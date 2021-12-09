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Шоубиз
https://ria.ru/20211209/kirkorov-1762879859.html
Киркоров назвал ошибкой свои отношения с Пугачевой
Киркоров назвал ошибкой свои отношения с Пугачевой - РИА Новости, 09.12.2021
Киркоров назвал ошибкой свои отношения с Пугачевой
Филипп Киркоров назвал ошибкой свои отношения с Аллой Пугачевой. По его словам, они оба поняли это слишком поздно. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T10:37
2021-12-09T10:37
шоубиз
знаменитости
алла пугачева
филипп киркоров
шоу-бизнес
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Филипп Киркоров назвал ошибкой свои отношения с Аллой Пугачевой. По его словам, они оба поняли это слишком поздно.В интервью порталу "7 дней" он добавил, что не верит в любовь.Артист признался, что до появления детей – Аллы-Виктории и Мартина – в его личной жизни все было "наперекосяк".На днях Алле-Виктории исполнилось 10 лет. В честь дня рождения для девочки устроили роскошный праздник – он был оформлен в стиле фильма "Круэлла". В подарок ей достались сразу два щенка далматинца.
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знаменитости, алла пугачева, филипп киркоров, шоу-бизнес
10:37 09.12.2021
 
Киркоров назвал ошибкой свои отношения с Пугачевой

Киркоров назвал ошибкой свои отношения с Пугачевой и отказался верить в любовь

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров выступает на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России
Певец Филипп Киркоров выступает на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Филипп Киркоров назвал ошибкой свои отношения с Аллой Пугачевой. По его словам, они оба поняли это слишком поздно.

"Начиналось все как мой каприз. Хочу жену Аллу Пугачеву! Но Алла Пугачева — великая женщина, а не статуэтка в череде наград. И наши отношения оказались совсем другой историей. И я, и она слишком поздно поняли, что это ошибка", – рассказал певец.

В интервью порталу "7 дней" он добавил, что не верит в любовь.

"Я в любовь не верю. Ее нет. А потом, без любви гораздо проще. Мне эмоций на сцене хватает", – отметил Киркоров.

Артист признался, что до появления детей – Аллы-Виктории и Мартина – в его личной жизни все было "наперекосяк".

"До этого все у меня шло наперекосяк, началось с личного раздрая и понеслось. Только с творчеством было нормально. В сложные моменты жизни так всегда. Но творчество не может заменить личную гармонию", – заключил певец.

На днях Алле-Виктории исполнилось 10 лет. В честь дня рождения для девочки устроили роскошный праздник – он был оформлен в стиле фильма "Круэлла". В подарок ей достались сразу два щенка далматинца.
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ШоубизЗнаменитостиАлла ПугачеваФилипп КиркоровШоу-бизнес
 
 
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