заменить личную гармонию", – заключил певец.
На днях Алле-Виктории исполнилось 10 лет. В честь дня рождения для девочки устроили роскошный праздник – он был оформлен в стиле фильма "Круэлла". В подарок ей достались сразу два щенка далматинца.